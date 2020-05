Drama unei sibience care a rămas pe drumuri – A dormit în scara blocului

Povestea unei femei care a rămas fără locuință i-a impresionat pe vecini și pe toți cei care o cunosc. Aceasta este bolnavă și nu și-a mai plătit taxele timp de aproape un an. A adunat datorii mari la întreținere și în cele din urmă a fost executată silit iar apartamentul i-a fost vândut la licitație. Noaptea trecută, femeia a dormit pe scara blocului și a fost hrănită de vecini.

Femeia nu înțelege că și-a pierdut locuința

Sibianca, de 50 de ani, este în evidența medicilor cu afecțiuni psihiatrice și a fost internată de mai multe ori la Spitalul de Neuropsihiatrie din Sibiu. În urmă cu doi ani a mai fost pe punctul de a fi evacuată din apartamentul său de pe Strada Plugarilor, tot din cauza datoriilor foarte mari la întreținere. Atunci, un binefăcător și-a făcut milă de ea și i-a plătit taxele la zi.

Un an mai târziu, femeia a ajuns însă din nou în aceeași situație. Vecinii spun că, din cauza bolii psihice de care suferă, aceasta lăsa apa să curgă în cada de la baie 24 de ore din 24, astfel că, numai factura la apă era de 800 de lei lunar.

„După ce a pierdut apartamentul, anul trecut în noiembrie, noul proprietar a înțeles că se află într-o situație dificilă și a vrut să o lase să locuiască în continuare în apartament pentru tot restul vieții. I-a plătit taxele din urmă dar, când a văzut că în fiecare lună plătește 800 de lei numai la apă, a zis că nu mai poate continua așa. Ieri (n.r. joi) a schimbat ușa și încuietoarea și i-a spus că trebuie să plece, că apartamentul nu mai este al ei dar nu a avut cu cine să se înțeleagă. Vecina a rămas în scara blocului și s-a culcat pe scări. Ea credea că proprietarul va veni să îi aducă o altă cheie. I-am dat noi mâncare și i-am dus o pătură”, a povestit, pentru Ora de Sibiu, A.C., unul dintre vecinii care au ajutat-o pe femeie.

A rătăcit ore în șir prin Sibiu

Vineri dimineață, femeia a fost văzută rătăcind pe drumuri. Deși nu mai e vecina lor, oamenii nu au rămas indiferenți. Au sesizat autoritățile și au plecat în căutarea ei, de teamă că i s-ar putea întâmpla ceva rău. Un vecin a găsit-o în cele din urmă pe Bulevardul Mihai Viteazu. Nu știa ce i se întâmplă și voia doar să meargă acasă. Nu știa că apartamentul nu mai este al ei și că a rămas pe drumuri.

„Asistenții de la Direcția de Asistență Socială au venit foarte repede, la scurt timp după ce am sunat noi. I-am explicat că trebuie să meargă cu ei la spital și, în cele din urmă, a acceptat să urce în Ambulanța care venise după ea. Au dus-o la Psihiatrie, o vor consulta și acolo vor vedea ce este de făcut. Nu puteam s-o lăsăm așa în voia sorții. Noi am încercat să o ajutăm. Mereu îi lăsam câte o plasă cu mâncare la ușă și cu ce mai avea nevoie. Ne-a fost foarte milă de ea”, spune și N. I., un alt vecin îngrijorat pentru soarta femeii.

Sibianca se află acum în grija medicilor de la Spitalul de Neuropsihiatrie „Gheorghe Preda” din Sibiu.

Știre în curs de actualizare.