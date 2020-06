VIDEO O sibiancă este în finala Galei Premiilor Matei Brâncoveanu – Are nevoie de susținere

Votează Carmen Chindriș la Gala Matei Brâncoveanu 2020

Votează Chindris Carmen pe www.fundatia-alexandrion.ro. Câștigătorul marelui premiu va fi anunțat duminică, 14 iunie, imediat după închiderea sistemului de vot, în cadrul evenimentului Gala Matei Brâncoveanu 2020..********Vote for Chindris Carmen on www.fundatia-alexandrion.ro. The winner of the grand prize will be announced on Sunday, June 14, immediately after the closing of the voting system, during the event Gala Matei Brâncoveanu 2020..

