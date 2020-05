Seminee pe bioetanol de interior sau exterior = atmosfera magica!

Poate ca nu ai suficient buget sau timp liber ori nu ai chef de un mega santier la tine acasa pentru a-ti construi un semineu pe lemne clasic! Nicio problema! Daca totusi iti doresti ceva deosebit, care sa iti incalzeasca serile friguroase din living sau de pe terasa, te sfatuim sa alegi un semineu decorativ cu biocombustibil. Adica un biosemineu!

Semineele pe bioetanol pot inlocui cu succes semineul traditional pe lemne. Biosemineele de perete aduc un plus de eleganta si o atmosfera destinsa in spatiul in care sunt amplasate, necesitand un minim de intretinere si un montaj facil. Desi ard cu flacara adevarata, acestea nu emana fum si miros.

Ce este un biosemineu (de interior sau exterior)?

Sunt niste dispozitive de incalzire minimaliste, care folosesc biocombustibil (cum este bioetanolul, o substanta non-toxica, care protejeaza omul si mediul). Sunt mai avantajoase decat semineele electrice sau pe gaz, deoarece nu depind de sursa de electricitate/ gaz.

Calitatea superioara a manoperei, siguranta, designul contemporan, usurinta utilizarii si multe preturi accesibile sunt unele dintre cele mai importante caracteristici ale semineelor cu biocarburant. Exista o sumedenie de modele, forme si dimensiuni de bioseminee pe perete, mobile (de sine-statatoare) sau incorporabile (de tip portal).

Insa, vestile bune nu se opresc aici! Tehnologia avansata din zilele noastre permite amplasarea unui semineu de decor pe bioetanol si in aer liber, pe terasa, pe balcon, in foisor, in curte sau in gradina.

Pefoc iti ofera modele variate de seminee de exterior ce folosesc bioetanol, design minimalist, confortabile de utilizat si manevrat (mobile), perfecte pentru a fi mutate cu usurinta dintr-un loc in altul.

Acestea creeaza o atmosfera de vis ideala in intalniri cu prietenii, petreceri, evenimente in familie sau chiar in cadrul unui restaurant exterior sau intr-un foisor, curte sau aer liber.

Care este diferenta dintr un biosemineu si un semineu electric?

Semineele pe bioetanol, cat si cele electrice nu produc emisii de gaze toxice si nici nu necesita un cos de fum. Atat semineele electrice, cat si bio semineele decorative pot fi montate in orice spatiu util dumneavoastra (terasa, hotel, bloc, gradina de vara, filigorie etc). Ambele tipuri de seminee ofera un plus de design, ambianta si pot fi montate oriunde chiar si in locuri inaccesibile celor traditionale.

Probabil ca cel mai mare dezavantaj al unui semineu electric este cu nu poate fi folosit in exterior (in gradina, in curtea din spate etc) la fel ca un biosemineu, pentru ca depinde de curentul electric, iar structura nu ii permite de multe acest lucru (depinde in general de o masca semineu MDF sau o rama de acoperire).

Cele mai recomandabile seminee pentru exterior sunt biosemineele, deoarece spre deosebire de semineele electrice, acestea beneficiaza de o serie de avantaje:

Spre deosebire de semineele electrice, flacara adevarata produce caldura in incapere prin arzator bioetanol.

Biosemineele produc o flacara adevarata, fara fum sau miros, rezultata din arderea bioetanolului, in timp ce, in cazul semineelor electrice exista doar un aspect de flacara (imitatie de foc).

Semineele electrice de calitate superioara au preturi mai mari decat cele pe bio etanol de calitate.

Atat semineele electrice, cat si cele pe bioetanol sunt usor de intretinut, curatat si montat.

Niciun tip de semineu nu emana fum sau miros si nu necesita cos de fum.

Preturile semineelor sunt reduse si usor de intretinut, 100% ecologic.

Asadar, PEFOC iti ofera o gama generoasa de seminee decorative ieftine, cu biocombustibil, pe care sa le poti amplasa in apartamentul tau! Daca nu doresti un semineu alb pe lemne, alege un biosemineu alb! Sau negru ori gri! Aceste seminee, cunoscute sub denumirea populara544 de seminee false, ofera avantajul pretului si a imitarii focarelor clasice.

Biosemineul – un dispozitiv de incalzire ieftin, dar un obiect decorativ pretios!