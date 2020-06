S-au redeschis grădinițele și creșele la Sibiu – Condițiile sunt stricte

⇓ Ascultă știrea ⇓

Grădiniţele și creșele private s-au redeschis, marți, și la Sibiu, după ce ordinul semnat de miniștrii de resort a fost publicat în Monitorul Oficial. Suprafaţa alocată unui copil trebuie să fie mai mare de 4 metri pătraţi și s-a renunțat la jucăriile care nu pot fi dezinfectate ușor. Este obligatorie măsurarea temperaturii la intrarea în creșă sau grădiniță iar copiii care au mai mult de 37,3 grade vor fi izolaţi într-o încăpere specială, până la sosirea părinților.

În ce condiții s-au redeschis grădinițele

Grădiniţele şi creşele private s-au deschis în condiţii speciale. Educatorii sunt obligați să poarte măşti de protecţie, pe care trebuie să le înlocuiască din 4 în 4 ore, iar la schimbarea scutecelor, trebuie să poarte mănuşi de unică folosinţă.

Părintele trebuie să-i măsoare temperatura copilului acasă. La intrare îl preia un angajat al grădiniţei pentru triajul epidemiologic, iar cei din familie nu mai au voie în interior.

La prima oră, educatorii i-au spălat pe copii pe mâini şi i-au dus apoi în sălile de clasă pe un traseu prestabilit. Fiecare copil trebuie să aiba acum la dispoziție cel puțin 4 metri și jumătate pătrați.

“Într-o sală în care intrau de obicei 10 copii, acum stau maximum 5. Nu toți părinții au avut încredere să își aducă copiii din primele zile. Unii au așteptat să vadă normele și să vadă cum vor merge lucrurile după redeschidere. Probabil că numărul copiilor va crește în zilele următoare. Noi ne-am asigurat că respectăm toate normele. Am delimitat spațiile, dezinfectăm toate suprafețele atinse de copii, ori de câte ori este nevoie și avem încredere că va fi bine”, spune Alina I., educatoare la o grădiniță din Sibiu.

Toate suprafețele trebuie curățate frecvent, inclusiv jucăriile, toboganele, țarcurile, mânerele, balustradele, butoanele și instalațiile sanitare. Copiii nu mai pot să își aducă jucăriile preferate la grădiniță. Vor fi nevoiți să le lase acasă.

„Materialele folosite la activități sunt individuale și nu pot fi aduse din afara grădiniței. Copiii au la noi jucării separate, truse de culori şi acuarele separate. Ne dezinfectăm, purtăm măști și mănuși. Am luat toat măsurile de protecție atât pentru copii cât și pentru noi”, a explicat și Marcela A., îngrijitoare la o grădiniță privată din Sibiu.

Fiecare copil va mânca singur la masă

Paturile copiilor au fost aşezate la distanţă unul de celălalt şi sunt individuale, la fel şi aşternuturile. În plus, fiecare copil va mânca singur la masa lui. Pentru fiecare grupă va fi desemnat un singur educator, mereu acelaşi.

„Mi se par bune măsurile. Așa suntem și noi mai liniștiți că cei mici sunt protejați. La noi în grădiniță era oricum foarte curat. Nu am avut niciodată probleme cu cel mic. Nu mi-a fost ușor s-o aduc, după o pauză așa de lungă, dar trebuie să merg la serviciu. N-am cu cine s-o las”, spune Mioara Savu, mama unei fetițe de 3 ani care s-a întors la grădiniță.

Atât timp cât copiii sunt în grădiniţă li se va măsura temperatura o dată la două ore. Fiecare unitate trebuie să aibă pe lângă cabinetul medical şi o cameră de izolare, unde vor fi ținuți copiii care vor avea temperatură mai mare de 37,3 grade.

Este recomandat ca activităţile în aer liber să reprezente o proporţie cât mai mare din program, iar afară copiii trebuie să păstreze distanța unii față de alții.

Măsurile sunt valabile atât pentru grădinițele private, cât şi pentru cele de stat care se vor deschide cel mai probabil pe 1 iulie.