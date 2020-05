VIDEO – Astrid Fodor despre parcările noi de la Gară și Piața Cibin – „La Cibin nu va mai fi una subterană”

Veste bună pentru sibieni. Două noi parcări vor apărea în oraș. Primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, a declarat, în cadrul emisiunii „Interviuri pe Față”, că acestea se vor construit la Piața Gării și în Piața Cibin. Cea de la Cibin nu va fi subterană, așa cum a anunțat municipalitatea în urmă cu câteva luni.

Please enable JavaScript



Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Astrid Fodor a anunțat că proiectul tehnic pentru Piața Gării are termen de predare jumătatea lunii iunie. În ceea ce privește parcarea de la Piața Cibin, aceasta va fi una supraterană și va avea 600 de locuri.

„Proiectul tehnic pentru Piața Gării are termen de predare 15 iunie și după ce Direcția Tehnică a recepționat proiectul tehnic, vom trece la contractare, execuție lucrări. În ceea ce privește parcarea de la Piața Cibin, acolo am avut o colaborare constructivă cu Direcția de Cultură. (…) Inițial noi am vrut să facem o parcare subterană, dar ca urmare a discuțiilor purtate cu Direcția de Cultură, a rezultat că este mai indicat să facem o parcare supraterană deoarece lucrările pe care le facem sub pământ, acolo fiind bastionul, sapi dedesubt și să nu îl distrugem că reconstrucția acestuia ar fi mult prea scumpă (…) Așa că am schimbat mersul lucrurilor și la ora actuală am alocat la un caiet de sarcini pentru organizarea unui concurs de soluții pentru o parcare supraterană la Piața Cibin care va include la parter piața actuală și eu cred că în zece zile vom da drumul la concursul de soluții, poate și mai repede, căci caietul de sarcini este aproape finalizat, și mi-aș dori să participe cât mai mulți arhitecți la acest concurs. Cel care câștigă concursul de soluții va realiza studiul de fezabilitate, proiectul tehnic și toate detaliile care sunt necesare pentru a contracta ulterior execuția. La Piața Cibin parcarea este gândită pentru 600 de mașini. Despre termen putem vorbi după ce avem proiectul, să vedem cât este de complicat și ce presupune. Oricum, lucrările vor merge mult mai rapid decât dacă am fi făcut o parcare subterană”, a declarat Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.