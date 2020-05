„Mergem spre a treia etapă de relaxare” – Când am putea scăpa de masca de protecție

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, consideră că epidemia de coronavirus se află pe o pantă descendentă în România, este controlabilă și se pot pregăti noi măsuri de relaxare din 15 iunie. Dacă totul merge bine, în august ne-am putea întoarce la o viață de „cvasi-normalitate”. Este momentul în care s-ar putea renunța chiar și la măștile de protecție, a declarat Nelu Tătaru, într-un interviu pentru Digi24.

Nelu Tătaru crede că pandemia este controlabilă în acest moment, dar asta numai printr-o colaborare cu populaţia.

„Noi avem instrumentele, avem normele, avem ordinele de ministru, dar populaţia trebuie să respecte aceste norme”, a punctat Nelu Tătaru, la Digi 24.

Epidemia de coronavirus din România s-ar putea încheia cu un bilanț de circa 20.000 de îmbolnăviri, este de părere ministrul sănătății.

„Am trecut de vârf, suntem pe panta descendentă. Ca număr total de cazuri infectate, aflate în analiza noastră, cred că o să ne apropiem de 20.000, dar având o creştere mică sau nesemnificativă de la o zi la alta sau alternând, mergând totuşi pe o scădere progresivă a acestui număr de cazuri. În acest moment avem sub 5.000 de cazuri active din cele circa 18.600”, a mai arătat Nelu Tătaru.

„Am avut o alternanţă a numărului de cazuri, am avut două zile cu o creștere a cazurilor noi, dar tot timpul am rămas sub 200 de cazuri la Terapie Intensivă, suntem pe panta descendentă”, a subliniat ministrul.

El a spus că în prezent autoritățile gestionează primele 15 zile de relaxare după starea de urgență, însă după 1 iunie este pregătită o a doua etapă, destul de bogată în măsuri de relaxare.

Când vom scăpa de măști

Ce va fi mai departe depinde de evoluţia pandemiei până în 15 iunie. Ministrul spune că, dacă totul e bine, s-ar putea renunţa, de exemplu, la măști.

„Ne gândim ca la sfârşitul lui iulie – august, să ajungem la o viaţă cvasi-normală, urmând să fim pregătiţi în eventualitatea celui de-al doilea val”, a spus Nelu Tătaru.

Citește articolul complet AICI.