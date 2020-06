VIDEO Starea de alertă a fost prelungită – Ce măsuri s-au luat

Premierul Ludovic Orban a declarat că, de acum înainte, vor fi permise oficierea de slujbe în interiorul bisericilor și jocurile de noroc, scrie DigiFM.

În plus față de decizia de vineri am luat decizia de a permite oficierea de slujbe și în interiorul bisericilor. Noi nu am închis bisericile, ele au fost deschise. Nu s-a permis, însă oficierea de slujbe. Bisericile fiind de mărimi variabile, va fi un număr redus de credincioși care va putea participa. Aici vor trebuie stipulate foarte clar regulile – distanță, purtarea măștii , a precizat șeful Executivului.