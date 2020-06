VIDEO: Cel mai mare proiect al Universității „Lucian Blaga” Sibiu – Fermă didactică la Rusciori

⇓ Ascultă știrea ⇓

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a semnat, în urmă cu două săptămâni, cel mai mare contract de investiții în infrastructura educațională. Este vorba despre o fermă didactică în localitatea Rusciori.

„În urmă cu două săptămâni, ULBS a semnat cel mai mare contract de investiții în infrastructură. Este vorba de ferma didactică de la Rusciori (…) împreună cu cofinanțarea universității ajunge la aproape 4 milioane de euro”, a spus rectorul ULBS, Sorin Radu.

Conferință de presă la ULBS – Noul rector Sorin Radu și prorectorii prezintă planurile Universității din Sibiu pentru anul 2020 Conferință de presă la ULBS – Noul rector Sorin Radu și prorectorii prezintă planurile Universității din Sibiu pentru anul 2020 Slået op af Ora de Sibiu i Torsdag den 4. juni 2020

Potrivit prorectorului ULBS, Adrian Pascu, proiectul are o valoare de peste 18,7 milioane de lei.

„Săptămânile trecute a fost semnat contractul și am primit undă verde pentru a începe acest proiect care se numește „Lucrări de reabilitare, modernizare, extindere și echipare infrastructură educațională a fermei didactice din localitatea Rusciori, comuna Șura Mică, județul Sibiu”. Proiectul are o valoare de peste 18,7 milioane de lei și așa cum îi spune și titlul are ca principal obiectiv creșterea gradului de participare la procesul de învățământ și angajabilitatea studenților din ULBS. Proiectul are ca și grup țintă undeva la peste 800 de studenți și se află deja în derulare. Au început achizițiile publice pentru proiectul tehnic și după finalizarea achizițiilor publice, proiectul tehnic, se va derula achiziția în sistemul electronic în SEAP, pentru a angaja firma de construcții care să înceapă construcția efectivă a imobilului plus dotările care sunt necesare acestui proiect, cel mai mare proiect pe care ULBS l-a avut până acum”, a spus prorectorul ULBS, Adrian Pascu.

De asemenea, ULBS a depus un proiect, în valoare de 15,9 milioane de lei. Este vorba despre realizarea unei construcții pe strada Banatului, destinată zonei de artă teatrală.

„Tot pe această axă a programelor operaționale, universitatea mai are o aplicație, a mai depus un proiect, în valoare de peste 15,9 milioane de lei. Este vorba despre realizarea unei construcții care să fie destinată zonei teatrale de artă din cadrul Facultății de Litere și Arte a ULBS. Acest proiect se află în faza de evaluare financiară. E ultima fază de evaluare, a trecut toate fazele cu bine. Sperăm ca în maxim o lună jumate sau două să avem ok-ul și pentru acesta. Veți vedea că va începe pe strada Banatului, unde universitatea are niște clădiri în momentul de față, va începe o construcție nouă în cadrul acestui proiect”, a mai spus prorectorul ULBS, Adrian Pascu.

„Pe lângă aceste două proiecte, ULBS mai are alte 6 proiecte finanțate de la bugetul statului. Pe fiecare din domeniile prioritare, proiecte care în total însumează undeva la peste un milion de lei, fără cofinanțarea universității, cofinanțare care este și ea una semnificativă. În medie, undeva la 300-350 de mii lei este fiecare proiect, destinat fie pe zona de cercetare, pe zona de diversificare a calității, pe zona de acordare șanse egale pentru învățământul universitar”, a spus prorectorul Adrian Pascu.