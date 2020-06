VIDEO: Teatrul de Balet în timpul pandemiei – Cifre record la spectacolele online

⇓ Ascultă știrea ⇓

Viața culturală a Sibiului a fost greu încercată în această perioadă, astfel că multe dintre spectacolele care obișnuiau să adune mulți oameni la un loc au fost difuzate în mediul online. Așa cum s-a putut, Teatrul de Balet a fost aproape de sibieni, prin intermediul tehnologiei.

După o perioadă plină de încercări grele, viața culturală a Sibiului se îndreaptă, încetul cu încetul, spre normalitate. Timp de trei luni, spectacolele Teatrului de Balet au fost difuzate în mediul online. Sibienii și nu numai s-au bucurat că pot privi astfel de evenimente, dovadă fiind numărul mare de vizualizări. Ovidiu Dragoman, directorul Teatrului de Balet Sibiu, a spus, în cadrul emisiunii „Interviuri pe Față” că „a fost o perioadă tristă”, iar asta fiindcă nu poți compara emoțiile și sentimentele pe care le ai într-o sală de spectacol cu cele pe care le ai în fața unui ecran.

„A trebuit, cu pași foarte rapizi, să ne regândim activitatea. Am realuat o bună perioadă spectacolele noastre care au fost filmate nu neapărat într-o manieră pentru a le difuza pe o televiziune, mai degrabă niște filmări-martor, dar prin montaj, prin tot felul de artificii tehnice am reușit să scoatem materiale sufficient de bune ca să fie prezentate online. Asta a fost prima măsură pe care am luat-o și cu asta am supraviețuit, ca să spun așa o perioadă. O perioadă tristă. Nu poți compara sentimentele pe care le ai într-o sală de spectacol, alături de cei dragi sau de ceilalți spectator cu privitul într-un ecran, care îți redă, oarecum, muzical și prin mișcare spectacolul pe care îl urmărești, dar nu la aceeași căldură, nu la aceeași intensitate și oarecum impropriu”, a spus Ovidiu Dragoman.

Please enable JavaScript



Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Publicitate

Câteva dintre spectacolele aduse în atenția publicului în mediul online sunt: Barococo Party, Lacul Lebedelor, Anotimpurile, Legături, Anna Karenina, Sunt o babă cumonistă!, Don Quijote.

Ovidiu Dragoman a precizat că au fost difuzate atât spectacole de balet clasic, cât și spectacole de balet contemporan. Acesta a mărturisit că au fost înregistrate cifre record: 20.000 vizualizări per spectacol.

„Am urmărit să difuzăm în reprize, clasic și balet contemporan, pentru că, după cum știți, repertoriul nostru se adresează deopotrivă iubitorilor de balet clasic, cât și celor de balet contemporan. Atunci am încercat să facem un desfășurător astfel încât să avem o zi de balet clasic, o zi de balet contemporan, să avem cât mai mulți oameni alături de noi.

Am avut vizualizări și în 20.000 de persoane, ceea ce este un record. Un record pe care în sală nu îl poți atinge, fiindcă ești limitat de numărul de locuri. Gândiți-vă la 500 de locuri, cât cuprinde sala Centrului Cultural Ion Besoiu, ca să ajungi la un număr de 20.000 de vizitatori per spectacol ar trebui să îl joci câțiva ani de zile. Din punctul acesta de vedere putem spune că am ajuns în mai multe case. Însă nu e același lucru, să vezi un spectacol live, să ai artistul în față, să îi simți respirația, să-i apreciezi efortul e cu totul altceva”, a mai spus directorul Teatrului de Balet Sibiu.