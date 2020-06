Registrul ce le dă fiori sibienilor care merg pe terase – Pot ieși la o cafea doar pe bază de buletin

S-au redeschis terasele dar accesul clienților este permis doar în anumite condiții. Patronii de terase sunt obligați să dețină un registru în care vor fi trecuți toți clienții. Aceștia trebuie să prezinte buletinul la intrare.

Noile reguli nu sunt pe placul clienților

Ordinul semnat de miniștrii Sănătății, Economiei și de șeful Agenției Naționale de Sănătate Veterinară și pentru siguranța Alimentelor, prin care se permite redeschiderea teraselor și a plajelor de la 1 iunie, conține câteva măsuri, care pentru mulți dintre noi par similare cu cele din comunism, când Securitatea avea controlul absolut.

Articolul 4, litera L, din ordin prevede ”existența unui registru de evidență a rezervărilor clienților, astfel încât, în cazul apariției unui caz de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul clienților unității de alimentație, să existe date concrete pe baza cărora să poată fi efectuată ancheta epidemiologică”.

O astfel de prevedere poate fi pusă în practică doar dacă clientul dorește să prezinte buletinul de identitate, la intrare pe terasă, în caz contrar acestuia putându-i fi interzis accesul. Acest registru trebuie să conțină toate datele persoanei care a stat la masă, seria și numărul de buletin, numele, adresa și timpul petrecut pe terasa respectivă. Înainte de a i se lua comanda, clientul este pus să semneze un formular care îi garantează protecția datelor personale.

„Mi se pare o măsură absurdă, care ne încalcă drepturile fundamentale. De ce să prezint buletinul? De unde știu eu cum vor fi folosite datele mele personale? Nu am niciun control. Nu, nu sunt de acord. Mai bine nu merg la terasă, ne-a spus Loredana”, o tânără de 31 de ani din Sibiu.

„Am ieșit la o cafea în centrul vechi și da, nu știam că trebuie să arăt buletinul. Mi-a scris inițialele numelui, adresa și mi-au cerut numărul de telefon. Au zis că mă sună de la DSP dacă cineva care s-a aflat pe terasă va avea la un moment dat coronavirus. Sper să nu mă sune nimeni”, ne-a spus, râzând, Marcela, o sibiancă de 21 de ani.

Ce spun patronii de terase despre registrul clienților

După două luni de pauză forțată, patronii teraselor fac tot posibilul să respecte toate prevederile ordinului dar nu le e deloc ușor să pună în aplicare toate măsurile.

„Registrul pentru clienți este o complicație inutilă. Nu știm cum vor reacționa clienții atunci când le vom cere buletinul la intrare pe terasă, dar acestea sunt regulile și trebuie să le respectăm”, a declarat pentru Ora de Sibiu, Adrian Barbu, administrator la Cotton.

„Am făcut registrul clienților și trecem în el inițialele numelui, adresa și numărul de telefon. Până acum nu am avut probleme. Primii clienți au fost înțelegători și nu am avut reclamații dar abia am deschis”, ne-a spus și Radu Bogatu, administrator la Play Off și Joy Me.

Reguli și norme obligatorii la redeschiderea teraselor

De asemenea, pe terase s-au stabilit circuite de mers la toaletă, astfel, încât persoanele din interior să intre în contact pentru cât mai puțin timp. Fiecare masă trebuie să aibă meniul propriu și oliviera proprie, transferul între mese fiind interzis. Mai mult, între mese, este obligatorie păstrarea unei distanțe de 1.5 metri, iar numărul de clienți la o masă este limitat. Trebuie să se evite pe cât posibil interacțiunea fizică între clienți. Se stabilește un număr de maximum 4 clienți care pot ocupa o masă, cu condiția respectării unei distanțe de 1,5 m între persoane. Excepție de la această regulă fac membrii aceleiași familii, care au același domiciliu

Terasele care nu au mese nu vor putea fi deschise, deoarece se interzice consumul de produse în picioare.