Elevii de zece ai Sibiului – Raluca Brădean de la Școala 18 vrea să se facă biolog

⇓ Ascultă știrea ⇓

Raluca Brădean a luat nota 10 la Evaluarea Națională. A ales să meargă la Colegiul Național Octavian Goga și spune că vrea să se facă biolog și să lucreze într-un laborator. A fost marcată de pandemie și spune că nu ar fi luat nota maximă dacă nu ar fi avut parte de susținere din partea profesorilor și a părinților.

„Mă bucur să mă număr printre elevii de zece ai Sibiului”

Raluca Brădean are 15 ani și este din Sibiu. A terminat clasa a VIII-a la Școala Gimnazială Nr. 18. Se aștepta să ia notă mare la Evalualuarea Națională dar nota 10 a fost o surpriză plăcută.

„M-am bucurat foarte tare! La matematică mi-am calculat și mă așteptam să iau nota 10 dar la limba română nu eram foarte sigură, acolo depinde foarte mult și de profesorul care corectează lucrarea. Dar nota 10 a fost o surpriză foarte plăcută. Mă bucur să mă număr printre elevii de 10 ai Sibiului”, spune Raluca.

Absolvire în timp de pandemie

Pandemia a luat-o pe nepregătite. Cu trei luni înainte de examenul de Capacitate școlile s-au închis iar elevii din anii terminali au căutat sprijin online și acasă, la părinți.

„Pentru mine, această perioadă a venit la fix. Am putut să mă pregătesc mult mai bine decât atunci când am mers la școală. Am facut toate testele de antrenament puse de minster și m-au ajutat mult la pregătire. Nu am reușit să facem nici banchet , nici predarea cheii, nici festivitatea de premiere. Vom face pozele de album peste două săptămâni. Dar, dincolo de toate astea, mie mi-a plăcut să stau acasă. Am muncit mult și s-au văzut rezultatele. Părinții au fost cei care m-au sprijinit în tot ceeea ce am făcut”, își amintește Raluca.

Părinți mândri că au o fată de nota 10

Publicitate

Gabriela Brădean, mama Ralucăi, este foarte mândră de fiica ei și spune că aceasta s-a descurcat mai mult singură.

„Am susținut-o și noi dar este meritul ei. Ea a fost foarte serioasă și a muncit mult. A învățat bine tot timpul și noi i-am fost alături. Sunt încă foarte emoționată. Nu mă așteptam să ia chiar 10”, spune Gabriela Brădean.

Profesorii, modele de urmat pentru elevi

Raluca spune că profesorii au fost cei care au inspirat-o în alegerile pe care le-a făcut până acum. Profesoara de Română a îndemnat-o să scrie iar dirigintele i-a fost mentor și i-a călăuzit pașii în ultimii 4 ani.

„Profesorii ne-au ajutat pe toți în mod egal și ne-au făcut să înțelegem că este important să lucrăm și de acasă. Profesoara de Română, Teodora Coman m-a facut să descopăr literatura și m-a învățat să fiu sinceră prin scris. Scriu proză dar am încercat și poezie. Am participat și la câteva concursuri de creație literară. Am participat la concursul Tinere condeie , unde am luat locul I pe județ. Mi-ar plăcea să scriu o autobiografie la un moment dat. Un real sprijin mi-a fost și domnul diriginte Liviu Ardelean, care a lucrat foarte mult cu noi în această perioadă”, povestește Raluca.

Aceasta ar fi putut alege orice liceu dar spune că și-a dorit mult să meargă la Colegiul Național Octavian Goga și vrea să dea apoi la Medicină.

„Vreau să merg la Goga la Științele naturii – bilingv engleză. As vrea să fac Medicina mai încolo. Mă văd lucrând într-un laborator, ca biolog”, mai spune fata.

Deocamdată vrea să se bucure de vacanță și să se înâlnească cu prietenii cu care nu s-a mai văzut de mult timp din cauza izolării.