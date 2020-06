Sibian angajat la abatorul din Germania, infectat cu coronavirus – Mărturii din cel mai mare focar din Europa

⇓ Ascultă știrea ⇓

Cel puțin 650 de români, angajați ai celui mai mare abator din Germania, au fost confirmați pozitiv la testarea pentru noul coronavirus. Informațiile au fost transmise, duminică, de Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Românii reprezintă jumătate dintre toate cazurile depistate în fabrica de procesare a cărnii din nord-vestul țării.

Printre românii infectați cu noul coronavirus se numără și un sibian. Reporterii Ora de Sibiu au vorbit cu el despre starea sa de sănătate și despre modul în care s-au desfășurat lucrurile după testare și confirmare. Tânărul a dorit să rămână anonim.

„Am aflat că am coronavirus în urmă cu trei zile, iar de atunci sunt în carantină. Trebuie să stau izolat minim două săptămâni, în funcție de rezultatul următorului test. Eu sunt asimptomatic, astfel că nu a fost nevoie să mă interneze în spital. Nu mi-am pierdut gustul, nu mi-a pierdut mirosul, nu am avut nici măcar un simptom. Nu sunt sub tratament. Mă simt foarte bine”, a spus tânărul.

Acesta a precizat că apreciază felul în care autoritățile din Germania și reprezentanții abatorului unde lucrează au tratat lucrurile. „Au tratat inteligent situația. Ne-au băgat în carantină, am fost cu toții repartizați în camerele de cazare, nu avem contact cu alți oameni sub nicio formă. Din moment ce majoritatea suntem asimtomatici, mi se pare normal să nu ne ducă la spital, să nu ocupăm locurile degeaba. Sunt alți oameni, probabil, care au mai mare nevoie să fie internați și să stea sub supravegherea medicilor”.

Peste 1.000 de persoane confirmate pozitiv la abator – Cel mai mare focar din Europa

Un număr de 1.300 de muncitori ai companiei de prelucrare a cărnii din localitatea Rheda-Wiedenbrück, din Germania, au COVID-19, iar jumătate dintre ei sunt români, potrivit datelor obținute de MAE. Conducerea companiei, împreună cu autoritățile locale, au decis suspendarea temporară a activității.

„Potrivit informațiilor preliminare obținute de către oficiul consular, până la acest moment, conform testelor efectuate, 1.300 de lucrători au fost depistați pozitiv pentru infecția cu COVID-19, iar aproximativ 7.000 de persoane au fost plasate în carantină. Tuturor lucrătorilor care se află în carantină le sunt asigurate hrana și alte bunuri de strictă necesitate. În acest context, consulul general al României la Bonn s-a deplasat, la data de 18 iunie, la sediul companiei în cauză pentru clarificări cu privire la situația lucrătorilor români. Reprezentanții companiei au precizat că aproximativ 50% din persoanele depistate ca fiind infectate sunt cetățeni români”, a transmis, duminică, MAE.

Românii care se întorc din districtul Kreis Gutersloh intră în carantină sau izolare

Având în vedere situația epidemiologică din Gutersloh, Raed Arafat a semnat un ordin prin care reintroduce carantina/izolarea pentru toate persoanele care sosesc din acest district german, chiar dacă, conform listei INSP, Germania figurează printre țările din zona verde.