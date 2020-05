Sibiul are un spital COVID aproape gol – Ce facem cu restul bolnavilor

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, cel mai mare spital din județ, cu cele mai bune dotări dar și cu cele mai pregătite cadre medicale, funcționează la capacitate minimă. În zona roșie, doar 15% dintre paturi sunt ocupate, în timp ce bolnavii cu afecțiuni grave, care au nevoie de operații urgente, sunt puși în așteptare până la noi ordine. Deocamdată, se operează doar cazurile COVID, iar restul pacienților sunt puși în așteptare.

Spitalul Județean funcționează la 30% din capacitate

Bolnavii care au nevoie de intervenții medicale complexe sunt nevoiți să mai aștepte. De când a devenit „spital COVID”, Spitalul Județean și-a redus activitatea cu 70%.

„Conform structurii organizatorice de dinaintea epidemiei COVID, SCJU Sibiu are un număr de 1054 de paturi în regim de spitalizare continuă și 50 de paturi în regim de spitalizare de zi. După includerea SCJU Sibiu pe lista unităților COVID a avut loc reorganizarea secțiilor și circuitelor medicale și împărțirea în zonă roșie și zonă verde, pentru a fi asigurate cele mai bune codiții de siguranță pentru pacienți și personalul medical. În urma reorganizării, capacitatea actuală a SCJU Sibiu este de 774 de paturi în regim de spitalizare continuă, dintre care 332 de paturi pentru zona verde și 442 de paturi pentru pacienții COVID-19”, a precizat Decebal Todăriță, purtătorul de cuvânt al SCJU Sibiu.

Ce spun bolnavii care au nevoie de operații urgente

De la începutul epidemiei și până acum, s-au înregistrat 491 de infecții cu noul coronavirus în tot județul. În ultimele zile, numărul infecțiilor cu COVID – 19 a scăzut considerabil și la nivel național dar și la nivelul județului. Am avut și zile în care au fost raportate 11 cazuri dar și zile în care nu a fost raportat niciun caz. În aceste condiții, secțiile Spitalului Județean au rămas aprope goale, în timp ce alți bolnavi, cu afecțiuni grave, nu au putut face intervenții chirurgicale de care au mare nevoie.

„Am aflat că am cancer și mi-au spus că am șanse mari să mă vindec dacă mă operez. Am fost la o clinică particulară pentru analize și diagnostic dar sper să mă pot opera la Județean, că ei au aparatură, au medici specialiști și tot ce trebuie”, spune Grigore Petrescu, un sibian care are nevoie de o intervenție chirurgicală.

O altă sibiancă ne-a spus că așteaptă de două luni să fie programată la un medic ORL-ist de la Județean deoarece are nevoie de o intervenție chirurgicală.

„Doamna doctor mi-a spus că nu mă poate opera. Că stau toți să vadă cu COVID-ul ăsta. Stau o armată de doctori după câțiva pacienți”, ne-a spus supărată Maricica Anuței.

Zona roșie este ocupată în proporție de 15%

Pe principiul „paza bună, trece primejdia rea'”, autoritățile medico-sanitare s-au pregătit pentru un număr mult mai mare de bolnavi decât am avut de fapt în județul Sibiu.

„Din zona roșie, este ocupat efectiv, conform datelor de azi 26 mai, un procent de aproape 15%. În zona roșie sunt incluse pavilioanele: Boli Infecțioase, Dermatologie, Oftalmologie, întreaga clădire medicală și tot pavilionul chirurgical cu Unitatea de Primiri Urgențe și secția ATI”, a precizat conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, la solicitarea Ora de Sibiu.