Trei localități sibiene rămân fără apă din cauza ploilor – 3.500 de persoane sunt afectate

Furnizarea apei a fost sistată, sâmbătă dimineața, în orașul Săliște și în alte două sate din județul Sibiu, din cauza ploilor abundente din noaptea de vineri spre sâmbătă. În total, 3.500 de persoane sunt afectate, anunță Apă Canal Sibiu.

Volumul mare de precipitatii din aceasta noapte au condus la imposibilitatea tratarii apei in Uzina Tilisca, astfel incat, in aceasta dimineata, a fost sistata furnizarea pentru abonatii din Tilisca, Gales si in Saliste – strazile: Foltești, A. Șaguna, Pieții Vechi, Grui, Vâlcel, D. Marcu, Șteaza, Tarniței, Tăbăcarilor, Taberei, Gării, Zăvoi, V. Iliu, Podului și Iazului.

Apa Raului Tiliscuta, din care este alimentata Uzina Tilisca, prezinta o turbiditate deosebit de mare si se asteapta scaderea incarcarilor pentru ca procesele de tratare sa poata fi reluate.

Masura sistarii furnizarii a fost adoptata si in cursul zilei de vineri, in intervalul 8 – 16, tot pe fondul turbiditatii excesive din sursa de apa.

Relatii suplimentare pot fi obtinute la Dispecerat, tel. 0269/222.777, telverde 08008.202.202.