Anamaria Prodan vine la FC Hermannstadt – Urmează plecări importante din club

Reprezentanții celor de la FC Hermannstadt s-au întâlnit miercuri la prânz cu impresara Anamaria Prodan. Gsp.ro anunță că cele două părți s-au înțeles în privința cedării cluburului.

Unul dintre membrii biroului director de la FC Hermannstadt a declarat pentru GSP.ro: „Discuțiile au avut loc astăzi la Sibiu. Încă nu s-au finalizat, dar totul era clar. Doamna Prodan a venit în jurul prânzului la Sibiu unde s-a întalnit cu domnul Rotar”.

Președintele Iuliu Mureșan nu va mai face parte din planuriile de viiitor ale noii conduceri. Acesta intrase de mai bine de 2 săptămâni in silenzio stampa, refuzând să mai comenteze situația prin care trece echipa. Inclusiv oameni din cadrul clubului au confirmat pentru GSP.ro: „Nu mai știu nimic de domnul Mureșan. A preferat să fie mai retras, nu pot eu să comentez deciziile dânsului”.

Răzvan Zamfir, fostul șef al departamentului de scouting, a comentat situația: „Mi-am reziliat contractul cu Hermannstad în această dimineață. Eu am solicitat rezilierea. Am alte proiecte, inclusiv în străinătate. Oamenii din jurul echipei au fost ok, dar cred că ar fi bine să vină Anamaria Prodan. E nevoie de bani ca să se poată țină echipa asta. Le trebuie mult mai mulți bani decât acum!”, spune Răzvan Zamfir.