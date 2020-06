Continental susține școala profesională în sistem dual – Zeci de locuri la Sibiu

⇓ Ascultă știrea ⇓

Continental susține Școala Profesională în sistem dual. Din anul 2012, compania a inițiat reintroducerea sistemului de învățământ profesional în România, iar de atunci și până în prezent, sute de elevi au fost formați în cadrul companiei, au învățat o meserie și au fost angajați în fabricile sau centrele de inginerie Continental.

Continental este inițiator și participant la reintroducerea sistemului dual de școală profesională la Colegiul Energetic Regele Ferdinand I din Timișoara încă din 2012, de la reînființarea claselor cu acest profil. De asemenea, compania a sprijinit în același fel Liceul Tehnologic „Simion Bărnuțiu“, din Carei, s-a implicat în dezvoltarea Școlii Profesionale Germane Kronstadt din Brașov și, de doi ani deja, susține învățământul profesional dual și în Sibiu unde, prin colaborarea cu Colegiul Tehnic „Independența”, a creat trei clase – una în 2018 și două în 2019, elevii acestora urmând a-și desfășura practica în cadrul locației.

Din 2012 până în prezent, compania a investit sute de mii de euro în dotarea cu echipamente a unităților de învățământ, cazare, masă și transport pentru elevi, precum și pentru promovarea acestui tip de învățământ la nivel de județ, precum și la nivel național. Specializările în care sunt pregătiți elevii susținuți de Continental sunt: operator CNC, electronist, electrician, lăcătuș mecanic, electromecanic și sculer matrițer.

„Școala Profesională Duală este locul care aduce valoare adăugată economiei. România și companiile din țară pot atrage investiții noi și pot crea locuri de muncă adiționale pe plan național doar dacă există personal calificat care să asigure o productivitate și o calitate excelentă a muncii. Acesta a fost și rămâne argumentul principal pentru care Continental a fost una dintre firmele care a militat în 2012 pentru reintroducerea acestui sistem educațional și continuă să se implice în formarea viitorilor meseriași. Suntem mândri de sutele de absolvenți și actuali cursanți ai școlilor profesionale partenere și ne bucurăm să anunțăm locurile disponibile pentru următorul an școlar: în jur de 140 de locuri la Sibiu și Timișoara. Elevii de azi sunt viitorii noștri angajați. Împreună putem face diferența“, spune Christian von Albrichsfeld, Head of Country Continental România.

A patra clasă în sistem dual la Continental în Sibiu

Compania a decis să înființeze încă o clasă de învățământ dual, specializarea Electromecanică, cu 30 de locuri disponibile pentru anul scolar 2020-2021 la Liceul Tehnologic „Independența” din Sibiu. Decizia vine în urma succesului anilor anteriori, cu 3 clase Continental (peste 80 de elevi) aflate deja în desfășurare la unitatea de învățământ. Împreună cu cei înscriși în această vară, 110 elevi vor studia, în total, în clasele Continental de la Liceul Tehnologic „Independența”, în anul școlar 2020-2021.

Timp de trei ani, elevii înscriși în clasa Continental, vor pune bazele electromecanicii și vor aplica noțiunile studiate în sectorul producției componentelor electronice pentru industria auto.

De asemenea, ei vor avea parte și de un pachet de beneficii: bursă lunară din partea statului și din partea companiei, o bursă de merit care se acordă în funcție de rezultatele școlare și implicarea în activitățile practice, transport și cazare gratuită pentru elevi în căminul Liceului Tehnologic “Independența”, masă gratuită în cantina Continental în perioadele de practică în companie și precontract de angajare Continental oferit imediat după afișarea rezultatelor.

„În anii anteriori am fost surprinși de numărul mare de elevi care doreau să intre în clasa Continental. În urma unei campanii intense de promovare în offline și în online, sesiuni de informare virtuale, precum și a bunei comunicări cu peste 80 de școli din județul Sibiu, am înțeles cât de necesară este continuarea acestui sistem de învățământ dual și ce impact pozitiv are în viața tinerilor. Deși contextul actual este unul dificil, ne simțim responsabili să continuăm proiectele cu impact în comunitate și să contribuim la dezvoltarea forței de muncă din regiune. Astfel, am decis că pentru anul școlar 2020-2021 să înființăm încă o clasă Continental, specializarea Electromecanică. Ținem să mulțumim elevilor și părinților pentru încrederea acordată Clasei Continental”, a declarat Lăcrămioara Dărăban, directorul de resurse umane al Continental Sibiu.

Înscrierile pentru clasa Continental vor avea loc în perioada 29 iunie – 6 iulie la Liceul Tehnologic ”Independența” din Sibiu (Str. Gladiolelor), iar cei interesați pot solicita mai multe detalii la numerele de telefon *4000 și 0269 221806 sau la adresa de e-mail scoala.duala@continental-corporation.com. Dacă rămân locuri disponibile, elevii se pot înscrie și în a doua etapă, în perioada 22 – 24 iulie 2020.