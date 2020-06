FOTO Terasele au revenit la viață în Sibiu – Majoritatea s-au redeschis de luni

S-au redeschis terasele și la Sibiu. Accesul clienților este însă permis doar în anumite condiții. Patronii de terase s-au conformat și respectă măsurile impuse de autorități. Clienții stau la distanță unii de alții și s-au creat circuite speciale pentru accesul la toalete.

Multe terase din Sibiu s-au redeschis

Majoritatea teraselor din centrul Sibiului s-au deschis luni, după a doua etapă de relaxare a măsurilor privind împiedicarea răspândirii noului coronavirus. Patronii au luat măsurile igienico – sanitare obligatorii și i-au așezat pe clienți la distanță unii de alții.

„Am deschis azi dimineață dar, din cauză că afară plouă, nu am avut prea mulți clienți. Am amenajat circuite speciale, avem dezinfectant, termometru, registru clienți și tot ce trebuie. Deși este costisitor, am respectat toate normele impuse. Din 25 de mese, ca să lăsăm distanța cerută, am mai rămas cu 13 mese. Deci, putem servi în același timp maximum 40 de oameni. Noi am avut pierderi importante în ultimele două luni și nu am prea simțit sprijin din partea guvernului, așa cum s-a întâmplat în alte țări. Încercăm să ne redresăm, încet, încet. Deocamdată lucrăm cu 4 angajați – 2 la bucătărie și 2 în bar”, a declarat, pentru Ora de Sibiu, Radu Bogatu, administratorul teraselor Play Off și Joy Me.

Unii proprietari de terase mai așteaptă câteva zile

Alți proprietari de terase au preferat să mai aștepte și vor deschide abia în zilele următoare, în funcție de vreme.

„Noi nu am deschis pe 1 iunie din cauza vremii. Oamenii nu merg la terasă atunci când plouă, așa că am mai câștigat puțin timp ca să ne punem la punct cu toate regulile și cu toate normele pe care trebuie să le respectăm. Am lăsat distanță între mese dar cel mai greu e să lăsăm distanță de 1,5 m între oamenii care stau la aceeași masă. Se reduce foarte mult spațiul de pe terasă. Vom rămâne cu 70, maximum 80 de locuri. Clienții noștri vor putea comanda pe terasă atât mâncare cât și băutură. Registrul pentru clienți este o complicație inutilă. Nu știm cum reacționa clienții atunci când le vom cere buletinul la intrare pe terasă, dar acestea sunt regulile și trebuie să le respectăm”, a declarat pentru Ora de Sibiu, Adrian Barbu, administrator la Cotton.

Clienții profită de redeschiderea teraselor

Clienții au fost nerăbdători să iasă la terase și au băut măcar câte o cafea, în ciuda vremii ploioase.

„Abia am așteptat să îmi pot bea din nou cafeaua preferată, la terasa preferată. Nu m-am obișnuit încă cu noua normalitate dar n-o să avem încotro. Ne vom obișnui. E mai bine decât să nu ieșim deloc și să stăm închiși în casă”, spune Bianca Pop, o sibiancă de 28 de ani.

„Am ieșit chiar numai ca să beau o cafea și mi-am făcut rezervare pentru prânz. Voi ieși cu soțul meu și cu copiii. Terasa are doar umbreluțe. E posibil să ne ude ploaia dar nu ne schimbăm planurile din cauza asta”, spune și Mihaela Brânză.

Noile reguli igienico – sanitare pentru terase

Ordinul prin care se permite redeschiderea teraselor și a plajelor de la 1 iunie, conține măsuri igienicol sanitare stricte. Patronii de terase sunt obligați să dețină un registru în care sunt trecuți toți clienții iar aceștia trebuie să prezinte buletinul la intrare.

Ordinul prevede ”existența unui registru de evidență a rezervărilor clienților, astfel încât, în cazul apariției unui caz de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul clienților unității de alimentație, să existe date concrete pe baza cărora să poată fi efectuată ancheta epidemiologică”.

De asemenea, pe terase s-au stabilit circuite de mers la toaletă, astfel, încât persoanele din interior să intre în contact pentru cât mai puțin timp.

”Se recomandă stabilirea de circuite cu sens unic ce trebuie parcurse de clienți în interiorul spațiului special amenajat din exteriorul clădirii unității de alimentație publică (terasă), astfel încât să se minimizeze contactele între clienți -exemplu: înspre și dinspre toaletă”, se arată în ordin.

Mai mult, fiecare masă trebuie să aibă meniul propriu și oliviera proprie, transferul între mese fiind interzis.

”Se va interzice transferul meniurilor, solnițelor, olivierelor și al altor obiecte de pe o masă pe alta. Acestea vor fi dezinfectate după plecarea clienților de la o masă și, unde este posibil, se vor folosi meniuri de unică folosință”, se arată în același ordin.

Terasele care nu au mese nu vor putea fi deschise, deoarece ”se interzice consumul de produse în picioare, pentru a minimiza circulația clienților în interiorul terasei”.

Între mese, este obligatorie păstrarea unei distanțe de 1.5 metri, iar numărul de clienți la o masă este și el limitat. ”Se asigură că normele de distanțare fizică sunt aplicate în mod eficient și că se evită pe cât posibil interacțiunea fizică cu și între clienți; se stabilește un număr de maximum 4 clienți care pot ocupa o masă, cu condiția respectării unei distanțe de 1,5 m între persoane, excepție de la această regulă fac membrii aceleiași familii, care au același domiciliu”, prevede ordinul.