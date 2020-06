Noi acuzații în scandalul privind șefia Spitalului Județean – PSD Sibiu: „Concursul a fost organizat în stil mafiot”

⇓ Ascultă știrea ⇓

PSD Sibiu continuă seria acuzațiilor privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de manager de la Spitalul Județean. Social – democrații sibieni au prezentat, miercuri, într-o conferință de presă, un referat întocmit de Ministerul Sănătății în care se arată că, Direcția Generală Juridică și de Resurse Umane respinge numirea Lilianei Coldea la șefia Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Social-democrații sibieni au obținut o copie a referatului întocmit de Direcția Control și Integritate din cadrul Ministerului Sănătății, în care se recomandă ca Daniela Cîmpean, președinta CJ Sibiu, să nu o numească pe dr. Liliana Coldea în funcția de manager al Spitalului, iar concursul să fie reluat. Referatul a fost aprobat inclusiv de Nelu Tătaru, ministrul Sănătății iar în răspunsul primit de PSD Sibiu se arată că, „având în vedere cele menționate, nu putem da curs numirii în funcția de manager a d-nei Coldea Liliana.”

Documentul aici: Raspuns si referat MS

„Avem dovada, semnată chiar de ministrul PNL al Sănătății, Nelu Tătaru: concursul organizat de Daniela Cîmpean și echipa PNL a fost desfășurat în stil mafiot. Am solicitat și am obținut de la Minister referatul Direcției Control și Integritate întocmit în urma controlului efectuat la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu ca urmare a sesizării noastre în ceea ce privește organizarea nelegală a concursului pentru postul de manager. În acest referat se spune foarte clar faptul că două persoane din Comisia de concurs nu aveau calitatea să examineze, așa cum, de exemplu un jurist, oricât de bun ar fi el în meseria lui, nu are expertiză medicală și cu atât mai mult nu are expertiză în management medical, astfel încât să poată evalua candidatul și planul de management al acestuia.

Conform aceluiași raport al Direcției Control și Integritate, declarațiile de imparțialitate și confidențialiate nu sunt datate, astfel încât ministerul nu a putut constata respectarea în integralitate a art. 6, alin. 7 din Regulamentul de Organizare și desfășurare a Concursului pentru ocuparea funcților de manageri, persoane fizice, ai spitalelor din subordinea Consiliului Județean Sibiu, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Sibiu nr. 16/2017. Mai mult decât atât, cei care au organizat concursul nu au putut face dovada înregistrării audio-video a concursului, conform Art. 17 din Regulamentul sus-menționat.

Având în vedere faptul că, în comisia de concurs doamna Cîmpean și echipa ei au avut grijă să o selecteze pe fina singurului candidat pentru funcția de manager al spitalui, putem să ne imaginăm cum s-a derulat examinarea.

Publicitate

Săptămâna trecută, după ce am făcut public răspunsul Ministerului Sănătății semnat de secretarul general, doamna Cîmpean, cu un tupeu moștenit din vremea când era fruntaș al fostului PDL a ieșit public la braț cu noul manager al SCJU și fost tovarăș de afaceri și a insinuat că răspunsul Ministerului a fost semnat doar de un secretar, și a mințit că există o altă adresă a Ministrului, prin care, chipurile, ea ar avea dreptate. Raportul oficial venit de la minister a fost aprobat sub semnătură de ministrul PNL Nelu Tătaru, a fost avizat de directorul Direcției Control și Integritate din cadrul Ministerului, în urma controlului efectuat de experți din minister, iar răspunsul prin care ne-a fost transmis în copie referatul poată semnătura secretarului general adjunct Popa Dănuț Cristian. Primul răspuns primit de la minister, pe care l-am și făcut public, a fost semnat de secretarul general Nicoleta Rusu. Cu alte cuvinte, toți factorii de decizie ai Ministerului și-au însușit acest referat în care sunt evidențiate abuzurile doamnei Cîmpean și ale echipei sale”, se arată într-un comunicat trimis de PSD Sibiu.

Social – democrații sibieni spun că au sesizat Instituția Prefectului Sibiu și cer reluarea concursului pentru conducerea Spitalului Județean Sibiu.

„Doamna Cîmpean, după ce ați fost prinsă că ați acoperit frauda de la concursul pentru ocuparea postului de manager al SCJU Sibiu, vă dați demisia împreună cu doamna manager al spitalului? Demisia este un act de onoare. Suntem curioși dacă mai aveți un dram de onoare!”, a fost mesajul transmis de PSD Sibiu, președintei CJ, Daniela Cîmpean.

Numirea Lilianei Coldea în funcția de manager al Spitalului Județean și semnarea contractului de management s-au făcut în data de 21 mai. Până pe 20 mai, Spitalul Județean s-a aflat în subordinea Ministerului Sănătății, astfel că, în timpul stării de urgență, Liliana Coldea a fost numită manager interimar de ministrul Nelu Tătaru.

„Concursul s-a desfășurat legal, după un regulament adoptat în 2016, care s-a aplicat în aceeași formă și în cazul domnului Benchea. Potrivit regulamentului, concursul se organizează de către Consiliul de adminstrație, care desemnează comisia și, ulterior, numirea și încheierea contractului se fac de către CJ, așa că, pe 21 mai, am emis dispoziție și am încheiat contractul. Este un câștig pentru spital dar și pentru pacienți că, la cârma spitalului este un profesionist. Liliana Coldea va rămâne în funcție atâta timp cât nu există o decizie judecătorească în care să fie stabilit altfel”, preciza Daniela Cîmpean, în urmă cu o săptămână, ca răspuns la acuzațiile aduse de PSD.