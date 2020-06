Gratare din fier economice pentru sezonul cald – calitate si preturi bune!

⇓ Ascultă știrea ⇓

Poate ca nu iti permiti un gratar ceramic profesionist sau nu doresti sa investesti intr-un grill scump pentru sezonul de vara. Dar, daca esti un impatimit al gratarului si al gatirii preparatelor delicioase si suculente in aer liber, atunci gratare de gradina din fier economice sunt varianta ideala pentru tine!

Daca iti doresti doar un gratar simplu, obisnuit si ieftin, alege variantele de gratare si grill-uri economice! Poti alege fie modelul clasic, gratar traditional proiectat cu materiale de calitate si de grosime mare pentru a te bucura de el o perioada cat mai indelungata de timp.

Este confectionat din tabla de otel cu o grosime de 3mm debitata cu ajutorul laserului si dispune de un grilaj din otel rotund calibrat C45 de 8mm. Grosimea tablei permite folosirea lemnelor, neexistand riscul deformarii acestuia.

Sau poti alege gratarul mobil, grill-ul este destinat in vederea prepararii alimentelor pe gratar (carne, peste, legume, etc), doar in spatii deschise (la exterior), pe care il poti lua cu tine foarte usor oriunde, fiind pliabil si prevazut cu maner pentru un transport facil, neocupand spatiu mult.

De asemenea, exista si modelul de gratar curte cu suport pentru ceaun, care se pozitioneaza deasupra grill-ului. Este destinat pregatirii ingredientelor pentru tocanite si alte preparate traditionale romanesti savuroase.

In plus, poti alege un gratar foarte practic, cu plita din fonta pentru pregatirea carnii, a pestelui sau a legumelor intr-un mod cat mai sanatos. Acest gratar robust si stabil, este confectionat din tabla de otel de grosime mare (3mm) pentru o durata de folosinta indelungata. Pentru a te bucura de el cat mai mult trebuie sa te asiguri ca acesta va fi mereu ferit de apa, sa nu ramana in ploaie sau zapada, si este foarte important sa nu stingeti carbunii cu apa.

Publicitate

Avantajele gratarului cu grilaj din fonta:

Perfect pentru intrebuintare acasa dar si pentru deplasari (incape usor in portbagaj) picioarele cu roti fiind demontabile, si usor de asamblat la momentul utilizarii gratarului chiar si atunci cand doresti sa il folosesti in natura.

inaltimea totala a gratarului montat este de 97 cm, preparatele fiind foarte usor de manevrat in timpul gatitului.

suprafata de gatit (gratarul) se regleaza pe 3 niveluri, in functie de temperatura la nivelul jarului si tipul preparatului;

Astfel, gratarele de gradina din fier si tabla groasa de calitate, la preturi accesibile, sunt ideale pentru grill la curte sau pe teresa, variante de dispozitiv gastronomic in aer liber ieftine si durabile! Cumpara acum un gratar econimic si gateste: friptura, legume, somon sau ceafa de porc in aer liber! Gratare economice, pentru buzunarul oricui!

Please enable JavaScript



Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Pentru cei care sunt mai pretentiosi sau care vor sa ridice gatitul in aer liber la un nivel mai inalt pefoc.ro pune la dispozitie: gratarul ceramic special Big Green Egg sau gratar OFYR cu vatra si plita din otel tip corten. Sunt moderne, inovative si gatesc preparatele intr-un mod delicios si sanatos!

De asemenea, pe langa gratare de gradina, grill-uri de curte sau cuptoare ceramice pentru gatit in aer liber, pefoc iti ofera o gama completa de semineu pe lemne, termosemineu, soba sau semineu electric decorativ ori biosemineu. Adica tot ce are legatura cu focul, cu caldura sau cu confortul tau termic!