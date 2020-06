Plajele din Vama Veche s-au deschis – Au crescut prețurile șezlongurilor

⇓ Ascultă știrea ⇓

Plajele din Vama Veche s-au deschis începând cu acest sfârșit de săptămână. Prețurile pentru șezlonguri au crescut cu 5 lei, astfel că acum închirierea lor costă 30 de lei în timpul săptămânii și 35 de lei în weekend.

Cornel Lazăr administrează două plaje în Vama Veche. Într-un an normal avea deja clienţi şi pe plajă erau 100 de umbrele şi aproximativ 200 de şezlonguri. Anul acesta însă va deschide la doar 75% din capacitate, scrie Mediafax.

Dacă anul trecut un şezlong costa 25 de lei în timpul săptămânii şi 30 de lei în weekend, în acest sezon preţurile vor fi mai mari. Turiștii vor putea, anul acesta, să meargă şi cu prosopul pe toate plajele amenajate.

„Anul acesta am pregătit plaja cu 80 de umbreluţe. Asta înseamnă undeva 150 de umbreluţe capacitate maximă. Este o creştere de 5 lei per şezlong, ţinând cont că s-a redus numărul de locuri pe plajă şi apar nişte cheltuieli noi. La fiecare schimbare de client şezlongurile trebuiesc dezinfectate. (…) Avem trei culoare. Plaja are cam 100 de metri deschidere la mare şi am creat trei zone de acces unde nu-i obligăm să-şi ia şezlongul, unde pot să se aşeze cu prosopul”, a declarat Cornel Lazăr.

Acesta spune că activitățile de seară nu vor fi încă deschide.

„Problema e cu activitatea de seară pe care încă nu o vom deschide din frică că nu putem manageria aglomeraţia de oameni. (…) Vama Veche e o staţiune cu specific aparte. O staţiune de tineret, unde oamenii petrec pe plajă. La noi pe plajă se strâng în mod normal între 1000 şi 2000 de oameni. Aici va fi lovitura financiară”, a mai spus administratorul.

Sursa: Mediafax