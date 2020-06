Elevii de zece ai Sibiului – Carla Drăghiciu: „Mă așteptam la aceste rezultate”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Județul Sibiu a reușit să adune anul acesta 6 elevi de nota zece la examenul de capacitate. Printre aceștia se numără și Carla Drăghiciu, absolventa clasei a VIII-a de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” .

Una dintre cei șase elevi din județ care au atins performanța de a obține nota zece la examenul de capacitate, a mărturisit că nu a fost surprinsă când a aflat notele. Carla a declarat faptul că secretul acestor rezultate remarcabile constă în efortul constant și munca pe care a depus-o în toți anii de școală. De asemenea, este de părere că perioada pandemiei nu a afectat capacitatea de învățare a elevilor, ci dimpotrivă, elevii au avut mai mult timp la dispoziție pentru a se axa pe materiile de bază. „Nu cred că a influențat așa mult perioada pandemiei, cei care au dorit să învețe au profitat de timpul liber pe care să-l folosească pentru a învăța la materiile de examen”, a declarat Carla Drăghiciu.

Subiectele au fost mai ușoare anul acesta.

Tânăra absolventă a fost plăcut surprinsă de nivelul de complexitate al subiectelor, atât la limba și literatura română, cât și la matematică. Aceasta a mai menționat și faptul că la teste și la simulări a avut parte de subiecte mai complicate decât cele de la examen. „Subiectele au fost relativ ușoare, eram obișnuită la teste și simulări cu un nivel mai greu, pentru mine au fost foarte ușoare ambele examene. La matematică știam că o sa iau nota zece, iar la română am avut mici dubii.”, a precizat Carla Drăghiciu.

Fiind pasionată de științele exacte, Carla dorește să-și continue studiile la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, profil mate-info.

Cum este să ai copil de nota zece

Mama elevei a declarat faptul că este foarte mândră de performanța obținută de fiica ei și că se aștepta la aemenea rezultat, deoarece a susținut-o din plin și aceasta a depus eforturi enorme pentru a reuși. „Carla a muncit foarte mult în toți anii, noi am susținut-o mereu și am ajutat-o. La matematica mereu i-a fost mai ușor, cu limba și literatura română puțin mai greu, dar într-un final a fost bine și ne bucurăm”, spune Cristina Drăghiciu. Mama a caracterizat-o pe Carla ca fiind un copil sârguincios, serios și motivat, iar printre pasiunile sale se numără limbile străine și cântatul la chitară. „Este o fire calmă și liniștită, îi plac mult activitățile in aer liber, plimbările cu Cercetașii și în timpul liber cântă la chitară”, a declarat Cristina Drăghiciu.