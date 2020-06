Ministrul Finanțelor a anunțat când va fi gata autostrada Sibiu – Pitești

⇓ Ascultă știrea ⇓

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a spus că autostrada Sibiu-Pitești este unul dintre obiectivele cu prioritate zero. Acesta a precizat, de asemenea, că nu crede că autostrada va fi gata în mandatul Guvernului Orban.

Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, susține că autostrada Sibiu-Piteşti se numără printre obiectivele de cea mai mare prioritate incluse în planul de relansare a economiei, scrie Capital.

Cu toate acestea, Cîțu nu poate preciza când va fi gata obiectivul. Mai mult decât atât, nu crede că autostrada va fi gata în mandatul Guvernului PNL.

„Am spus clar și înainte de a avea această criză că obiectivul nostru este de a investi. Am alocat bani în buget la începutul anului și la prima rectificare am făcut un lucru pe care nu l-a mai făcut niciun guvern de foarte mult timp. Am lăsat banii pentru investiții în buget și chiar am mai alocat la Ministerul Transporturilor încă 135 de milioane de lei pe lângă banii dinainte. Acum vorbim de un program de investiții deja, s-au anunțat câteva obiective, Sibiu – Pitești este un obiectiv zero pentru noi, acolo facem toate eforturile pentru a-l duce la capăt, Comarnic-Brasov este un alt obiectiv, extinderea aeroportului București”, a declarat Cîțu, marți seară, la Digi 24.

Sursa: Capital