Roboții lucrează cot la cot cu angajații în „fabrica viitorului” Continental de la Sibiu

La Sibiu, în „Fabrica Viitorului” de la Continental, angajații lucrează cot la cot cu roboții. Compania de automotive a integrat în activitatea zilnică concepte de advanced robotics, realitate virtuală, big-data, machine learning și 3D printing.

„Fabrica Viitorului” este totalul tehnologiilor de ultima generație care au un impact puternic asupra proceselor de producție. Această nouă etapă a evoluției tehnologice este cunoscută sub denumirea de Industry 4.0. Însumând un concept complex în doar câteva idei, este vorba despre capacitatea de analiză a unor volume uriașe de date (Big Data), de capacitatea în continuă creștere a computerelor de a folosi aceste date și a le transfera din digital în lumea fizică, precum și noi forme de interacțiune om – mașină, scrie BIZIDAY.

Concepte de advanced robotics și realitate virtuală la Continental

La Sibiu, compania de automotive Continental, unul din liderii de tehnologie, a integrat în activitatea zilnică concepte întâlnite până mai ieri doar în industria de gaming sau divertisment: advanced robotics, realitate virtuală și augmentată, concepte de big-data și sisteme de machine learning, imprimante 3D și multe altele.

Printre cei responsabili cu implementarea acestor noi concepte și tehnologii este echipa de Industrial Engineering. Pasionați de filme SF și jocuri video, Lucian Rusu și colegii săi de la Smart applications, sunt cei care au descoperit timpuriu potențialul roboților în producție. Astfel, ei facilitează alimentarea liniilor de producție din Sibiu cu ajutorul unor vehicule autonome, având ca avantaj major asigurarea livrării “just in time”, optimizând astfel spațiul de depozitare. Tot la Sibiu, roboții colaborativi, deja lucrează cot la cot cu angajații pe linia de producție, demonstrându-și eficiența în special în operații repetitive. Contribuția lor a crescut semnificativ atât capacitatea de producție, cât și calitatea produselor.

Realitatea augmentată – Mentenanța se va face de la distanță

Realitatea augmentată este o altă tehnologie care în curând va fi disponibilă în sfera de producție din locația Sibiu. Tehnologia care ne-a schimbat viețile de zi cu zi a ajuns și la locul de muncă. Astfel, mentenanța echipamentelor se va putea face mult mai flexibil prin intermediul unor experți “la distanță”, care vor ghida activitățile de oriunde de pe glob prin intermediul dispozitivelor mobile, iar echipamentul de muncă va putea include ochelari, mănuși sau ceasuri inteligente, opțiunile posibile fiind însă infinite.

Toate aceste tehnologii au însă în spate date, multe date… La Sibiu există o echipă de specialiști, pentru care Kafka nu este doar un scriitor sau Python doar un animal de companie, ci și instrumente de prelucrare și analiză a datelor. Prin activitatea lor pun la dispoziție factorilor de decizie date precise în timp real, care permit înțelegerea în detaliu a relațiilor cauză-efect într-o fază incipientă: fundația oricărei fabrici a viitorului. Echipa așteaptă alăturarea altor pasionați de date, care să găsească soluții pentru provocări viitoare, precum standardizarea aplicațiilor pentru gestionarea datelor în timp real în medii IT eterogene sau vizualizarea inteligentă a informațiilor.

În cele din urmă, o tehnologie poate deja cunoscută de multe industrii și care la Sibiu câștigă tot mai mult teren este imprimarea 3D. Un serviciu disponibil pentru întreaga companie, cu scopul de a da viață oricărei idei – oricărui angajat. Însă utilitatea imprimantelor 3D este vizibilă mai ales prin viteza și flexibilitatea de reacție, precum și reducerea de costuri în domenii precum piesele de schimb, ambalaje, accesorii și multe altele.

Innovation Hub – Spațiu dedicat creativității

Sibiul nu se oprește aici. „La începutul acestui an am pus bazele unui spațiu dedicat creativității, Innovation Hub, care își propune să adune în același loc colegii pasionați de tehnologie. Aici le oferim toate mijloacele necesare pentru a lucra împreună la evaluarea, dezvoltarea și implementarea unor idei și concepte inovatoare care să susțină îmbunătățirea continuă a Fabricii Viitorului”, a declarat Cosmin Sideraș, Head of Industrial Engineering & Information Technology, omul responsabil cu asigurarea unui mediu propice pentru oricine își dorește să fie în pas cu evoluția tehnologică.

Așadar, la Sibiu, compania Continental lucrează cu tehnologiile Industry 4.0 pentru a face Fabrica Viitorului o realitate și este în căutare de noi experți și pasionați în domeniu, pentru a implementa noi oportunități care vor schimba tot mai mult felul în care se lucrează și se iau deciziile în organizație.

