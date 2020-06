Se redeschide Muzeul Țării Secașelor din Miercurea Sibiului

Muzeul Țării Secașelor din Miercurea Sibiului se redeschide miercuri. Unitatea muzeală a fost dotată cu dezinfectant și alte elemente antiseptice și este pregătită să fie vizitată de sibieni.

Începând de astăzi, 3.06.2020, Muzeul Țării Secașelor din Miercurea Sibiului, unitate componentă a Muzeului ASTRA, se va redeschide. Instituția a sistat orice acțiune destinată vizitatorilor în data de 12.03.2020, ca măsură pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19.

În prezent, toate masurile de prevenție și protectie sunt luate, iar unitatea muzeală a fost dotată cu dezinfectant și alte elemente antiseptice/ virusologice recomandate de Institutul Național pentru Sănătate Publică. Totodată, personalul din Muzeu a fost instruit cu privire la măsurile pentru combaterea coronavirusului.

Inaugurat anul trecut, pe 19 mai, Muzeul Țării Secașelor, cel mai nou muzeu din peisajul cultural al județului Sibiu, reunește exponate reprezentative acestei zone, ilustrând aspecte referitoare la istoria, viața cotidiană și ocupațiile românilor, sașilor, landlerilor etc. Sediul este într-o clădire aflată în Piața Corneliu Medrea, nr. 31, în zona centrală, în apropierea bisericii greco-catolice și a bisericii evanghelice din Miercurea Sibiului. Lucrările de amenajare au durat un an de zile, iar expoziția de aici cuprinde toate cele patru încăperi ale clădirii. Muzeul conține piese de mobilier, textile, costume tradiționale, mijloace de transport, instrumentar agricol etc., toate puse în valoare (și) prin intermediul mijloacelor audio-video. Acest proiect a fost posibil cu ajutorul Consiliului Județean Sibiu

Program de vizitare – miercuri până duminică, între orele 10:00 -18:00.