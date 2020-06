Elevii de zece ai Sibiului – Cătălina Georgescu: „Emoțiile au dispărut când am început să rezolv subiectele”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Cătălina Georgescu, absolventă a Liceului Tehnologic „Johannes Lebel” din Tălmaciu a demonstrat că și în condiții de pandemie se poate face performanță.

Cătălina a reușit să obțină nota zece la Evaluarea Națională din acest an atât la limba și literatura română, cât și la matematica. Tânăra absolventă spune că a muncit foarte mult pentru aceste note și că a depus foarte multe efort pentru a le obține. „Încă din primul an de gimnaziu mi-am dorit să obțin o notă mare la Evaluarea Națională pentru a intra la un liceu de top din Sibiu. De atunci am muncit continuu.” spune Cătălina Georgescu.

Aceasta a menționat faptul că a avut emoții înainte de examen dar că acestea au dispărut în momentul în care a început să rezolve subiectele. „Din momentul în care am ieșit din sala de examen am știut că la matematica pot lua nota maximă, iar la limba și literatura română am avut dubii, deoarece partea cu compunerea este interpretabilă” declară Cătălina Georgescu.



De-a lungul anilor de școală, Cătălina a dat dovadă de seriozitate și ambiție, participând la olimpiade și concursuri de la care s-a întors cu mențiuni. Tânăra absolventă spune că nu a avut nevoie de ore suplimentare sau de meditații la nici o materie, reușind să pună la punct și să aprofundeze cunoștințele desinestătător, ceea ce le recomandă și celorlalți elevi care urmează să susțină examenul în anii următori. „Le-aș recomanda tuturor celor care urmează să susțină examenele în următorii ani să se axeze mult pe ceea ce au de învățat și să aprofundeze mai mult materia la care se simt deficitari” spune Cătălina Georgescu.

Diana ne-a mărturisit că încă nu a decis ce profesie ar vrea să urmeze pe viitor, însă dorește să-și continue studiile la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” sau Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu, pe profilul Științe ale Naturii.