FOTO Orban și alți patru miniștri, amendați pentru nerespectarea regulilor stării de alertă – Fotografia care i-a dat de gol

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București i-a amendat pe Ludovic Orban și pe alți patru miniștri care nu au respectat regulile privind purtarea măștii și fumatul în spații închise.

Primul ministru Ludovic Orban a primit o amendă de 3.000 de lei, pentru nepurtarea măștii și fumat în spațiul public după publicarea unei fotografii în care membrii Cabinetului apăreau într-un cadru informal, cu ocazia zilei de naștere a premierului.

De asemenea, Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a fost amendat cu 3.000 de lei pentru că nu purta mască și fuma în birou, miniștrii Economiei și Transporturilor, Virgil Popescu și Lucian Bode au fost sancționați cu câte 2.500 de lei pentru nepurtarea măștii iar vicepremierul Raluca Turcan trebuie să plătească 1.000 de lei pentru purtarea măștii în mod necorespunzător.

„Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a aplicat, astăzi, sancțiuni contravenționale pentru cinci membri ai Executivului. Astfel, doi membri ai Executivului au fost sancționați cu câte două amenzi contravenționale fiecare, în cuantum de 3000 de lei pentru fiecare persoană,pentru nepurtarea măștii de protecție sanitară și pentru fumat în spații în care acest lucru este interzis. Alte două persoane au fost sancționate cu amendă în valoare de 2500 de lei pentru fiecare, pentru nepurtarea măștii de protecție sanitară. A cincea persoană a fost sancționată cu amendă contravențională în valoare de 1000 de lei pentru purtarea măștii de protecție în mod necorespunzător”, arată un comunicat de presă.

Potrivit reprezentanților din Guvern, aceștia au achitat deja sancțiunile prin intermediul ghiseul.ro.

Fotografia a fost făcută de ziua lui Orban

Poza care a dus la sancționarea celor cinci miniștri, a fost făcută la Guvern, chiar în biroul premierului.

Orban apare cu o ţigară aprinsă în mâna şi pe masă, în faţa sa, se află o sticlă cu bere. În dreptul lui Lucian Bode, ministrul Transporturilor, sunt aşezate două pahare cu şampanie. Ministrul Economiei, Virgil Popescu, tine în mână un pahar în care pare a fi whisky, în timp ce Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, se protejează cu mănuşi, dar are un trabuc aprins. Doar vicepremierul Raluca Ţurcan este cu mască, pe care o ține însă sub bărbie.

Premierul Ludovic Orban a spus că pe 25 mai a fost ziua lui şi câţiva colegi au venit să-i spună la mulţi ani, iar el le-a oferit ceva de băut.

„Fotografia care a fost dată pe online este o fotografie care a fost făcută în data de 25 mai, de ziua mea de naștere. Mai mulți colegi mi-au făcut surpriza să vină să îmi ureze La mulți ani și cu această ocazie ne-am așezat, i-am servit și într-adevăr am încălcat niște reguli. Recunosc că am greșit, îmi pare rău, a fost o circumstanță specială, ziua mea. Practic am relaxat rigorile. Îmi cer scuze că am compărut împotriva voinței mele, pentru că nu eu am dat poza, într-o postură în care nu mi-aș fi dorit să apar. Dar am încălcat regulile, mi-am asumat, am fost amendat, am plătit amenda”, a spus premierul, la Pro TV, precizând că nu știe cine a făcut fotografia.