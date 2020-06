Ce vedem miercuri la FITS online

⇓ Ascultă știrea ⇓

Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu a început în weekend cu un record de audiență. O mulțime de surprize îi așteaptă, în continuare, pe spectatori, la ediția specială din acest an, care se desfășoară online.

MIERCURI, 17 iunie 2020 – Program

09:30

POVEȘTI MAGICE CU MARIAN RÂLEA

CEI DOI FECIORI DE ÎMPĂRAT

Un spectacol de: Marian Râlea

ROU/FITS for kids/5min

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

11:00

GEORGE BANU ÎN DIALOG CU KRZYSZTOF WARLIKOWSKI

POL/conferințe speciale/1h

Conferință în limba franceză

Traducere în limbile engleză și română

12:00

AUTOBAHN – Ep.3 – All Apologies

De: Neil LaBute

Regia: Andrei și Andreea Grosu

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

ROU/teatru/20min

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

12:20

VISUL UNEI NOPȚI DE VARĂ

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM

De: William Shakespeare

Regia: Chris White

National Center for the Performing Arts – China

CHN/teatru/1h58min

Spectacol în limba chineză

Traducere în limbile engleză și română

SINOPSIS

Într-o noapte de vară, în Atena, ducele Tezeu și logodnica lui sunt în toiul pregătirilor de nuntă. Între timp, cuplul format din frumoasa Hermia și Lysander e îngrijorat din cauză că tatăl fetei, Egeus, insistă ca ea să se mărite cu Demetrius. Pentru a putea fi împreună, cei doi se adăpostesc în pădurea de lângă oraș.

Aici, regele zânelor își propune să-i facă o farsă reginei sale și îi cere zburdalnicului Puck să îi picure o poțiune de dragoste pe pleoape pentru ca aceasta să se îndrăgostească de primul om ce-i iese în cale. Însă, Puck greșește persoana, cauzând o încurcătură în viața a patru tineri și deci o serie de scene întortocheate. În final, regele zânelor lămurește situația confuză, iar fiecare se întoarce la persoana iubită.

Mesajul adresat publicului din România : „Se pare că întreaga viață a lui Shakespeare a fost umbrită de ciumă. Din fericire, copil fiind, a scăpat neatins. Apoi, trupa lui de teatru s-a închis din cauza ciumei și nu doar o dată. Totuși, nimic nu l-a oprit să-și scrie faimoasele capodopere. Din contră, încercarea morții și a bolii i-au adus o viziune mai profundă asupra naturii lumii și a oamenilor. Ce binecuvântare că avem acest leac, acest vaccin spiritual sub forma artei trecutului. Fie ca arta să ne vindece sufletele, căci cu siguranță vom trece peste aceste vremuri înnegurate.” – Echipa de producție și cea artistică, National Centre for the Performing Arts

14:00

ORLANDO SAU NERĂBDAREA & OTRAVĂ

Orlando ou l’Impatience & Poison/Gift (Eine Ehegeschichte)

De: Olivier Py & Lot Vekemans

Traducerea: Eugen Jebeleanu & Alexa Stoicescu (în germană de Eva Pieper și Alexandra Schmiedebach)

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu & Teatrul Național Radiofonic

ROU/Spectacole lectură audio/1h3min

Eveniment în limba română

14:20

PROFESORUL BERNHARDI

PROFESSOR BERNHARDI

De: Arthur Schnitzler

Regia: Thomas Ostermeier

Schaubühne Berlin

DEU/Teatru/2h52min

Spectacol în limba germană

Traducere în limbile română și engleză

SINOPSIS

Dr. Bernhardi, specialist în medicină internă și directorul unui spital privat, refuză accesul unui preot în salonul unei paciente căreia acesta din urmă dorește să-i ofere ultima împărtășanie. Aflată în etapa finală a unei septicemii fatale survenite în urma unui avort realizat incorect, tânăra delirează, crezând că și-a revenit complet, iar Bernhardi consideră că este de datoria lui ca profesionist să-i asigure o moarte decentă, fără a-i distruge iluzia. La rândul lui, preotul insistă să-și îndeplinească misiunea ca salvator al sufletului uman. Ambii bărbați eșuează: în timp ce ei se ceartă, pacienta moare, nu înainte însă de a afla cu stupoare de la asistente, împotriva celor cerute de doctor, de prezența preotului.

În această producție bazată pe textul lui Schnitzler – comedie, după cum l-a denumit autorul cu ambiguitate – Thomas Ostermeier explorează în special chestiunea manipulării sistematice de către un grup de oameni a unui incident izolat pentru a-și îndeplini propriile aspirații la putere și interese speciale, precum și a modului în care anumite fapte de necontestat pot fi denaturate și relativizate până în punctul în care „adevărul obiectiv” se estompează. Ce mai rămâne din adevăr după ce e zdrobit de forța unor interpretări radical opuse?

16:00

DEZVOLTAREA COMUNITĂȚII PRIN CULTURĂ

Invitați: Gina Kafedzhian, Vojislav Prkosovacki, Bojan Milosavljević, Henrik Sand Dagfinrud, Erni Kask, Giuliana Ciancio, Luca Ricci, Corina Panaitopol, Octavian Saiu

Moderator: Cosmin Chivu

BGR-SRB-NOR-EST-ITA-BEL-ROU/Bursa de Spectacole Sibiu/1h40min

Eveniment în limba engleză

Traducere în limba română

17:15

CORIOLAN ȘI DU LINIANG – Partea II

CORIOLANUS AND DU LINIANG – Part two

Inspirat de: William Shakespeare& Tang Xianzu

Regia: Guo Xiaonan

Baiyue Culture Creative – Zhejiang Xiaobaihua Yue Opera Hangzhou

CHN/operă/1h27min

Spectacol în limba chineză

Traducere în limbile engleză și română

SINOPSIS

Spectacolul „Coriolan și Du Liniang” a avut premiera în 2016, după aniversarea a 400 de ani de la moartea marilor dramaturgi Shakespeare și Tang Xianzu. În acest spectacol se îmbină două capodopere clasice din tradiția occidentală și cea orientală: „Coriolan” și „Pavilionul bujorilor”; deși despărțite de 9.000 km distanță fizică și 400 de ani în timp, cele două opere se întâlnesc pe aceeași scenă.

Regizorul Guo Xiaonan realizează un melanj între cele două piese clasice aparținând unor culturi, dar și unui spațiu și timp complet diferite, pornind de la eleganța personajelor principale din opera yue și din piesa occidentală, precum și de la natura creativă și intuiția artistică.

Mesajul adresat publicului din România : „Prin aceste două opere clasice scrise de doi titani ai dramaturgiei orientale, respectiv occidentale, am creat un pod peste timp și spațiu, reliefând destinul comun al omenirii, cu atât mai mult în acest an atât de dificil.”

– Zhejiang Xiaobaihua Yue Opera Troupe

18:00

ARTELE SPECTACOLULUI-DIMENSIUNEA OUTDOOR

Invitați: Dan Bartha-Lazăr, Daisuke Kitagawa, Alfred Konijnenbelt, Matthias Rettner, Bruno Costa, Gabriele Koch, Alessio Michelotti, Francesco Marilungo, Stéphane Segreto-Aguilar, Pierre Sauvageot

Moderator: Cosmin Chivu

ROU-JPN-NLD-PRT-DEU-ITA-FRA/Bursa de Spectacole Sibiu/1h40min

Eveniment în limba engleză

Traducere în limba română

18:45

UR-HAMLET

Inspirat de: Saxo Grammaticus

Regia: Eugenio Barba

Film: Claudio Coloberti

Odin Teatret – Theatrum Mundi

DNK/teatru/52min

Spectacol în limba engleză

Traducere în limba română

SINOPSIS

„Ur-Hamlet” are la bază povestea unui războinic din Vita Amlethi, opera scrisă de Saxo Grammaticus în limba latină cu aproximativ 350 de ani înainte de Shakespeare. Amled era numele lui, fiind descris drept un luptător abil și viclean într-una dintre numeroasele episoade ce redau luptele pentru putere.

Acțiunea se desfășoară în Castelul lui Amled din Iutlanda. Călugărul Saxo, înconjurat de curteni interpretați de artiști din tradiția Gambuh din Bali, evocă istoria, căutând printre osemintele războinicilor îngropați. Tatăl lui Amled, căpetenia Orvendil, e asasinat de fratele său, Fengo, care o ia de nevastă pe Gerutha, mama lui Amled.

În timp ce acțiunea se desfășoară, Castelul este invadat mai întâi de străini, apoi de Ciumă, interpretată de o artistă din tradiția Nō.

Mesajul adresat publicului din România: „La finalul spectacolului Ur-Hamlet, când străzile sunt pline de cadavre, o familie își croiește drum în zonă în timp ce actorii ies din scenă. Ciuma a schimbat total viața la Castel; totuși, lupta pentru putere continuă neîntreruptă.” – Odin Teatret – Theatrum Mundi

19:38

DANCING GRAFFITI – THERE’S ALWAYS A WALL

Un spectacol de: Katalin Lengyel & Szabolcs Tóth-Zs

Bandart Productions

HUN/stradă/22min

Spectacol în limba engleză

Traducere în limba română

Nerecomandat celor sub 16 ani

SINOPSIS

„Un spectacol emoționant și, în același timp, care te pune pe gânduri” – Juan Eduardo Lopez, director festival de artele spectacolului din Spania. Multipremiatul ”The Dancing Graffiti” este un spectacol de stradă interdisciplinar unic despre rolul zidurilor ridicate în viața privată, publică sau interpersonală, o combinație de dans cu graffiti digital în timp real. Spectacolul adună tot felul de lucrări graffiti urbane într-o singură poveste ludică, urmărind evoluția unui personaj de la naștere, prin furcile caudine ale vieții, până când își descoperă puterile interioare speciale. Povestea nu este o simplă metaforă a vieții în care greutățile se succed neîncetat, ci aduce în discuție tema societăților care încearcă să controleze individul prin constrângeri sociale, fizice sau de altă natură. Spectacolul a primit trei premii și a fost invitat la peste 100 de festivaluri de pe patru continente.

Mesajul artistului Katalin Lengyel adresat publicului din România: „Este o perioadă cu adevărat dificilă pentru noi toți. Este greu să trăim departe de cei dragi și să ne putem reprezenta spectacolele. Cel mai rău este că visele, speranțele și viitorul nostru au fost compromise. Nu ne rămâne decât să folosim acest timp liber pentru a crea. Arta va supraviețui, sperăm că și artiștii.” – Katalin Lengyel

20:00

CONVERSAȚII CULTURALE

Cu Noel Witts

Bursa de Spectacole Sibiu/1h

Eveniment în limba engleză

Traducere în limba română

20:00

RICHARD AL III-LEA

RICHARD III

De: William Shakespeare

Regia: Silviu Purcărete

Tokyo Metropolitan Theatre

JPN/teatru/2h18min

Spectacol în limba japoneză

Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 7 ani

22:20

DUST&LIGHT

Coregrafia: Alonzo King

Alonzo King Lines Ballet

USA/film/48min

SINOPSIS

Spectacolul este alcătuit din două momente coregrafice: „Dust and Light” și „Rasa”.

În „Dust and Light”, coregraful reușește să aducă pe scenă intimitatea emoțională a dansului. Dansatorii, învăluiți în raze argintii de lumină, se mișcă în contrapuncte armonioase, pe variațiunile baroce ale muzicii lui Arcangelo Corelli sau odele sacre ale lui Francis Poulenc. “Spectatorul rămâne in extaz, uimit de virtuozitatea dansatorilor”, scrie Il Sole 24 ore despre „Dust and Light”.

„Rasa”, pe muzica lui Zakir Hussain, în coregrafia lui Alonzo King, este un apel la suflul spiritului și, în același timp, o formă de a asculta răspunsul spiritului. “Rasa este extraordinar. (…) Dansatorii sunt fizic virtuozi, dar adevărata lor virtuozitate stă în dezvăluirea sufletelor, și aici se regăsește adevărata arta a lui King”, scrie San Francisco Chronicle.

23:10

THE FRAGRANCE OF TIME

Regia: Jerzy Zoń

Teatr KTO

POL/stradă/50min

SINOPSIS

„Orice percepție asupra lucrurilor care nu este ciudată, este falsă.” Paul Valéry – „Choses tues”

„The Fragrance of Time” este o parabolă teatrală cu trimitere spre lumea copilăriei, fiind inspirată de lucrări ale unor autori celebri, precum Gabriel Garcia Marquez, Hugo Claus și Emil Zegadlowicz, dar și de experiența personală a autorului producției – regizorul Jerzy Zoń. Pe parcursul spectacolului, ne sunt prezentate o mulțime de personaje și situații colorate, uneori îngrozitoare, alteori amuzante, tipice unui orășel de provincie din Polonia anilor 1920-1930. De fapt, spectatorii asistă la o poveste universală despre copilărie, adolescență, teamă, cruzime, dar și despre iubire. Superba muzică a lui Ceaikovski, pe alocuri interpretată live de către artiști, la armonică, face uitată absența textului.

Spectacolul a putut fi apreciat în multe orașe din Polonia, dar și în alte țări, precum Brazilia, Mexic, Franța, Germania, Țările de Jos, Iran, Italia, Coreea de Sud, Tunisia și Ucraina.