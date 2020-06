Instalare profesionista de seminee si cosuri de fum in Sibiu

⇓ Ascultă știrea ⇓

Niciun alt aparat casnic nu poate sa asigure caldura si confortul pe care il obtineti atunci cand aveti un semineu instalat in casa! Acesta va crea intotdeauna o ambianta minunata si un confort termic placut in orice spatiu.

Atunci cand alegeti un semineu sau o soba, indiferent de tipul lor, trebuie sa va asigurati ca acestea sunt performante, sigure si durabile. Si pentru ca sistemul de cos de fum merge “mana in mana” cu sursa de incalzire, si in acest caz este esential ca serviciile la care apelati (instalare, curatare, intretinere) sa fie executate de profesionisti.

Constructia semineelor si instalarea cosurilor de fum trebuie facute cu responsabilitate, intrucat trebuie sa fie sisteme sigure pentru casa si familie. In caz contrar, sunt puse in pericol viata oamenilor, dar si a bunurilor. Va recomandam sa nu faceti compromisuri cand vine vorba de sursa termica a locuintei sau sistemele de cos fum Selimbar!

Atat semineele, cat si cosurile de fum trebuie sa fie montate corespunzator, in parametri stabiliti de lege la nivel national si European, si respectand normele de siguranta si rezistenta.

Atentie la cine apelati, nu toti meseriasii sunt profesionisti! Noi i-am cautat pe cei mai buni si i-am gasit. Echipa PeFoc si partenerii lor de incredere cu care colaboreaza in toata tara, care ofera servicii promte, profesionalism. Asadar, indferent de judetul in care va aflati, va recomandam sa apelati la ei.

Astazi ajungem virtual in judetul Sibiu si facem cunostinta cu unul dintre acesti parteneri – dl. Aurel Tarnea – unul dintre meseriasii cei mai competenti si de incredere din judet si nu numai. Cu experienta vasta in domeniul semineelor, el isi pune la dispozitie toata indemanarea si cunostintele pentru ca lucrarile pe care le executa sa ofere singuranta si durata lunga de viata.

Printre serviciile pe care le presteaza se numara: lucrari si constructie de seminee, sobe, centrale si cosuri de fum ceramice si din inox, in diverse localitati din judetul Sibiu: Cisnadie, Selimbar, Avrig, Talmaciu, Saliste, Medias, Sadu etc.

Un adevarat mester din mana caruia orice lucrare este una deosebita, avand in portofoliul sau peste 350 de lucrari diferite de seminee montate de la zero si alte zeci de dispozitive termice refacute dupa alti meseriasi, folosind doar elemente componente de la producator burlane soba.

Poate executa cu pasiune si experienta orice lucrare pentru orice tip de semineu: pe gaz, pe lemne, peleti sau bio seminee, decorative, traditionale, modern sau clasice. In plus, poate monta si sobe si cosuri de fum, respectand toate normele de siguranta si protectie.

Apelati la partenerul Pefoc, daca aveti nevoie de:

– consultanta si suport tehnic in alegerea semineului, sobei sau cosului de fum precum si a materialelor necesare, accesoriilor si dimensiunilor corecte ale acestora in functie de necesarul termic al locuintei, dar si proiectare personalizata in functie de designul casei.

-constructie de cosuri de fum ceramice si din inox, adica sisteme de evacuare profesioniste de calitate inalta, dintre cele mai bune in domeniu.

– constructie semineu Selimbar, diverse tipuri, ca de exemplu: seminee moderne si clasice (focare clasice, cu 2 sau 3 laturi de sticla, drept sau pe colt) sau termoseminee (de tip centrala).

– gama de focare PREMIUM – produse dedicate clientilor cu asteptari si pretentii mai mari de la semineul lor, intrucat acestea se caracterizeaza printr-o calitate ridicata, materiale de top si functionalitate superioara fata de modelele standard.

– seminee cu recuperare de caldura – acestea sunt mai recente pe piata, insa vin cu avantajul tehnologiei calorice avansate. Arderea lemnului urmareste acelasi proces, diferenta fiind ca eliberarea de caldura se va produce in mod rationat, ceea ce se traduce in incalzirea locuintei in mod sustinut, treptat. Astfel de seminee sunt ideale pentru locuintele de familie, evitand trezitul noaptea pentru realimentarea focarului.

– seminee rustice sau traditionale (la pensiuni, cabane, case de vacanta) – constructie sobe pe lemne rustice, din fonta sau otel, placate cu cahle decorative ceramice, in locuinte, cabane sau case de vacanta

– seminee decorative electrice (mai ieftine, mai usor de montat, mai rapid de pus in functiune) dar si seminee pe gaz

– finisaje realizate cu materiale de calitate: placi din silicat de calciu, placi de vermiculita, adezivi si mortare refractare termorezistente, ignifuge si dedicate sistemului termic in procesul de izolare, placare si finalizare a constructiilor de seminee!

In continuare, puteti vedea cateva proiecte before (inainte) and after (dupa)

– montaj cosuri de fum (zidite, ceramice, din beton, din inox) pentru seminee, sobe sau centrale pe lemne, peleti sau pe gaz

Alegerea, instalarea si punerea in functiune a unui semineu necesita asadar, ajutorul si experienta unui profesionist hornar Sibiu. Aurel Tarnea are toate calificarile si experienta necesare domeniului semineelor, fiind participant la trainingurile si cursurile de specialitate sustinute atat in tara noastra, cat si in tari precum Germania, Cehia sau Polonia.

Deci, daca locuiti in Sibiu sau imprejurimi (Avrig, Talmaciu, Medias, Cisnadie, Selimbar, etc.), puteti apela cu incredere la meseriasul Aurel Tarnea pentru consultatii, sfaturi si servicii profesioniste, constructie de seminee, sobe, centrale sau cosuri de fum, gratare de gradina Sibiu, la nr de telefon – 0740.702.109.