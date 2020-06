Ce vedem marți la FITS online – Programul complet

⇓ Ascultă știrea ⇓

Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu a început în weekend. O mulțime de surprize îi așteaptă, în continuare, pe spectatori, la ediția specială din acest an, care se desfășoară online.

Program FITS 2020 Ediție specială #online „Puterea de a crede / Empowered”

MARȚI, 16 iunie 2020

09:30

POVEȘTI MAGICE CU MARIAN RALEA

GAIȚA ȘI TURTURICA

Un spectacol de: Marian Râlea

ROU/FITS for kids/5min

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

11:00

GEORGE BANU ÎN DIALOG CU PETER STEIN

DEU/conferințe speciale/1h

Conferință în limba franceză

Traducere în limbile engleză și română

12:00

AUTOBAHN – Ep. 2 – Bench Seat

De: Neil LaBute

Regia: Andrei și Andreea Grosu

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

ROU/teatru/35min

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

12:40

4 WOMEN 4

Coregrafia: Manuel Ramírez

Manuel Ramírez Flamenco Ballet

ESP/dans /1h14min

SINOPSIS : „4 Women 4” abordează dificultățile resimțite de femei în materie de muncă și subiectul schimbării modelului familial. Având la bază o coregrafie creată cu mare atenție și costume pe măsură, spectacolul reprezintă o perspectivă istorică asupra evoluției drepturilor femeilor, începând din secolul al XIX-lea până în zilele noastre.

Mesajul adresat publicului din România: „Festivalul trebuie să continue, chiar și online! Abia așteptăm să ajungem din nou în frumosul Sibiu în 2021!” – Jaime Trancoso, Flamenco Agency

13:00

GEORGE BANU ÎN DIALOG CU LUK PERCEVAL

BEL/conferințe speciale/1h

Conferință în limbile franceză și engleză

Traducere în limba română

13:55

LO SPIRITO

Un spectacol Commedia dell’arte

Regia: Ofelia Popii și Ciprian Scurtea

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

ROU/spectacol de teatru studențesc/1h52min

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

Nerecomandat celor sub 14 ani

SINOPSIS: „O molimă, un virus ciudat sau un spirit tulbură liniștea locuitorilor unui orășel. Ordinea e destrămată, nimeni nu se mai comportă firesc. E căutat frenetic antidotul, deși nu e pe deplin o dorită vindecare, așa cum nu vrei să scapi de chinul iubiri. Oamenii sunt constrânși de această boală ciudată și mai liberi ca oricând”. – Ofelia Popii

14:00

FETE ÎN IUBIRE & MAL/PRAXIS

Girls in Love & MAL/PRAXIS

De: Irina Vaskovskaia & Bogdan Georgescu

Traducerea: Raluca Rădulescu (trad. în engleză de Elena D. Richard și Paul J. Richard) & Bogdan Georgescu și Stephen Motika

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu & Teatrul Național Radiofonic

ROU/Spectacole lectură audio/1h6min

Eveniment în limba română

15:50

CORIOLAN ȘI DU LINIANG – Partea I

CORIOLANUS AND DU LINIANG – Part one

Inspirat de: William Shakespeare & Tang Xianzu

Regia: Guo Xiaonan

Baiyue Culture Creative – Zhejiang Xiaobaihua Yue Opera Hangzhou

CHN/operă/1h41min

Spectacol în limba chineză

Traducere în limbile engleză și română

SINOPSIS: Spectacolul „Coriolan și Du Liniang” a avut premiera în 2016, după aniversarea a 400 de ani de la moartea marilor dramaturgi Shakespeare și Tang Xianzu. În acest spectacol se îmbină două capodopere clasice din tradiția occidentală și cea orientală: „Coriolan” și „Pavilionul bujorilor”; deși despărțite de 9.000 km distanță fizică și 400 de ani în timp, cele două opere se întâlnesc pe aceeași scenă.

Regizorul Guo Xiaonan realizează un melanj între cele două piese clasice aparținând unor culturi, dar și unui spațiu și timp complet diferite, pornind de la eleganța personajelor principale din opera yue și din piesa occidentală, precum și de la natura creativă și intuiția artistică.

Mesajul adresat publicului din România: „Prin aceste două opere clasice scrise de doi titani ai dramaturgiei orientale, respectiv occidentale, am creat un pod peste timp și spațiu, reliefând destinul comun al omenirii, cu atât mai mult în acest an atât de dificil.” – Zhejiang Xiaobaihua Yue Opera Troupe

16:00

FESTIVALURI ÎN DIALOG – PARTEA I

Invitați: Petra Brylander, Gaurav Kripalani, Joan Clevill

Moderator: Nelson Fernandez

SWE-SGP-GBR/Bursa de Spectacole Sibiu/1h30min

Eveniment în limba engleză

Traducere în limba română

17:35

THE CURIOUS WORLD OF CIA LA TAL

Un spectacol-colaj de: Cia La Tal

Cia La Tal

ESP/stradă/13min

SINOPSIS: Încă de la înființare, în anul 1986, compania spaniolă La Tal și-a căutat propriile forme de expresie artistică, oscilând între clasica interpretare a artiștilor de circ și descifrarea propriului univers, marca lor fiind tocmai acea concepție estetică proprie. Spectacolele lor seduc toate categoriile de public datorită combinației de decoruri superbe și magie nemaiîntâlnită.

Compania abordează lumea clovnilor într-un mod cu totul special, aceasta fiind firul roșu ce străbate întreaga lor creație: de la personaje asemănătoare celor care apăreau din ceasurile confecționate de meșterii elvețieni, care interacționează între ele pe teme precum pasiunea, dragostea sau gelozia („Carilló”), continuând cu un personaj solitar care spală, calcă și parfumează lenjeriile de pat dintr-un hotel, ascunzându-și singurătatea vorbind cu mașinăriile și jucându-se cu propria umbră („Italino Grand Hotel”), revenind apoi în universul bufonilor, prezentați ca surse de empatie și maeștri ai umorului și absurdului („Démodés”), și încheind cu povestea unui director de teatru și a doi angajați caraghioși care încearcă să redea gloria de mult apusă a unui spectacol de circ („The Incredible Box”).

Mesajul adresat publicului din România: „În aceste momente de izolare, nu trebuie să uităm că teatrul de stradă democratizează actul cultural, făcându-l accesibil la scară largă. Atunci când va sosi momentul în care cu toții vom putea ieși din nou pe străzi, la fel de liberi precum eram înainte, noi, artiștii, vom fi cu siguranță acolo, pentru a ne asigura că artele spectacolului vor ajunge iarăși la fiecare dintre voi. Și, în același timp, vom continua să ne imaginăm viitorul. Pe curând!” – Compania La Tal

17:50

TRAGICOMEDY

Coregrafia: Gigi Căciuleanu

Gigi Căciuleanu Romania Dance Company

ROU/dans/1h10min

SINOPSIS: „Dintotdeauna am perceput muzica lui Rodion Șcedrin ca fiind impregnată de o intensă și foarte interesantă teatralitate. Și nu mă refer numai la ale sale balete sau opere, ci chiar și la muzica de cameră și instrumentală. Prin noua mea creație, TRAGICOMEDY, îmi propun să explorez coregrafic atât o serie de situații și conflicte care se pot ivi între diverse persoane, cât și o gamă de trăiri sau frământări intime, la care mă trimite muzica. Simbolul tragicomediei este de obicei reprezentat grafic prin faimoasa asociere a celor două măști: una care râde și alta care plânge. Amândouă echilibrându-se emoțional. Povestea fiecăruia dintre noi fiind alcătuită din diversele noastre trăiri, cu momente câteodată triste, alteori mai vesele, am putea foarte bine sa gândim împreună cu Shakespeare, parafrazându-l ușor, că suntem cu toții actorii unei tragicomedii pe scena acelui teatru pe care îl numim VIAŢA.” – Gigi Căciuleanu

Mesajul coregrafului Gigi Căciuleanu adresat publicului din România: „Shakespeare a avut dreptate/ Viața e un teatru/ Poate chiar mai mult decât un vis/ Care încă nu ne-a zis/ Tot ce a avut sà spună/ Decât vorba aia bună/ Cu “The show must go on”, frate!”

17:45

FESTIVALURI ÎN DIALOG – Partea II

Invitați: Petra Brylander, Gaurav Kripalani, Joan Clevill

Moderator: Nelson Fernandez

SWE-SGP-GBR/Bursa de Spectacole Sibiu/1h10min

Eveniment în limba engleză

Traducere în limba română

19:00

PARADISUL

PARADISE

Bazat pe „Divina Comedie” de Dante Alighieri

Regia: Eimuntas Nekrošius

Meno Fortas Theatre

LIT/teatru/1h17min

Spectacol în limba lituaniană

Traducere în limbile engleză și română

SINOPSIS: Având la bază cea de-a treia parte a poemului lui Dante, „Paradisul” de Eimuntas Nekrošius păstrează logica și continuitatea emoțională a producției sale anterioare, „Divina Comedie”, fiind totuși o piesă de sine stătătoare. În acest spectacol, Nekrošius continuă să exploreze și încearcă să aducă la viață gândurile, premonițiile, imaginația și îndoielile poetului-creator, precum și responsabilitatea acestuia față de opera sa. Această punere în scenă îi dă regizorului șansa să descopere cele mai ascunse vibrații ale sufletului uman, prin intermediul unor imagini extrem de subtile, aproape imperceptibile. Personajele de pe scenă par ireale, nepământești, astfel că acțiunile și cuvintele lor dobândesc vaste înțelesuri. Prin această producție, Nekrošius ajunge dincolo de natura fizică a teatrului, adresându-se în mod direct inimilor spectatorilor, conștiinței și chiar subconștientului acestora. Într-adevăr, acest „Paradis” descris odată de regizor ca „un loc trist” s-a evidențiat drept o simfonie plină de inspirație. – R. di Giammarco

Mesajul adresat publicului din România: „Nu o dată am încercat să aducem „Paradisul” la Sibiu, dar de fiecare dată nu s-a putut, din diferite motive. În final, sperăm că „Paradisul”, în varianta unui „tablou” abstract de teatru, va încărca mediul nostru cu speranță și energie pozitivă.” – Compania Meno Fortas

20:00

CONVERSAȚII CULTURALE

Cu Noel Witts

Bursa de Spectacole Sibiu/1h

Eveniment în limba engleză

Traducere în limba română

20:17

DOMINOES

După un concept al lui Julian Maynard Smith

Station House Opera

GBR/stradă/8min

SINOPSIS: Proiectul DOMINOES pleacă de la o idee foarte simplă… un șir format din piese de domino. Mii de bucăți identice de beton creează o sculptură în mișcare, ce traversează orașul, desfășurându-se pe întreg parcursul zilei. Pe străzi, prin parcuri, clădiri sau chiar pe apă (dispărând la un moment dat și reapărând pe celălalt mal), uneori încremenind în forme sculpturale, linia dominoului își face loc printre zone istorice și cartiere obișnuite ale orașelor, unind diverse comunități într-o simbolică, și totodată fizică, legătură dintre cauză și efect. Sute de voluntari și spectatori se strâng laolaltă pentru realizarea acestui proiect inedit. DOMINOES preia un concept simplu și îl folosește pentru a crea o altă fațetă a orașului, venind în contrapunere, complementare și dialog cu arhitectura acestuia, revendicând temporar străzile orașului doar pentru localnici și publicul vizitator. Proiectul a fost creat și lansat la Londra, călătorind apoi prin peste 20 de orașe din întreaga lume, printre care: Copenhaga, Marsilia, Ljubljana, Melbourne, Gent etc.

Mesajul regizorului Julian Maynard Smith adresat publicului din România: „Artiștii nu ar trebui să răspundă în mod direct la provocarea cauzată de noul coronavirus. Societatea are nevoie de bio-diversitate în artă și, prentru fiecare artist care răspunde la această pandemie cu o activitate socială sau politică, vor fi alți doi artiști care vor folosi aceste circumstanțe neobișnuite pentru a da curs unei idei pe care ar fi vrut de mult să o dezvolte, dar pentru care nu găsiseră timpul sau spațiul necesar pentru a o pune în practică. Mă refer atât la disponibilitatea fizică, dar și la cea psihică, la artiștii care nu și-ar fi luat timp liber de la afacerea de a fi artist pentru a se gândi la sensul artei – pentru ce a fost creată, și ce ar putea fi, sau care ar trebui să fie scopul ei.” – Julian Maynard Smith – Regizor artistic

20:30

TREI SURORI

THREE SISTERS

De: A.P. Cehov

Regia: Peter Stein

Schaubühne Berlin

DEU/teatru/3h27min

Spectacol în limba germană

Traducere în limbile engleză și română

SINOPSIS : Cele trei surori Prozorov au crescut la Moscova, împreună cu fratele lor. Ele s-au mutat în provincie odată cu transferul tatălui lor, un general decedat în urmă cu un an. Dorul față de marele univers al copilăriei lor le face viața monotonă din orășelul izolat tot mai greu de suportat. Din devotament, Olga predă, Mașa are o căsnicie nefericită cu un profesor de limba latină, iar Irina tânjește după o muncă benefică. Speranța că fratele lor va face carieră ca cercetător și le va duce înapoi la Moscova se spulberă cu repeziciune: leneș și parior, Andrei se căsătorește cu Natalia, o frumusețe autoritară din provincie. După moartea tatălui lor, casa surorilor este frecventată în mod special de ofițeri din garnizoană. Mașa se îndrăgostește de locotenentul Verșinin, care are și el o căsnicie nefericită, pe când Irina este curtată de către baronul Tusenbach. Natalia preia cu repeziciune controlul asupra regimentului din casă și le exclude pe cumnate. La final, Tusenbach este ucis în duel, cu o zi înainte de a se căsători cu Irina. Mașa trebuie să renunțe la Verșinin, regimentul acestuia fiind transferat. Olga, care și-ar fi dorit să se mărite, simte că nu face față postului de directoare a liceului. Deznădăjduit, Andrei cade pradă letargiei.

Spectatorii care întâmpină probleme în accesarea online a transmisiunilor din cadrul festivalului au la dispoziție un info call #FITSonline, apelabil în fiecare zi de festival, între orele 9:00 și 00:00, la numărul de telefon 0728 048 830.