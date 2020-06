Emoțiile examenului maturității – Mărturiile elevilor sibieni înainte de BAC

⇓ Ascultă știrea ⇓

Mii de elevi din Sibiu vor susține, săptămâna viitoare, examenul de Bacalaureat. Liceele din județ vor aduna, anul acesta, în sălile de clasă, bagaje întregi cu emoții ale unei generații greu încercată – generația cu mască sau generația „covid”. Examenul maturității se va desfășura sub o formă ușor diferită față de anii precedenți, astfel că tinerii trebuie să folosească în mod constructiv nu doar încărcătura emoțională a BAC-ului, ci și cea care vine odată cu situația epidemiologică actuală.

Tinerii absolvenți de liceu susțin, în perioada 22-25 iunie, examenul de bacalaureat. Vorbim despre un număr de 2.705 elevi înscriși în județul Sibiu, deci despre mii de suflete emoționate care, în ultimul weekend de dinaintea examenului Maturității, încearcă să gestioneze stările care îi cuprind. Reporterii Ora de Sibiu au discutat cu cinci elevi de la cinci licee diferite din Sibiu despre perioada cursurilor online, despre BAC, despre planurile de viitor și, bineînțeles, despre încheierea atipică a unui ciclu din viețile lor.

Cursurile online – un ajutor sau o bătaie de cap?

Din martie, de când școlile s-au închis, elevii au învățat acasă. Tehnologia le-a fost de ajutor și profesorilor care au putut ține cursuri online. Absolvenții de liceu spun că le-au fost de ajutor orele online, însă le-a fost dor de școala din viața reală.

„Toată această perioadă a fost dificilă. La început a fost vorba despre un șoc emoțional, din cauza incertitudinii lucrurilor. Am ajuns însă la concluzia că tot va trebui să susțin examenul, așa că am început să mă pregătesc cât de bine am putut. Profesorii mei, chiar dacă sunt mai în vârstă, s-au adaptat neașteptat de bine la tehnologie. Ne-au predat orele pe Zoom și am fost surprins de activitatea lor intensă. Pot să spun că de la un punct am văzut partea plină a paharului. Am profitat de timpul liber și am lucrat zi de zi la materiile pentru BAC. Mi-am propus să-mi fac o rutină, iar acum mă simt pregătit”, spune Victor Simtion, elev la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu.

„A fost o perioadă stresantă pentru mine. Am făcut ore nu doar la materiile pentru BAC. Ne-am stresat practic și cu alte materii, am fost bombardați cu proiecte, apoi cu orele online. Pot spune că am lucrat la Geografie, cât mai lucrat la Matematică, chiar dacă nu am examen la materia asta. La Română eu nu am participat la orele online, fiindcă îmi e mult mai ușor să învăț singur acasă. În schimb, am participat la Mate și Biologie. Proful de Bio mi s-a părut cel mai devotat. Am fost foarte stresat la această materie, îmi era frică, însă dânsul ne-a lămurit, iar acum am mai multă încredere în mine. Pentru mine perioada aceasta a fost constructivă”, mărturisește Andi Bungărzan, elev la Colegiul Tehnic Energetic Sibiu.

Indra, elevă a Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu spune că s-a adaptat rapid situației și s-a concentrat mult pe materiile de BAC. Profesorii au predat și au recapitulat lecții online. „Unii profesori s-au implicat mai mult decât alții, și e normal, fiindcă ne-am concentrat astfel mai mult pe cele trei materii la care dăm BAC-ul. Mi s-a părut destul de bine, fiindcă ni s-a dat posibilitatea să ne ocupăm de examene. Am folosit perioada asta de stat acasă în mod constructiv și am învățat. Au fost și momente grele, recunosc… Unii profesori ne-au și predat, alții doar au făcut recapitulare. Ne-au lăsat mai ușor și mi s-a părut ok felul în care s-au desfășurat orele”, spune Indra Virca.

La Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu orele online au început în luna mai. Până atunci, elevii s-au descurcat cum au putut. „Ceea ce m-a deranjat cel mai tare a fost că am început orele online abia după două luni, adică în mai. Până atunci, nu s-au făcut deloc ore. În școala noastră s-a creat o platformă, unde am primit zilnic teme de la fiecare profesor. A fost stresant, fiindcă am avut de făcut lucruri și la materiile la care aveam deja note. S-a pus presiune pe noi și la materiile la care nu dăm BAC-ul. Eu dau examene la Istorie, Logică și Română. M-a deranjat foarte tare fiindcă a părut că profesorii, în mare parte, au făcut orele online doar fiindcă așa li s-a cerut. Nu s-au gândit neapărat că elevii au nevoie de ajutor, altfel ar fi început cursurile online încă din martie. Mie nu mi-a plăcut experiența cu școala online. Având în vedere că nu am făcut nimic două luni, ne-am ieșit din ritm. A mai fost și presiunea situației epidemiologice, apoi posibilitatea reprogramării bacalaureatului”, spune Ștefana Tiurean.

Cristina Oniga, elevă a Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu spune că informația primită la orele desfășurate online a fost mai puțină, comparativ cu cea care vine când ești într-o sală de clasă. „A fost cam puțin, din punctul meu de vedere, comparativ cu cât am fi lucrat la școală. Nu am avut multe lucruri de făcut, mai mult am verificat variante de BAC. Poate că am înțeles mai bine pe online, pentru că a fost liniștea, se auzea doar profesorul. O parte bună este că am putut să vedem corectarea variantelor direct de la profesor și am înțeles mai bine ce avem de făcut. Ne-am concentrat mult pe matematică, română și biologie. Am primit, într-adevăr, teme și la alte materii, cum ar fi fizica și istoria, pentru că mai aveam nevoie de note. Nu a fost complicat, dar eu voiam doar să mă ocup de materiile de BAC”, a menționat Cristina.

Emoțiile BAC-ului – Ce speră elevii „să pice” anul acesta

Examenul începe luni cu proba scrisă la Limba și literatura română. Marți se desfășoară proba la Limba și literatura maternă, miercuri se desfășoară proba obligatorie a profilului (matematică sau istorie), iar joi va avea loc proba la alegere a profilului (fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie).

Elevii sibieni s-au pregătit pentru Bacalaureat, și nu doar în aceste luni în care au stat în casă, ci și pe parcursul celor patru ani de școală. Totuși, când se gândesc la unele materii, au emoții. „Eu voi da Bacalaureatul și la germană și am emoții. La celelalte două materii sunt sigur pe mine”, a spus Victor Simtion, elev la Colegiul Brukenthal. Andi Bungărzan, de la Liceul Energetic, spune că și-ar dori „să pice” romanul Ion la Limba și literatura română, iar Ștefana Tiurean de la Colegiul „Goga” speră ca la subiectul al treilea „să pice” nuvela Moara cu noroc.

Elevii sibieni știu deja și ce vor să facă după Bacalaureat. Unii vor rămâne în țară, însă alții au ales să studieze în străinătate. Cristina Oniga, de exemplu, elevă la Liceul „Ghibu”, va pleca în Londra, acolo unde urmează să studieze fotografia. Și-a descoperit pasiunea în clasa a X-a și, deși a fost la un profil real, asta nu a împiedicat-o să-și schimbe complet direcția. „Am aplicat în Londra la Fotografie și am fost acceptată deja. Am avut un interviu telefonic în martie, iar în baza lui m-au acceptat. Am primit o ofertă necondiționată, astfel că pot lua orice notă la Bacalaureat, important să fie peste 6. Prefer să fac o facultate de trei ani decât un curs, fiindcă acolo voi învăța să fiu creativă, să îmi descopăr stilul. Pe mai departe aș vrea să fac fotografii pe fashion”, povestește Cristina.

Indra Virca, elevă la Colegiul „Lazăr” a ales să rămână în România. Tânăra va studia în Cluj, la Facultatea de Business. La fel și Andi Bungărzan de la Liceul Energetic, care va studia tot în țară. El va merge la Management la ULBS. Victor Simtion de la Colegiul Brukenthal a ales să plece în străinătate, fiind deja acceptat la o bursă din Anglia. Ștefana Tiurean, elevă la Colegiul „Goga” își dorea să studieze în străinătate. În Anglia a fost acceptată în urmă cu ceva timp, însă nu mai poate pleca din cauza Brexit-ului. A rămas pe listă Olanda, însă este în dubii. Mai are însă opțiuni și în România, la Regie sau Psihologie în Cluj.

Cum se desfășoară BAC-ul la Sibiu

Examenul de Bacalaureat se va desfășura diferit anul acesta din cauza pandemiei de coronavirus. Pentru a evita aglomerările din fața centrelor de examinare, elevii trebuie să se prezinte la fața locului chiar și cu o oră și jumătate mai repede. Aceștia vor intra pe grupe, li se va măsura temperatura, vor purta mască de protecție pe toata perioada examenului și vor păstra distanța socială. Sălile vor fi amenajate în așa fel încât, în funcție de capacitatea acestora, să intre 10-12 elevi.

Mai multe detalii despre organizarea Bacalaureatului AICI.

Virusul le-a „furat” festivitatea de absolvire – „Nu simt că s-a încheiat un capitol”

Pandemia de coronavirus ne-a dat planurile peste cap tuturor. Am fost luați prin surprindere, iar în fața „necunoscutului”, am fost sfătuiți să ne despărțim, pentru o perioadă, unii de ceilalți, și să rămânem izolați. Și așa am făcut. Am încetat să mergem la serviciu, am încetat să ieșim în parcuri, am încetat să ne strângem mâinile și să ne îmbrățișăm și am învățat să prețuim toate aceste lucruri, aparent mărunte. Pentru elevii din anii terminali, lucrurile au fost și mai dificile. Când știi că o etapă din viața ta se încheie și nu poți face nimic pentru a sărbători cum se cuvine, devine frustrant. Tinerii din Sibiu n-au mai avut parte de o absolvire ca la carte, nu au mai auzit clopoțelul sunând pentru ultima dată, nu și-au mai îmbrățișat colegii, cu lacrimi în ochi, gândindu-se la cei patru ani plini de amintiri. Virusul le-a luat asta. Însă, deși mulți le punem la îndoială maturitatea, tinerii au înțeles poate mai bine ca adulții. Au acceptat situația, așa că au stat în casă și s-au focusat pe examene.

Unele licee au organizat festivitatea de absolvire online, altele au marcat momentul în sala festivă. Unii elevi nu au avut parte de nimic și speră că, poate, după examene sau în toamnă, când lucrurile ar putea intra în normalitatea, să se poate întâlni și să marcheze momentul încheierii unui capitol atât de important așa cum se cuvine.

„Școala s-a ocupat de o absolvire foarte frumoasă, organizată cu toate normele de distanțare. Am intrat în sala festivă câte o clasă, pe rând, fiecare stând la o distanță de doi metri. Toate generațiile au avut parte de o viață frumoasă după comunism. Acum este pentru prima oară când ne-a lovit o greutate. Este bine să realizăm că trebuie să apreciem lucrurile, să apreciem drepturile și libertatea pe care le avem”, a spus Victor Simtion, elev la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu.

Și la Colegiul Tehnic Energetic Sibiu a avut loc o festivitate de absolvire, dar în mediul online. „Am făcut o absolvire online. Fiecare diriginte a spus câteva cuvinte, la fel și directorul școlii. A fost frumos”, a spus Andi Bungărzan.

La Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu festivitatea de absolvire va avea loc la finalul lunii, după Bacalaureat, în curtea școlii, iar la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” nu este stabilit nimic. Eleva Indra Virca spune că „există posibilitatea să se organizeze în septembrie”. În ceea ce privește Colegiul Național „Octavian Goga”, Ștefana Tiurean spune că „s-a propus o absolvire online, însă mulți nu au fost de acord. Am primit mesaje emoționante de la profesori, însă nicio interacțiune umană nu poate fi înlocuită de una online. Absolvirea e despre sunetul clopoțelului auzit pentru ultima oară, despre strigarea catalogului, despre filmulețe cu clasa, despre amintirile din cei patru ani de școală. Dacă aș fi participat la o absolvire online, ar fi fost o dezamăgire mult mai mare… Nu aș fi simțit că am absolvit”.