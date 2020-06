FOTO: Mega Image deschide două magazine la Sibiu – Care este stadiul lucrărilor

⇓ Ascultă știrea ⇓

Mega Image intră pe piața din Sibiu și deschide primele două magazine din județ. Unul dintre ele este aproape gata, iar la celălalt lucrările avansează în ritm alert.

Retailerul olandezo-belgian Mega Image intră și pe piața sibiană. Primul magazin Mega Image este construit la Șelimbăr și se deschide în cursul anului 2020, iar cel al doilea ar fi plănuit pentru anul 2021.

Viitorul Mega Image din Sibiu va avea circa 1.000 de metri pătrați, fiind amplasat lângă Lidl, în zona Dedeman, la intersecția dintre bulevardul Mihai Viteazul și strada Doamna Stanca. Magazinul este ridicat de firma sibiană CON-A. „În 2019, am continuat ritmul accelerat al expansiunii şi dezvoltării pentru a ne consolida prezenţa în marile centre urbane, pe pieţele mature (…). În 2019, am depăşit numărul de 700 de magazine prin 92 de unităţi nou deschise, dintre care 53 de supermarketuri Mega Image şi 39 de magazine de proximitate Shop & Go. Am mers atât pe pieţe consolidate, cât şi în noi teritorii din ţară“, spun oficialii retailerului.

În ceea ce privește al doilea magazin Mega Image din județ, acesta se construiește tot la Șelimbăr, vizavi de Unimat. Aceste este plănuit să fie deschis în anul 2021, iar lucrările sunt în toi.

Mega Image a început primele recrutări, la mijlocul lunii martie, pentru magazinul aflat intersecția dintre bulevardul Mihai Viteazul și strada Doamna Stanca. În prezent, pe site-urile de profil, este postat un anunț de angajare pentru postul de șef departament.

Mega Image are peste 700 de magazine în România, iar extinderea din 2020 vizează 95 de unităţi noi, dintre care 46 de supermarketuri Mega Image şi nouă magazine de proximitate Shop & Go.