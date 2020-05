La Spitalul Județean Sibiu au fost vindecați pacienți COVID cu boli grave – Unii aveau cancer sau diabet

Pandemia de COVID-19 ne-a făcut pe toţi să auzim de secţiile de Infecţioase sau Terapie Intensivă din spitale, însă mai puţin ştiut de cei care nu lucrează în domeniu este că unele din cele mai grave cazuri au fost tratate şi vindecate în Secţia Medicală 1 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) din Sibiu, unde există sibieni cu cancer, diabet, boli de inimă sau care fac dializă şi care au scăpat cu bine de infecţia cu noul coronavirus, transmite AGERPRES.

„Secţiile medicale au tratat bolnavii COVID pozitiv cu patologii asociate foarte complexe hematologice, oncologice, cardiologice, neurologice, gastroenterologice. Dintre aceşti pacienţi, foarte gravi unii s-au negativat şi au fost trimişi pe secţii verzi pentru continuarea tratamentului specific, alţii s-au externat. Secţiile medicale au reprezentat şi reprezintă supapa noastră de siguranţă de preluare şi de tratament a pacienţilor cu patologie complexă. Au îngrijit exemplar pacienţii, i-au protejat, s-au protejat aşa cum o fac de obicei – responsabil, profesionist şi discret. Şi-au urmărit şi pacienţii cronici non-COVID prin telemedicină şi au solicitat şi organizat cu spitalele colaboratoare puncte pentru continuarea tratamentului pentru Reumatologie şi Alergologie. La Medicală 1, în zonele verzi ale personalului după etape mai dificile sau controale ale oficialităţilor, am găsit un colectiv cald şi atent”, a declarat duminică, pentru AGERPRES, directorul medical al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, Florin Grosu.

În spatele uşilor închise de la Medicală 1, un colectiv format din medici cu experienţă, dar şi rezidenţi, interniştii, reumatologii, nefrologii, cu ajutorul infecţioniştilor şi al celor din Terapie Intensivă, au reuşit să vindece unele din cele mai grave cazuri de COVID-19 întâlnite până acum în judeţul Sibiu. Unul din cei mai experimentaţi medici ai Spitalului Judeţean din Sibiu, medicul Liana Chicea, internist şi reumatolog, spune că marele câştig este nu doar vindecarea acelor pacienţi infectaţi, dar şi faptul că bolnavii cu tratamente imunosupresoare au reuşit să nu ia boala. Provocarea a fost să rezolve la serviciu cazurile cu COVID şi prin telemedicină pacienţii cu afecţiuni reumatice.



Foto: (c) Isabela PAULESCU / AGERPRES

„Un lucru frumos şi bun a fost tratamentul cu medicamente care vin din Reumatologie, pentru că eu, ca reumatolog am avut aici un privilegiu şi acum se discută despre anumite situaţii ale infecţiei cu COVID, în care există asemănări cu anumite boli ale noastre, ale reumatologilor şi câteva dintre medicamentele care se folosesc curent, cum e Hidroxiclorochina sau mai rar, cum e pentru anumite indicaţii, cum e Tocilizumab-ul, au venit din Reumatologie şi experienţa noastră ne-a fost de folos ca şi înţelegere a acestor cazuri şi a fenomenelor care se petrec la pacienţii noştri. Şi tot ca reumatolog am avut bucuria ca niciunul dintre pacienţii care au tratamente imunosupresoare să nu se îmbolnăvească şi niciunul să nu aibă pusee sau urgenţe deosebite. (…) M-au impresionat şi pacienţii de la distanţă, care au înţeles şi care au făcut tot posibilul şi care au trimis şi urări şi care au participat la consultaţiile la distanţă şi care nu s-au îmbolnăvit”, a precizat duminică, pentru AGERPRES, şeful Secţiei Medicală 1, reumatologul Liana Chicea.

Potrivit sursei citate, medicamentul Tocilizumab a fost de un real folos pentru tratarea COVID-19. Printre primii pacienţi la care a dat rezultate bune acest medicament a fost o mămică tânără, pe care o aşteptau acasă copiii.

Pentru unii pacienţi, infecţia cu noul coronavirus şi găsirea cât mai rapidă a celui mai bun tratament a însemnat diferenţa dintre viaţă şi moarte.

„Pentru mine ca medic a fost dificil la început şi diagnosticul diferenţial între afectarea dată de COVID sau altă boală, pentru că trebuiau tratate diferit. Oricum, asta a fost mai la început. Împreună cu problema izolării la pacienţii COVID, NON-COVID, unii dintre ei care chiar erau foarte vulnerabili la infecţie, pacienţi cu imunosupresie din diferite cauze: cancer care a primit cură de chimioterapie, leucemie acută, nou depistată, lupus în tratament cu imunosupresoare, au fost cazuri delicate”, a arătat medicul Liana Chicea.

În Secţia Medicală 1 există şi pacienţi cu COVID-19 care au decedat. Medicii au fost nevoiţi să dea vestea fiecărui deces, prin telefon, familiei, iar cei dragi nu au putut să fie alături de pacienţii care au pierdut lupta cu boala.

„M-au impresionat pacienţii, evoluţiile lor, decesele pe care a trebuit să le văd şi să le trăiesc. Este unul dintre cele mai grele sentimente, să dai veşti proaste unei familii, care este departe de cel drag al lor. Şi greu îmi stăpânesc emoţia când mă gândesc că aceşti oameni au înţeles, au depăşit, au trecut prin cele mai urâte momente, dar au putut să aibă şi pentru noi o vorbă bună şi o amintire frumoasă pentru cei dragi, atât de loviţi”, a spus medicul Liana Chicea.

Colaborarea dintre medicii din Urgenţă, ATI, Medicală, Infecţioase, Laborator, Radiologie, a făcut posibil ca singurul spital COVID pentru pacienţii adulţi din judeţul Sibiu să reuşească să ofere speranţă populaţiei din această zonă din centrul ţării.

„Cu Secţia de Infecţioase am avut legăturile cele mai strânse şi ne-am bucurat să fim lângă ei, pentru că au fost momente când nimeni altcineva nu a putut fi, în afară de ATI-ul mare şi noi. Până la urmă, ne-am bucurat de tot sprijinul. Direcţiunea ne-a asigurat tot ce am avut nevoie. Şi noi am venit cu sugestii, dar am avut o colaborare şi un sprijin pe care l-am simţit tot timpul. (…) La noi au fost mult mai puţini pacienţi ca la Infecţioase, dar poate cu altfel de situaţii. Multe comorbidităţi, cazuri grave, situaţii deosebite. (…) O menţiune şi pentru colegii de la Dializă. A fost şi pentru ei un efort mare”, a explicat medicul Liana Chicea.

De la brancardier, infirmiere, asistente, medici, toată echipa din Medicală 1 s-a unit ca o familie, care s-a adaptat rapid la noua situaţie de a putea trata cazurile cu o infecţie nouă. O infirmieră a luat COVID-19, s-a făcut bine şi a cerut să se întoarcă la serviciu pentru a ajuta pacienţii. Există asistente care şi-au lăsat acasă părinţi bolnavi, copiii, pentru a sta în spital alături de pacienţi. Chiar şi medici rezidenţi care s-au oferit voluntar să ajute pacienţii.

„Eu personal am simţit chiar mândrie pentru că sincer, până acum nu am ştiut ce colectiv frumos am. Nu am ştiut şi nu am conştientizat suficient câtă căldură, câtă dăruire, câtă delicateţe, câtă grijă, câtă iubire au până la urmă. (…) Nimeni nu s-a dat în lături, nimeni nu a zis că pleacă. (…) Şi sunt mândră şi m-a impresionat foarte mult faptul că atât de mulţi dintre tinerii care au crescut cu noi, au venit voluntari. (…) Au fost mesaje de la prieteni, cunoştinţe, de la colegii noştri, care au contat foarte mult, fiecare a vrut să ajute”, a declarat medicul Liana Chicea.



Foto: (c) Isabela PAULESCU / AGERPRES

Şeful Secţiei Medicală 1, Liana Chicea, crede că orice boală înseamnă o „linie întâi”.

„Cel mai frumos mi-a spus fosta mea rezidentă, care, medic specialist fiind, a venit voluntar, şi a zis ‘doamna doctor, eu aşa mă bucur să ştiţi că eu niciodată nu m-am simţit aşa doctor, ca acum’. Mă impresionez şi îmi tremură glasul, pentru că această satisfacţie profesională, această bucurie că îţi faci datoria şi că poţi să ajuţi, este ceva pe care puţini îl inţeleg, dar eu cred că foarte mulţi dintre doctorii noştri trăiesc ceva similar şi în mod sigur şi cei care nu trăiesc aşa de intens sau aşa de pregnant, cu siguranţă că vor tot binele pentru pacienţii lor. (…) Dacă un pacient al meu, lângă care sunt eu, are o şansă, nu dintr-o sută, nu dintr-o mie, dintr-un milion, eu trebuie să o încerc. Eu sunt medicul lui şi trebuie să mă lupt cât pot şi să îmi pun toată priceperea, ca să îl ajut chiar şi pentru acea şansă infimă. Pentru că dacă reuşesc, este vorba de o viaţă de om. Dacă nu reuşesc, am împăcarea că am făcut tot ce pot şi învăţ tot ce pot, poate ajut altădată. Dar nu există ca statistica să mă poată descuraja şi eu să nu îmi fac meseria în faţa unui om”, spune medicul Liana Chicea.

Recomandarea medicilor rămâne să fim prudenţi şi să facem tot ce putem să respectăm măsurile de igienă şi protecţie ca să nu ne infectăm.

„M-a îngrijorat contagiozitatea acestei boli şi poate că aceasta este bine să ştie lumea, riscul de transmitere este foarte mare şi mă tem un pic pentru perioada care va urma, ca oamenii să nu se relaxeze prea mult. E vară, este frumos, suntem toţi dornici, aşteptăm ce nu am avut, dar trebuie să fim şi foarte atenţi, pentru că este o boală foarte contagioasă”, a atras atenţia medicul Liana Chicea.

Lecţia ce ar trebui să o învăţăm toţi din această pandemie este să apreciem fiecare zi cu sănătate.

„Acum de când cu epidemia asta, apreciez mai mult fiecare zi, fiecare zi cu sănătate şi cu bucurii”, mai spune şeful Secţiei Medicală 1, Liana Chicea.

Secţia Clinică Medicală 1 „Conf. dr. Radu Ciuchendea” de la Spitalul Judeţean este una din cele mai mari ale spitalului sibian. Secţia cuprinde compartimente de Alergologie şi Imunologie, Reumatologie, Nefrologie şi Medicală.