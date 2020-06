Symphony by the Lake – o nouă locaţie ce ridică standardele în domeniul organizării de evenimente

Din vara aceasta, Sibiul va fi mai ”bogat” cu un nou centru integrat de evenimente, aflat în Şelimbăr, lângă Clubul Ecvestria, la doar 5 km de centrul oraşului. Accesul se face prin DN1, prin sensul giratoriu aflat între Mohu şi Veştem. Centrul de evenimente va opera sub brandul Symphony by the Lake.

Locaţia este de-a dreptul de poveste, Symphony by the Lake aflându-se în mijlocul unei poieni de stejari seculari, pe marginea unui lac. Peisajul este fabulos, îmbinând verdele pădurii cu panorama Munţilor Făgăraş. Clădirile complexului sunt înconjurate de grădini şi zone verzi, iar oaspeţii se pot plimba pe aleile răcoroase din pădure sau pot face fotografii de neuitat pe pontonul amenajat pe lac.

Este prima locaţie din Sibiu pornită de la zero, care nu foloseşte cort de evenimente. Symphony by the Lake este o clădire monumentală, cu 2 săli de evenimente care pot primi peste 400 de oaspeţi fiecare, bucătărie cu echipamente de top, o curte interioară de 1.000 mp, şi două terase superioare, fiecare dintre ele dotată cu lift. Sălile maiestuoase au 7 metri înălţime, şi au fost proiectate “open space”, fără stâlpi interiori de susţinere. Având şi numeroase spaţii vitrate, invitaţii pot admira cadrul natural spectaculos. Iar în ce priveşte dotările, echipa Symphony by the Lake s-a gândit la absolut tot ceea ce ar putea fi necesar pentru un eveniment memorabil.

Noua locaţie asigură nu doar servicii de top, eleganţă şi bucurie, ci şi maximul de siguranţă. În toate zonele sunt asigurate condiţiile de maximă protecţie sanitară şi o atenţie deosebită a fost acordată protecţiei la incendiu a spaţiilor şi oaspeţilor.

Design-ul interior al spațiului a fost creat respectând ultimele tendințe arhitecturale, dotările au fost selectate astfel încât să ofere maximul de confort și eleganță.

Managementul locaţiei este instruit în Elveţia, la una dintre cele mai prestigioase universități de profil din lume (SHMS Hotel Management School) şi „dirijează” întreaga echipă SYMPHONY by the Lake după standardele cele mai înalte. Personalul este pregătit să răspundă solicitărilor și să acorde o atenție deosebită fiecărui invitat în parte.

Meniul de bază este conceput de către Chef Radu Zărnescu, locul 3 mondial la World King Chef Cooking Competitions 2019. Sub conceptul “all inclusive”, bucătăria proprie va asigura preparate delicioase, servite exact la momentul potrivit și la temperatura recomandată. Inspiraţia de bază este bucătăria tradiţională, cu gust local, dar realizată la un nivel ridicat de rafinament şi prezentare.

„Preluăm deja rezervări şi ne bucurăm că am fost întâmpinați cu entuziasm și încredere. Mai avem doar câteva date disponibile pentru acest an şi o parte din anul 2021 este deja rezervat. Suntem bucuroşi că putem oferi o alternativă celor care nu au putut desfăşura evenimentele programate datorită pandemiei, fără să mai aştepte ani pentru o nouă dată liberă. Sperăm de asemenea că vom putea cu toţii să participăm în siguranţă cât mai curând la evenimente cu mulţi participanţi” declară managerul Symphony by the Lake.

Pentru mai multe informații despre oferta locației și datele disponibile, puteți accesa site-ul şi pagina de Facebook a locaţiei, şi puteţi contacta direct echipa SYMPHONY by the Lake la numărul de telefon 0766.400.300