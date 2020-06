PODCAST – Un preot schimbă viețile oamenilor din Gușterița – Transformă o șură abandonată într-un centru educațional – Galerie foto

Un preot din Sibiu vrea să schimbe viețile oamenilor care trăiesc în condiții grele, la marginea Sibiului. Părintele Alexandru Ioniță, preot în Parohia ortodoxă Gușterița, vorbește la Podcastul Ora de Sibiu despre proiectul său și despre condițiile de sărăcie extremă în care trăiesc o parte din enoriașii săi.

Ora de Sibiu a scris deja despre sibienii care trăiesc la poalele Dealului Gușterița, în barăci din lemn și în locuințe improvizate din chirpici. Aceștia nu au apă, nu au curent și se încălzesc cu lemne, deși trăiesc într-un oraș civilizat, căutat de turiști din lumea întreagă. Părintele Alexandru Ioniță este preot în Parohia ortodoxă Gușterița. A venit la Sibiu în urmă cu doi ani dar s-a familiarizat destul de repede cu problemele parohiei pe care o conduce. Necazurile oamenilor nu l-au lăsat indiferent și a hotărât că trebuie să schimbe ceva.

„Trăim în Gușterița, într-un cartier mărginaș al Sibiului, o bună parte dintre locuitori sunt rromi. Sunt multe fete minore care au deja copii, care se căsătoresc după legea țigănească. Din partea lor există o rezistență puternică la cultură și la educație. După astfel de măritișuri fetele rămân însărcinate și trăiesc adevărate drame, pentru că bărbații lor le lasă și sunt nevoite să crească copiii singure sau îi cresc mamele lor, bunicile. Și nu au canal, nu au apă, nu există electricitate…Trăiesc în niște barăci din lemn construite pe un deal și primele cazuri de coronavirus, din Gușterița, exact aici au fost. Lipsește apa și săpunul dar și la mentalitate mai trebuie lucrat”, povestește părintele Ioniță.

Cum a apărut ideea transformării șurii

Înființată în 2016, Asociația Dia.Logos urmărește transferul de cunoștințe și valori între spațiul german și cel românesc, prin promovarea voluntariatului și a implicării cetățenești. Membrii acestei asociații au experiențe de studii doctorale sau postdoctorale în Germania și doresc să implementeze ceva din experiența lor în contextul românesc și să promoveze în spațiul german cultura locală românească.

Asociația Dia.Logos are deja experiență în dezvoltarea de programe educaționale și evenimente culturale și sociale pentru familiile defavorizate din cartierul Gușterița. Activitatea emblemă a asociației este corul de copii Dia.Logos, care există din 2016.

Șura, veche de peste 100 de ani, a fost folosită ca grajd de animale iar în ultimi 30 de ani a fost abandonată. Părintele Alexandru Ioniță, prin Asociația Dia. Logos, Parohia Gușterița și un grup de voluntari, au reusit să consolideze structura de rezistență a șurii, să adauge ziduri, unde erau doar pereți din scânduri și să schimbe acoperișul. Centrul cultural și social are parter și mansardă, urmând să fie finisat și dotat anul acesta sau anul viitor. „Noua șură” va pune la dispoziția copiilor o sală multifuncțională, o bucătărie și două ateliere de lucru la mansarda clădirii. Tot la mansardă sunt amenajate toalete și dușuri pentru cazurile sociale de urgență. Pentru finalizarea proiectului mai e însă mult de muncă.

„M-am găndit să transform șura într-un spațiu pentru comunitate, unde oamenii să se întâlnească și la altfel de activități decât cele religioase. Pasul cel mai important ar fi geamurile și ușile, care costă cel puțin 7000 de euro toate. Aici va fi o sală multifuncțională de 60 mp, în care se vor face tot felul de cursuri și mi-am imaginat locul ăsta ca pe un mic palat al copiilor, unde se vor face cursuri pentru copiii din comunitate, după un anumit orar. Am găsit deja oameni dispuși să ofere cursuri de pictură, de teatru, de dans, de muzică și cursuri în domeniul tehnic. Important este că acest centru va funcționa și ca un centru social, pentru această comunitate care se confruntă cu multe lipsuri”, mai spune preotul.

Proiectul are deja mulți susținători

Unul dintre cei care susțin proiectul părintelui Ioniță este profesorul Alexandru Dumbravă, inspectorul școlar general din Sibiu.

„Personal cunosc situația oamenilor din zona respectivă de câțiva ani, de când i-am cunoscut am avut o senzație de déjà vu. Lucrând în medii defavorizate, de-a lungul timpului am întâlnit zi de zi astfel de situații. Eu merg des în această comunitate, încerc să îi ajut cu tot ceea ce pot eu sau prietenii care au aflat de problemele lor și încearcă să îi ajute. Inclusiv în perioada de pandemie, am fost de câteva ori cu alimente la acești oameni și mai ales la zecile de copii care trăiesc în zonă. În urmă cu vreo doi ani l-am cunoscut pe părintele Alexandru și am început să colaborăm pentru a reface casa unei familii căreia, în noaptea de Revelion, le luase foc întregul adăpost. Și așa ne-am împrietenit, găsind în el și în colegul paroh, Marius Tofan, doi preoți dedicați comunității, plini de dorința de a realiza lucruri bune pentru comunitatea în care slujesc”, povestește, pentru Ora de Sibiu, Alexandru Dumbravă.

Inspectorul școlar este convins că prin educație și prin implicarea autorităților și a societății civile soarta acestor oameni poate fi schimbată.

„Eu sunt un om care gândește mereu pozitiv, și cred că această comunitate va putea să crească și să se dezvolte frumos în viitor. Am vazut astfel de minuni întâmplându-se, și nu țin decât de timp și de ceea ce se va face pentru această comunitate. Nimic nu se intâmplă peste noapte, sau fără sprijin. Dar locurile de muncă, educația oferită copiilor, implicarea autorităților și a ONG-urilor pot schimba fața zonei și destinul acestor oameni și mai ales a copiilor. Fiecare dintre noi ar trebui să ne întrebăm ce putem face pentru cei mai puțin norocoși de lângă noi. În ultimii ani, de exemplu, de ziua mea de naștere am rugat familia să nu îmi mai dea cadouri, am tot ceea ce aș putea avea nevoie. Din banii cu care mi-ar fi luat cadou am preferat să mergem la un magazin, să cumpărăm alimente și apoi să le ducem acelor copii. Dar, pe lângă ajutorul unor persoane private, este nevoie de proiecte dedicate pe care să și le asume autoritățile locale și să le sprijine ONG-urile. Doar așa, în loc de consumatori de asistență socială, peste câțiva ani vom putea avea parte de cetățeni responsabili, încadrați în societate. Aceasta este rețeta de succes, pe care au experimentat-o și alte comunități din județ, aflate inițial în stare mult mai rea. Iar acum, acolo, lucrurile s-au schimbat mult în bine.

Proiectul Șurii Comunitare trebuie sprijinit, poate deveni un factor de coagulare a energiilor constructive ale comunității, un sprijin de bază pentru autorități și un mic colț de rai aici, pe pământ”, mai spune Dumbravă.

Cum se implică autoritățile locale

Părintele Ioniță recunoaște că i-ar prinde bine puțin ajutor și din partea autorităților locale.

„Eu nu știu cum să apelez la autorități. Pentru că eu am fost de cel puțin două ori în audiență la doamna primar și am rămas consternat, nici n-am simțit că putem comunica, că am putut dialoga. Am șezut pe scaun, am stat față în față dar mi s-a părut că vorbesc la un perete de sticlă, adică foarte greu. Portițe oficiale ca să mergi, să ceri ceva, nu prea există. Sunt posibilități de a aplica pentru proiecte la CJ și la Primărie, pe Agenda culturală, mai ales. M-am interesat și am și aplicat anul acesta și anul trecut, am avut chiar un proiect câștigat la CJ, despre familie, legat de ceea ce vorbeam despre fete și rromii din zonă. Dar sunt proiecte mici, de 7000, 8000 de lei și se dau pentru activități, nu pentru investiții în clădiri sau construcții”, explică părintele Ioniță.

Reprezentanții Primăriei Sibiu spun că, în Gușterița se va mai construi un centru pentru recreere sport și educație pentru comunitățile marginalizate pentru care s-a obținut deja finanțare din fonduri europene.

„Primarul Astrid Fodor a avut cuvinte de apreciere pentru inițiativă. De altfel, a și informat petentul că Primăria Sibiu va construi în zonă un centru pentru recreere, sport și educație pentru comunitățile marginalizate. Intre timp proiectul a obținut deja finanțarea din fonduri europene și urmează să fie contractate lucrările. Petentul a fost îndrumat să solicite certificat de urbanism pe calea obișnuită, depunând documentele necesare la Centrul de Informații pentru Cetățeni. Certificatul de urbanism a fost emis în aprilie 2018”, a transmis Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Mai multe detalii despre proiectul demarat de Primăria Sibiu, puteți găsi aici: https://www.sibiu.ro/new/pdf/Anunt_incepere_proiect_Gusterita_descriere.pdf.

Cum putem susține proiectul „Șura Culturală Gușterița”

Cei care vor să susțină acest proiect, pot dona bani și materiale de construcții sau pot ajuta la diferite lucrări de construcții și amenajare. Detalii se găsesc și pe pagina de Facebook a proiectului.

Asociația DIA.LOGOS

CIF: 35724057

Cont în LEI: RO51BTRLRONCRT0332170001

Banca Transilvania