FOTO – Accident în apropiere Scoreiu – Un șofer a fost rănit

Accidentul a avut loc vineri seară pe DN 1, la kilometru 267+600, în apropierea intersecției cu DN 7C, între Scoreiu și Arpasu de Jos.

Un avrigean în vârstă de 30 de ani, aflat la volanul unui turism condus spre Sibiu, s-a angajat in efectuarea unei depasiri neregulamentare, si a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un turism condus regulamentar din sens opus de catre un brasovean in varsta de 35 de ani. In urma producerii evenimentului, soferul nevinovat a suferit leziuni usoare si a fost transportat la spital constient. Accidentul s-a produs in zona de actiune a indicatorului Depasire interzisa.