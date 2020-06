Semineul electric decorativ – se potriveste in orice casa, chiar si intr-un apartament!

⇓ Ascultă știrea ⇓

Ani de zile s-a crezut ca atmosfera adusa de un semineu in locuinta este rezervata doar celor care au o casa. Ei bine, datorita tehnologiei inovatoare, astazi este posibil sa ai un semineu chiar daca locuiesti la bloc. Semineul electric 3D este varianta ideala pentru apartamentul tau!

Seminee electrice se regasesc in dimensiuni diferite, stiluri si culori diferite, incepand cu seminee compacte, pana la seminee de dimensiuni mai mari, unele dintre ele incadrate cu portal sau placate cu diferite materiale decorative.

Gama semineelor electrice iti ofera un spectru cromatic vast, cuprinzand o paleta de culori care se asorteaza cu diferitele stiluri rezidentiale, cuprinzand culorile: alb, wenge, negru, crem, dar si tipuri diferite: incorporabile, cu piatra (rustice), de tip soba, de perete (stil ecran) sau cu imitatie de jar.

Exista chiar si modele de seminee cu focare INCORPORABILE. Sunt cele mai alese tipuri de semineu decorativ, avand cadru semineu electric, intrucat permit amplasarea lor facila dupa gustul clientului in constructii usoare si simple (cum sunt cele din ghips-carton). Investitia este ieftina, dar rezultatul este unul extraordinar.

De ce sa alegi un semineu electric decorativ?

-Sunt printre putinele seminee care pot fi amplasate in orice locuinta si in orice spatiu (apartament, hol, sala conferinta, etc.)

-Design modern si aspect elegant ce se integreaza in orice tip de amenajare interioara.

-Semineele deco nu produc cenusa, funingine sau alti compusi, praf sau mizerie in timpul arderii, deci nu necesita curatare. In plus, nu ai nevoie de sursa de lemne care trebuie taiate si depozitate.

-Se amplaseaza oriunde, procesul de constructie/incastrare este foarte simplu. Sunt foarte compacte comparativ cu semineele clasice, cu focar semineu fonta sau otel.

-Se accesorizeaza cu diferite elemente sau pietre decorative pentru a fi cat mai asemanatoare semineelor pe lemne.

-Nu e necesara construirea si racordarea la un cos de fum, nefiind nevoie de evacuare.

Fata de semineul clasic, unul conectat la curentul locuintei este foarte ieftin, dar pastreaza, in acelasi timp, aspectul deosebit si confera eleganta caminului tau, gratie tehnologiei 3d cu care este prevazut astazi aproape orice semineu electric. Costul este minim, pentru ca se elimina toate celalalte elemente de racordare ale unui focar clasic (cos de fum, burlane, materiale de constructie/finisaj), precum si manopera lucrarii, iar montajul semineului electric este foarte facil si poate fi realizat de oricine.

Semineul electric este combinatia perfecta intre design si functionalitate. In fata lui poti rememora vremurile copilariei si caldura din casa bunicilor, dar reprezinta si spatiul ideal pentru relaxare si comunicare cu familia. Bucura-te de confort si de un design de exceptie cu ajutorul semineelor electrice. Acum semineul nu mai este doar privilegiul celor care locuiesc la casa, ci poate fi si alegerea ta. O alegere pe care nu o vei regreta.

Dar, daca totusi doresti sa vezi focul real si sa te bucuri de o flacara autentica, atunci poti sa alegi un biosemineu (este un rezervor in care se toarna bioetanol gel sau lichid, care se aprinde si intretine atmosfera).

Usor de integrat in orice tip de spatiu, acestea ard cu flacara reala pe baza de gel ecologic (bioethanol), dar fara a emana fum si miros deranjante in timpul arderii. Astfel, acestea nu necesita cos de fum sau evacuare. In timpul arderii se emana aburi, imbunatatind astfel calitatea aerului si creand o ambianta mai speciala in camera.

Disponibile intr-o gama variata de modele si culori, biosemineele sunt usor de montat pe perete, de amplasat pe jos au pur si simplu pe masa, avand marimi diferite. Serile petrecute impreuna cu familia si prietenii vor deveni mai relaxante si primitoare atunci cand se afla in compania unui semineu decorativ. Un semineu pe bioethanol este foarte usor de intretinut si adauga un plus de design locuintei prin aspectul modern si elegant.

Un alt avantaj important este pretul accesibil, fiind chiar mai ieftine decat cele pe curent. Iar fata de constructia unui semineu pe lemne, acesta nu necesita materiale de montaj, cos de fum sau alte produse aditionale, avand astfel costuri mai reduse. In plus, biosemineele se pot accesoriza cu pietre decorative, lemne ceramice sau chiar imitatie de jar. De asemenea, un biosemineu poate fi pozitionat si pe teresa si este preferat de multi astazi ca dispozitiv de incalzire in exterior, mai ales de catre cei ca au inchiriat incalzitor terasa.

Ce poate oferi in plus un semineu electric? Cu ce se diferentiaza fata de un biosemineu?

In primul rand, fata de un biosemineu acesta poate incalzi o incapere in mod controlat – este dotat cu timer si termostat, facand caldura atat cat trebuie. In plus, pentru a fi usor de utilizat acesta beneficiaza de telecomanda pentru pornire/oprire si reglajul luminozitatii, culorii, combinatiilor flacarilor, etc.

Apoi, siguranta este mult mai mare. Mai ales daca ne referim la familii cu copii. Flacara la semineul electric este inexistenta. Dezavantajul il reprezinta dependenta de curent electric, acesta neputand trece “pe lemne” in cazul unei intreruperi a furnizarii energiei electrice.

Daca ai intrebari sau nelamuriri, ori daca vrei sa intri in posesia unui semineu in Reghin, cei de la Pefoc.ro, iti stau la dispozitie gata sa-ti ofere consultanta gratuita si sa te ajute sa faci alegerea cea mai buna si mai inteleapta!