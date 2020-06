Cel mai complex eveniment IT virtual, DevTalks Reimagined – 10-12 iunie – Ce surprize au pregătit companiile pentru participanți

Organizat pentru prima dată într-un format online, evenimentul DevTalks Reimagined va prezenta același format cunoscut deja pentru ediția fizică DevTalks. Astfel, participanții vor putea beneficia de prima cea mai complexă experiență oferită de un evenimentul virtual din domeniul tehnologiei din România, atât prin agenda desfășurată pe parcursul celor 3 zile, susținută de 100 de speakeri din întreaga lume, cât și prin zona expozițională care se va transforma într-un spațiu virtual de interacțiune și networking cu cele peste 18 companii prezente la eveniment și zone dedicate cu activări, concursuri și premii.

Agenda evenimentului va aduce în atenția participanților 13 conferințe structurate pe parcursul celor 3 zile, fiecare fiind dedicată uneia dintre zonele: Main Stage – Emerging Technologies, Web, DevOps, Code Clash, Java, Product Management, Big Data & Cloud, Security, Mobile, QA & Testing sau Embedded.

Printre cei mai așteptați speakeri locali și internaționali se află: Mete Atamel – Developer Advocate at Google, Andres Almiray – Java/Groovy developer and a Java Champion la Oracle; Chakri Cherukuri – Senior Researcher la Bloomberg LP; Reza Rahman – Senior Java Technologist la Microsoft; Grishma Jena – Data Scientist la IBM Watson; Darko Meszaros – Senior Technical Evangelist la Amazon Web Services; Ruslan Gibaiev – Streaming Platform Lead la Bolt; Jevgeni Demidov – Lead DevOps Engineer la Pipedrive și mulți alții.

În plus, experiența din cadrul DevTalks Reimagined va fi dedicată și componentei de networking și interacțiune prin care participanții se pot conecta cu întreaga comunitate prezentă la eveniment. Astfel, companiile prezente în zona expozițională pregătesc, de asemenea, o serie de activități și concursuri prin care participanții se pot relaxa și se pot distra în timpul evenimentului, precum:

Printre surprizele LSEG România se numără un treasure hunt virtual și o tombolă prin care se oferă un xbox câștigătorului;

Luxoft va organiza un quiz cu întrebări din Java, .NET, JavaScript, C++, Murex și QA în urma căruia câștigătorii vor beneficia de un card cadou Amazon, un curs Udemy sau un curs video de 1 oră de la un guru din domeniul IT;

CrowdStrike vor avea un technical quiz și vor desemna 5 câștigători printr-o tragere la sorți. Aceștia vor câștiga un workshop livrat de echipa de Software Engineering;

Ubisoft organizează un quiz, iar răspunsurile întrebarilor vor putea fi descoperite în urma interacțiunii cu standul. Vor fi desemnați 3 câștigători prin tragere la sorți, premiile constând în jocuri pentru PC, care au fost dezvoltate și în studioul Ubisoft București;

De asemenea, și Raiffeisen Bank va organiza la standul lor un quiz cu întrebari tehnice, cu premii surpriză, dar și multe alte companii care își pregătesc diverse activități în cadrul stand-ului.

Mai mult, printre zonele care vor fi active în timpul evenimentului se află:

Women in Technology sponsorizată de Betfair Romanian Development va fi zona unde timp de 3 zile participanții vor putea interacționa cu reprezentanți ai companiei și, de asemenea, vor putea participa la sesiuni dedicate de webinarii pe teme de diversitate și nu numai, susținute de femei din întreaga lume care activează în industria IT precum Anisha Patel – Director of Technology – Portfolio, Optimisation & Programme, Paddy Power Betfair, Dana Rus – Principal Data Engineer Paddy Power Betfair, Fouzia Adjailia – Ambassador of Women in Artifical Intelligence Algeria, Michelle Sandford – Tedx Speaker, recunoscută ca una dintre 30 cele mai influente femei în industria de Gaming în anul 2018.

TechEdu sponsorizată de Logiscool va reprezenta spațiul virtual ideal pentru părinții care doresc să participe la conferință împreună cu copiii deoarece, timp de 3 zile, copii cu vârste cuprinse între 7-10 și 11-14 ani vor avea ocazia să ia parte la ateliere și cursuri online de programare cu instructor.

Startups Area va fi prezentă și în acest an cu sprijinul Around25, Cluj Startups, Rubik Hub, Startarium, dar și primul hub din Republica Moldova, Dreamups. Astfel, pe 10-12 iunie, startup-urile din domeniul tehnologiei vor fi prezente atât în zona virtuală expozițională cu ultimele noutăți, cât și pe 12 iunie, pe Main Stage, unde fondatorii își vor prezenta într-un scurt pitch activitatea și misiunea startup-ului lor.

De asemenea, anul acesta echipa Națională de Robotică a României AutoVortex pregătește o surpriză inedită la DevTalks Reimagined și lansează primii roboți românești asistenți personali de teleprezență, complet construiți și programați în România. Astfel, la standul virtual AutoVortex partcipanții se vor putea teleporta și deplasa fizic prin hub-ul de robotică, vor putea vedea și auzi ceea ce se întâmplă în jurul robotului, vor putea asculta poveștile de succes din spatele victoriilor internaționale ale campionilor și vor putea vedea cum se construiesc și se programează alți roboți de către copii.

Persoanele interesate să participe la eveniment se pot înscrie online până pe data de 9 iunie, pe site-ul www.devtalks.ro/register/. Biletul achiziționat va oferi participanților access în toate cele 3 zile de eveniment și în toate zonele din cadrul evenimentului.

Experiența DevTalks Reimagined de anul acesta este realizată cu sprijinul partenerilor: ING Bank, în calitate de Main Partner, partener principal al evenimentului, va fi prezent pe toată durata celor 3 zile. De asemenea, în calitate de Stage Partners la eveniment vor fi prezenți Asseco, Crowdstrike, London Stock Exchange Group Romania, Luxoft, METRO SYSTEMS Romania, Playtika, Raiffesisen Bank, Societe Generale European Business Services, Vodafone România și Ubisoft. Gold Partners la această ediție vor fi eMAG, Endava și EA România, iar în calitate de Silver Partners vor participa: EveryMatrix, Finastra, Siemens Industry Software și Systematic.

Despre Catalyst Solutions

Catalyst Solutions este o companie românească de consultanță în resurse umane, specializată în soluții de recrutare și employer branding. În cei 14 ani de experiență, Catalyst a devenit cunoscută pentru unele dintre cele mai mari proiecte și evenimente din domeniu, precum :