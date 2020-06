Echipamente noi la Spitalul Județean Sibiu – Donație de 250.000 euro în lupta COVID

⇓ Ascultă știrea ⇓

Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) din Sibiu a primit echipamente de protecție și echipamente medicale, printre care cinci ventilatoare Philips Respironics E30, măști și combinezoane, în urma parteneriatului încheiat între Danone România și Asociația Dăruiește Viață.

Echipamentele fac parte dintr-o donație de 250.000 de euro făcută de Danone România către Asociație pentru sprijinirea mai multor spitale din țară pe perioada pandemiei.

Angajații Danone România au fost direct implicați în identificarea nevoilor din spitale, din primele zile ale pandemiei. Au fost în contact direct cu medicii din spitale, în mai multe județe din toată țara și au colectat necesarul de materiale, ulterior acesta a fost discutat cu Dăruiește Viață, care ne-a sprijinit cu selecția, achiziția și distribuția echipamentelor.

Dorin Radu Ienciu, Key Account Representative Danone România, a contactat spitalul: „De îndată ce am aflat că acesta se ocupă de tratamentul pacienților infectați cu COVID-19, am luat legătura cu reprezentanții spitalului pentru a obține informații referitoare la nevoile urgente. Pentru mine, reprezintă o mare satisfacție faptul că am putut să răspundem acestor nevoi și că astfel pacienții și medicii au un ajutor în plus în lupta pe care o duc în aceste momente dificile”.

Donație de peste 630.000 lei în perioada pandemiei

În această perioadă de pandemie, echipa Danone a sprijinit comunitățile din România prin donarea a peste 570.000 de produse (iaurturi, smântână, produse pe bază de plante), care au ajuns, în medie, săptămânal, la aproximativ 80.000 de persoane vulnerabile, medici și pacienți. Compania a colaborat cu 5 bănci pentru alimente, 15 spitale, 6 organizații non-guvernamentale și 15 cantine sociale. În total, s-au donat peste 630.000 de euro prin intermediul diferitelor acțiuni de oferire de echipamente medicale și de produse.

„Colegii mei m-au impresionat foarte mult și sunt mândră de întreaga echipă Danone. În astfel de momente, arătăm cine suntem cu adevărat. Am văzut la colegii noștri din Sibiu, putere, agilitate și empatie, în plus față de abilitățile profesionale dovedite în fiecare zi. Acesta este spiritul întregii companii, reflectat prin generozitate față de comunitate”, a declarat Natalia Ghelshtein-Kiss, Market Director pentru Danone România, Bulgaria și Țările Adriatice.

În aceste momente, este important să fim uniți, să arătăm solidaritate și să ajutăm. Toată lumea poate contribui și se poate alătura inițiativei Dăruiește Viață, care sprijină spitalele din România, cu o donație pe www.daruiesteviata.ro.