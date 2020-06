FOTO Gest impresionant – Ce surpriză i-au făcut două educatoare din Sibiu unei fetițe

⇓ Ascultă știrea ⇓

Două educatoare din Sibiu au vrut să îi ofere unei fetițe o experiență de neuitat la sfârșitul celor trei ani de grădiniță. S-au dus până în județul Vâlcea, unde aceasta era la bunici, ca să o strângă în brațe și să îi ureze succes la școală. Fetița a rămas mută de uimire când și-a văzut educatoarele la poartă.

Educatoarele au pus la cale o surpriză

Maria Joarză, de 23 de ani și Maria Mălău, de 33 de ani, sunt educatoare la Secția Germană a Grădiniței Nr. 33 cu program prelungit din Sibiu. Acestea îndrumă o grupă mixtă, cu copii de vârste diferite. 13 dintre ei nu se mai întorc la grădiniță din toamnă pentru că vor merge la școală. Cele două educatoare nu s-au împăcat cu ideea că nu îi vor mai revedea și au căutat o cale să își ia rămas bun de la fiecare copil în parte.

„La noi, există un obicei. Copiii din grupa mare primesc la sfârșitul anului o tocă de absolvent și o diplomă. Toți copiii abia așteaptă acest moment, pe care noi îl considerăm mereu unul special. De data asta, pandemia ne-a stricat planurile. Noi am pregătit tocă pentru fiecare copil, diplomă, niște absolvenți în miniatură…Mai lipseau copiii. Nu am stat mult pe gânduri și am început să ne pregătim să mergem acasă la fiecare dintre ei. I-am anunțat pe părinți, pe grupul de WattsApp că vor primi niște colete, livrate cu un curier. Atunci am aflat că una dintre fetițe, Antonia, nu este în Sibiu și că este plecată în vacanță la bunici, la Balota, în județul Vâlcea. Ne-am gândit că nu putem să o excludem, așa că ne-am urcat în mașină și am plecat la Balota. I-am spus d-nei directoare Adriana Cosmina Vancea despre planul nostru și ne-a susținut”, povestește Maria Joarză, una dintre educatoare.

Fetița de 6 ani a rămas fără cuvinte

Surpriza a fost mare pentru Antonia Șofîlcă, fetița de 6 ani, din Sibiu, care credea că nu o să-și mai vadă niciodată educatoarele pe care le iubește atât de mult.

Publicitate

„Antonia a rămas fără cuvinte când le-a văzut pe cele două învățătoare în pragul casei bunicilor. Nu îi venea să creadă. A fost uimită și extrem de fericită. Impresionant și emoționant gestul celor două educatoare. Se vede că sunt dedicate meseriei și pun copilul pe primul plan”, spune Teodora Stoica, mătușa Antoniei.

Micuța și-a îmbrățișat educatoarele și și-a făcut fotografii cu toca pe cap și cu diploma în mână. Cu siguranță nu va uita prea curând această surpriză.

Toți „absolvenții de grădiniță” au primit surprize

Cele două educatoare au parcurs în câteva zile peste 200 de km ca să ajungă acasă la fiecare elev și să le ducă un cadou de absolvire a grădiniței.

„Am trăit alături de fiecare copil în parte, momente cu adevărat unice, de care ne vom aminti mereu. Pe unde am fost, am fost poftiți la masă, am povestit, ne-am luat rămas bun și ne-am încărcat unii de la ceilalalți cu energie pozitivă. Ne era foarte dor de ei. Am rămas cu un sentiment de bucurie, că am reușit să le facem această surpriză. Le dorim vacanță plăcută și celor mari și celor mici, cu care abia așteptăm să ne revedem în toamnă, a mai spus Maria Joarză.