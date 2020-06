VIDEO: Punct de lucru ISU lângă Aeroport – „Vom scurta considerabil timpul de răspuns”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Un punct de lucru al ISU Sibiu va fi operaționalizat în curând la ieșirea din oraș, în apropierea Zonei Industrială Vest. Noul șef al ISU Sibiu, Lucian Trefaș, a spus în cadrul emisiunii „Interviuri pe Față” că astfel timpul de răspuns la intervențiile din localitățile învecinte va fi mult mai mic.

În ultimii cinci ani, ISU Sibiu a suferit mari transformări pentru ca timpul de răspundere la intervenții să fie mai mic. S-au deschis puncte de lucru noi în Săliște, Dumbrăveni, Avrig și, totodată, puncte de lucru temporare la Păltiniș și Muzeul Astra.

„Am lucrat că începând de toamna trecută la scurtarea timpului în care o echipă este alertată pentru a răspunde la o situație de urgență și aici am putea să spunem că se încadrează în sfera asta pe partea managerială a timpului de răspuns. Din acest punct de vedere, după cum s-a făcut public în perioada anterioară s-a operaționalizat un dispecerat integrat unde sperăm ca toate structurile implicate în sistemul 112 să poată funcționa din aceeași locație iar în acest mod nu doar să se scurteze timpul de răspuns prin alertarea instantanee a tuturor structurilor implicate, dar poate și mai important să se eficientizeze modul de colaborare între instituții și instituțiile alertate să răspundă pentru aceste situații de urgență sau intervenții ca să nu le spunem doar situații de urgență pentru că în momentul în care s-a reintegrat dispeceratul, dispeceratul nu ar răspunde doar la situații de urgență, ar răspunde la toate situațiile care sunt semnalate prin sistemul 112. În al doilea rând pentru că am discutat despre locul din care plecăm pentru a ajunge la o situație de urgență, noi în ultimii cinci ani am suferit o transformare foarte mare legată de operaționalizarea de noi puncte de lucru. Așa cum știți s-a plecat de la Sibiu, Mediaș, Agnita, Miercurea Sibiului, iar din 2015 s-au operaționalizat Săliște, Dumbrăveni, foarte importantă Avrig, și ca puncte de lucru temporare în ultimii ani am avut iarna în Păltiniș pentru acordarea primului ajutor medical și vara la Muzeul ASTRA pentru prim ajutor medical și pentru stingerea incendiilor”, a spus șeful ISU Sibiu.

Lucian Trefaș a spus că „suntem în curs de operaționalizare a unui punct de lucru în zona platformei de Vest pe șoseaua Alba Iulia, pe fosta platformă a unității de aviație în apropierea Aeroportului Sibiu”. Noul șef al ISU Sibiu a precizat că, odată cu mutarea înspre ieșirea orașului, timpul de răspuns la intervenții va fi mai mic.

„Suntem aproape să scurtăm foarte mult timpul de răspuns atât în zona Industrială de Vest cât și în toate localitățile din acea direcție de ieșire din oraș. Cum știm la anumite ore, șoseaua Alba Iulia este foarte aglomerată, iar prin mutarea noastră spre ieșirea orașului am scurta considerabil timpul de răspuns în direcția Cristian. În al doilea rând în colaborare cu Primăria Șelimbăr este început un proiect de operaționalizarea unui punct de lucru în localitatea Șelimbăr care ne-ar ajuta din punct de vedere al aglomerării, dar și din punct de vedere că ar fi foarte aproape de autostradă și am putea să răspundem mai ușor la toate evenimentele cauzate de accidente”, a mai spus Lucian Trefaș.