Surprinde pe oricine cu un buchet de fructe învăluite în cea mai fină ciocolată belgiană

În anul 2011, din pasiune și dragoste nețărmuită pentru ciocolată, la Sibiu se năștea Chocolate Delice. Mai mult decât un atelier de ciocolaterie artizanală, prin produsele și munca noastră neobosită, am reușit să surprindem alchimia relației speciale dintre spiritul efervescent dulce-acrișor al fructelor proaspete și gustul rafinat al ciocolatei belgiene și să v-o oferim sub forma unei experiențe extrasenzoriale ce reușește să treacă dincolo de bariera papilelor gustative, direct în cele mai nedibuite cămăruțe ale sufletelor voastre.

De-a lungul anilor și după numeroase încercări, rețete proprii și combinații ale celor mai bune ingrediente, suntem încântați să vă oferim astăzi rezultatul final, materializat într-o gamă delicioasă de produse dedicate în primul rând, evenimentelor de familie (nunți, botezuri sau aniversări) precum: praline, trufe, buchete de fructe învăluite în ciocolată, chocolate shots, căpșuni glazurați cu ciocolată, mousse de ciocolată, discuri cu fructe deshidratate, fântână de ciocolată și alte delicii în componența cărora, am ales să folosim din abundență, numai ciocolată belgiană de calitate premium. De asemenea, pentru zona corporate, după 8 ani de activitate și peste 1000 de evenimente îndulcite cu ajutorul nostru, vă punem la dispoziție o varietate largă de specialități de bomboane ciocolata, împachetate elegant, ideale pentru marcarea a diverselor ocazii, aniversări ale angajaților, cadouri de sărbători speciale (1 și 8 Martie, Crăciun, Paște), petreceri corporate sau cadouri inedite pentru clienți, colaboratori și furnizori.

Și pentru că fiecare poveste are un erou principal, pentru Chocolate Delice acesta este reprezentat de buchetele din fructe, realizate pentru prima dată în 2013, căpătând forma unor aranjamente dulci, plasate pe mesele invitaților la cererea uneia dintre miresele noastre. Încurajați de succesul instant al acestui buchet inedit de fructe proaspete, combinat cu fructe învelite în cea mai fină ciocolata belgiana, am continuat să-l perfecționăm constant ajungând astăzi, unul dintre cele mai populare produse solicitate de către clienți pentru a putea fi oferite ca și cadou sau pentru a completa mesele de la evenimentele speciale cu un desert spectaculos. Așadar, dacă urmărești să-ți surprinzi persoana iubită sau invitații cu ajutorul unui desert creativ, am pregătit pentru clienții din Sibiu două astfel de categorii de buchete.

Prima categorie este reprezentată de un buchet din fructe proaspete fără conservanți sau alte adaosuri, alese cu atenție să nu se oxideze și care să arate perfect natural pe întreaga durată a evenimentului. Portocale, pepene galben, struguri aromați, ananas, căpșuni, mere și pere învelite in ciocolată, toate sunt feliate cu delicatețe, plasate în bețe speciale din bambus și așezate atent sub forma unor buchete în cutii sau coșuri pe diferite culori, modele sau dimensiuni.

Pentru cea de-a 2-a categorie, ne folosim de varietatea noastră bogată de ciocolată belgiană cu care glazurăm buchete din căpșuni în diverse combinații, repectând preferințele sau gusturile diferite ale clienților noștri.

Ambele variante sunt disponibile pe dimensiuni diferite în așa fel încât, acestea să poată fi dăruite atât unei singure persoane, cât și unei familii sau chiar și unui grup mai mare de persoane, devenind astfel, desertul perfect pentru serile acasă sau pentru petrecerile cu mai mulți invitați. Datorită caracterului lor peren, buchetele se fac doar la comandă și se recomandă a fi consumate în maximum 24 de ore de la primire. În orașul Sibiu, buchetele pot fi livrate în condiții perfecte de siguranță alimentară, direct de către personalul nostru.

Așadar, dacă vrei să-ți impresionezi persoana iubită sau invitații evenimentului tău cu un desert spectaculos, lasă-te sedus de gustul memorabil al ciocolatei belgiene și comandă acum online, produsele tale favorite, direct de pe site-ul nostru www.chocolatedelice.ro