Ce vedem joi la FITS online – Programul complet

⇓ Ascultă știrea ⇓

O mulțime de spectacole vor fi difuzate, gratuit, joi, la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS). Ediția din acest an este specială, fiind pentru prima dată când are loc online.

09:30

POVEȘTI MAGICE CU MARIAN RÂLEA

LUPUL PÂRCĂLAB

De: Petre Ispirescu

Un spectacol de: Marian Râlea

ROU/FITS for kids/5min

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

11:00

OCTAVIAN SAIU ÎN DIALOG CU THOMAS OSTERMEIER

DEU/conferințe speciale/1h

Conferință în limba engleză

Traducere în limba română

12:00

AUTOBAHN – Ep.4 –Merge

De: Neil LaBute

Regia: Andrei și Andreea Grosu

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

ROU/teatru/35min

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

12:35

TREI SURORI

THREE SISTERS

De: A.P. Cehov

Regia: Gábor Tompa

Teatrul Maghiar de Stat Cluj

ROU/teatru/2h33min

Spectacol în limba maghiară

Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 14 ani

14:00

CONDIȚIA LUMII ARTEI

TENDINȚE MAJORE PRIVIND MODUL ÎN CARE MEDIUL CONSTRUIT FIZIC ȘI VIRTUAL MODELEAZĂ LUMEA ARTELOR SPECTACOLULUI

Therme Forum/2h

Eveniment în limba engleză

14:00

MULȚIMEA & CONSILIUL DE FAMILIE

The Crowd & Consejo Familiar

De: Nick Rongjun Yu & Cristina Clemente

Traducerea: Camelia Oană (trad. în engleză Gigi Chang revăzută de Claire Conceison) & Luminița Voina-Răuț (în catalană de Francesc Albiol)

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu & Teatrul Național Radiofonic

ROU/Spectacole lectură audio/1h10min

Eveniment în limba română

15:10

CARNIVAL OF THE ANIMALS

Inspirat de: Camille Saint-Saëns

Un spectacol de: Yaron Lifschitz și Ansamblul Circa

Circa Contemporary Circus

AUS/circ contemporan/44min

Nerecomandat celor sub 3 ani

Publicitate

15:55

MOBY DICK

De: Herman Melville

Film realizat după un spectacol de Stefano Tè

Regia: Raffaele Manco

Teatro dei Venti

ITA/stradă/1h21min

Spectacol în limba italiană

Traducere în limbile engleză și română

17:20

BAL MASCAT

MASQUERADE

De: Mihail Lermontov

Regia: Rimas Tuminas

Vakhtangov State Academic Theatre of Russia

RUS/teatru/2h12min

Spectacol în limba rusă

Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 16 ani

19:35

WHITE NOISE

Coregrafia: Noa Wertheim

Vertigo Dance Company & the Revolution Orchestra

ISR/dans/1h3min

20:40

DOMNIȘOARA IULIA

MISS JULIE

De: August Strindberg

Regia: Thomas Ostermeier

Theatre of Nations – Moscow

RUS/teatru/1h36min

Spectacol în limba rusă

Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 18 ani

22:20

R.O.O.M. – RANDOM. ORGAN. ORIENTED. MONSTER.

– Experimental dance series vol.1

Coregrafia: Jo Kanamori

Noism Company Niigata

JPN/dans/43min

23:05

RADIOUL URII

HATE RADIO

Regia: Milo Rau

Milo Rau/IIPM – International Institute of Political Murder

CHE-DEU/film/52min

Film în limbile franceză și germană

Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 16 ani