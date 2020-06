Reprezentanții Promenada si Shopping City Sibiu – „Suntem pregătiți să redeschidem în orice moment”

Ministrul Economiei a anunțat că mall-urile se redeschid pe 15 iunie, dacă numărul cazurilor de coronavirus continuă să scadă în România. Reprezentanții Promenada și Shopping City Sibiu spun că sunt pregătiți să redeschidă în orice moment.

Se redeschid mall-urile, nu și cinematografele

Decizia privind redeschiderea mall-urilor a fost luată, marți, după o întâlnire pe care ministrul Virgil Popescu a avut-o cu premierul Ludovic Orban și cu membri ai Asociației Investitorilor de Real Estate din România.

Virgil Popescu spune că, deocamdată, nu a fost luată în calcul și redeschiderea cinematografelor și a spațiilor de joacă pentru copii din mall-uri, din 15 iunie.

„Alături de premierul Ludovic Orban am avut astăzi o întâlnire cu membri ai Asociației Investitorilor de Real Estate din România. Aceștia ne-au prezentat problemele cu care s-au confruntat în această perioadă de criză. Drept urmare, în urma discuțiilor avute am stabilit, că în cazul în care situația epidemiologică ne va arăta că numărul persoanelor infectate scade, vom deschide mall-urile cu data de 15 iunie. Însă, pentru moment, nu luăm în calcul ca din data de 15 iunie să fie deschise cinematografele și locurile de joacă, din interior. Ușor, ușor se vor da măsuri de relaxare, pentru a ajuta la revitalizarea economiei, pentru ca viața să revină la normalitate”, a anunțat ministrul Virgil Popescu.

Mall-urile din Sibiu, pregătite pentru deschidere

Reprezentanții Promenada si Shopping City Sibiu au precizat, pentru Ora de Sibiu, că au implementat deja un set de măsuri pentru protejarea atât a clienților cât și a angajaților.

„Suntem pregătiți să redeschidem în orice moment cele două centre comerciale din Sibiu, imediat ce vom avea o decizie fermă din partea autorităților și am implementat deja un set de măsuri suplimentare pentru a-i proteja pe clienți și angajați. Astfel, am finalizat un plan de măsuri pe care îl aplicăm în centrele noastre și așteptăm reluarea activității mall-urilor în totalitate”, a transmis Victor Lefter, PR-ul Nepi Rockcastle la Sibiu.

Cum vor fi protejați clienții și angajații

Planul de măsuri de protecție are ca obiectiv prevenirea răspândirii Covid-19 și vizează asigurarea distanțării sociale de minimum 2 metri și asigurarea dezinfectării constante a centrelor comerciale.

„Printre măsurile implementate menționăm: instalarea unor dispensere cu dezinfectant, aerisirea periodică a mall-ului, în mod natural, instalarea unor benzi de distanțare socială în zonele unde se creează aglomerație (food court, cafenele, lifturi, scări rulante etc). În plus, suntem pregătiți să controlăm traficul respectând recomandările autorităților și am instaurat obligativitatea purtării măștii de protecție de către toți angajații și clienții, implementam măsuri pentru verificarea temperaturii în cele 2 centre comerciale si asigurăm distanțarea socială de minimum 2 metri, pentru un shopping responsabil și în siguranță. De asemenea, pentru a preveni crearea aglomerațiilor va fi permis accesul a maximum 3 persoane simultan. În zona de food court am implementat măsuri de distanțare socială prin reașezarea meselor.

În plus, design-ul centrelor noastre se bazează pe spații generoase și deschise, ce permit natural distanțarea socială de cel puțin 2 metri între clienți și asigură cel puțin 4 metri pătrați pentru fiecare persoană din mall”, a mai precizat Victor Lefter.

„Este încă prea devreme pentru a avansa o estimare de impact”

În ceea ce privește pierderile înregistrate în această perioadă, reprezentanții Nepi Rockcastle la Sibiu, spun că e încă devreme ca să facă o estimare corectă dar impactul pandemiei este major.

„Economia funcționează pe baza punctelor de legătură între industrii, iar impactul în mobilitate și consum se reflectă cu un efect de domino asupra întregii piețe. Toate industriile sunt afectate de criza economică generată de pandemia de coronavirus. Este evident că distanțarea socială și limitarea activității mall-urilor au un impact major asupra veniturilor noastre. La fel și noi, prin respectarea ordonanțelor guvernului și limitarea activității mall-ului, producem efecte negative asupra business-ului altor furnizori cu care lucrăm.

Situația curentă necesită înțelegerea pe deplin a impactului asupra afacerilor noastre și ale chiriașilor noștri. Deși este cert că impactul este unul major, din cauza a numeroase incertitudini privind evoluția situației, este încă prea devreme pentru a avansa o estimare de impact.

Proprietarii și chiriașii sunt parteneri în această situație și trebuie să găsească împreună soluții, întrucât supraviețuirea ambilor depinde de eforturile lor de colaborare coroborate cu măsurile statului”, spun reprezentanții Nepi.

Surprize pentru sibieni la redeschidere

Redeschiderea mall-urilor va fi o ocazie bună pentru brandurile prezente la Sibiu să vină cu oferte și cu surprize pentru sibieni.

„Îi îndemnăm pe toți vizitatorii nostri să acceseze site-urile și paginile de Facebook ale celor două centre comerciale din oraș, deoarece acolo vor regăsi cele mai importante informații legate de redeschidere, precum și ofertele pe care fiecare brand le va comunica”, au mai anunțat reprezentanții Promenada și Shopping City Sibiu.