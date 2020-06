Câțiva studenți de la Sibiu reprezintă România la European Entreprise Challenge 2020

⇓ Ascultă știrea ⇓

Junior Achievement (JA) România organizează competiția de antreprenoriat Compania Anului.

La finala din acest an au participat cele mai bune 34 de echipe (16 echipe de studenți și 18 echipe de elevi) dintre cele 243 de mini-companii care și-au pilotat ideile de afaceri în cadrul incubatorului educațional JA BizzFactory™ . Din cele 16 echipe de studenți finaliste, două au fost echipe ale ULBS! Echipa VMP (Volunteering Management Platform): Ioan Codoban, Dragoș Circa, Dorel Comșa, Ștefan Precup, Mihai Luca și Echipa Wash Point: Maria Gîță, Ioana Paul, Iuliana Cloțan, Sorin Nemeti – toți studenți ai Facultății de Inginerie.

Ambele echipe finaliste ale ULBS au câștigat premii!

Ne bucurăm să anunțăm că Marele Premiu al competiției – Secțiunea studenți (premiu susținut de Romanian-American Foundation) a fost câștigat de echipa VMP – Volunteering Management Platform, coordonată de asist.univ.dr. Anca Șerban, echipă ce va reprezenta România la finala online European Enterprise Challenge – secțiunea studenți – 24 – 26 iunie 2020 (organizat de Junior Achievement Grecia)

”Mă bucur să văd că munca noastră începe să dea roade. Facem parte dintr-o comunitate de nota 10, care ne susține și este alături de noi. Mulțumim Eduhub și tuturor celor care ne-au ajutat și susținut pe parcursul acestui drum si nu numai. Suntem onorați să reprezentăm România în finala europeană.” au declarat studenții echipei câștigătoare. ”Studenții cu care am colaborat sunt tot ceea ce și-ar putea dori un dascăl, isteți, pasionați și muncitori. Succesul lor mă bucură enorm pentru că ne demonstrează că învățarea combinată cu muncă și răbdare este răsplătită!” susține asist.univ.dr. Anca Șerban de la Facultatea de Științe Economice.

De asemenea, juriul format din reprezentanți ai partenerilor și susținătorilor programului JA de antreprenoriat (Romanian-American Foundation, Citi România, Metropolitan Life, Accenture, Accelera Consulting, Bayer Fund, EY, FedEx, HP România, KPMG, NN România) a acordat premiul Best Marketing Plan echipei Wash Point, coordonată de șef lucrări dr. Valentin Grecu (Facultatea de Inginerie).

”Totul a pornit de la locul meu de suflet, EduHub, unde am învățat tainele antreprenoriatului, unde profesorii m-au susținut și încurajat să particip în diferite competiții care m-au ajutat să mă dezvolt atât profesional, cât și personal. Competiția Junior Achivement a fost o experiență deosebită, o nouă oportunitate în care am avut ocazia să cunosc oameni noi, să învăț de la cei mai buni și să îmi înving teama de a vorbi în public, însă, toate acestea nu erau posibile fără echipa minunată din care am făcut parte și fără coordonatorul nostru, prof. Valentin Grecu, care ne-a sprijinit la fiecare pas și a avut mereu încredere în noi. Mulțumesc ULBS pentru experiențele uimitoare pe care le-am avut în cadrul celor trei ani de licență și sper că vor urma și altele, care mă vor ajută să mă dezvolt.”, a declarat Maria Gîță, studentă a Facultății de Inginerie. „Din 2014, de când mă implic în dezvoltarea ecosistemului antreprenorial în ULBS, am lucrat cu mulți studenți, mentori și antreprenori, am învățat alături de ei și am văzut cum ULBS este tot mai prezentă și mai bine reprezentată în competițiile naționale de profil. Sunt foarte bucuros că echipele care au participat anul acesta la competiția Compania Anului au arătat că munca, pasiunea și perseverența dau rezultate și reușita lor ne inspiră să continuăm proiectele EduHub. Îi felicit pe toți și le mulțumesc că ies din zona lor de confort.” (șef lucrări dr. Valentin Grecu)

Despre EduHub

EduHub este Societatea Antreprenorială Studențească a ULBS; misiunea EduHub este aceea de a susține și dezvolta inițiativele antreprenoriale, precum și un ecosistem antreprenorial, prin consolidarea relațiilor cu comunitatea de afaceri. Dezvoltarea şi încurajarea spiritului antreprenorial în mediul universitar, în special în rândul studenţilor şi absolvenţilor de învăţământ superior, va genera valoare economică și socială. www.eduhub.ulbsibiu.ro

Despre Junior Achievement România

Junior Achievement România este o organizaţie non-profit, având ca misiune dezvoltarea în România a programelor internaţionale JA de educație antreprenorială, economică, financiară, orientare profesională, sănătate şi viaţă activă şi dezvoltarea abilităţilor pentru viaţă. 40 de ţări din Europa şi peste 100 de ţări din toată lumea derulează programele JA. În România, acestea sunt urmate de peste 200.000 de elevi și studenți și 4.100 profesori din 1.700 de şcoli publice, prin parteneriatul cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi prin susţinerea financiară a comunităţii de afaceri din România. www.jaromania.org