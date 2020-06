Directorul medical de la Județeanul din Sibiu – „Spitalul rămâne deschis pentru toți bolnavii”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a depășit trei sferturi din capacitatea de cazare destinată pacienților COVID. Directorul medical al spitalului, spune că, chiar dacă numărul bolnavilor infectați cu coronavirus va crește în perioada următoare, Spitalul Județean va rămâne deschis pentru toți bolnavii. Multe dintre măsurile luate rămân valabile și se pot institui măsuri noi, dacă situația o va cere.

Directorul medical al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, dr. Florin Grosu, spune că, dacă va fi nevoie, numărul paturilor pentru bolnavii infectați cu noul coronavirus, va fi suplimentat. Potrivit acestuia, spitalul este pregătit să extindă ”zona roșie”.

„Procesul este dinamic. Depinde ce hotărăște și DSP-ul. Evident că vom dispune noi măsuri dacă va fi nevoie dar în momentul de față le respectăm pe cele care au fost valabile și până acum. Fiecare secție are un sistem tampon, în care pacienții cu patologie asociată se pot interna. Colaborăm și cu celelalte spitale din județ pentru putea distribui eficient pacienții dacă va fi nevoie. Ați văzut că apar focare acolo unde măsurile de distanțare nu se respectă, dar spitalul va rămâne deschis pentru toți bolnavii”, spune dr. Florin Grosu.

Câți pacienți COVID pot fi tratați la Sibiu

La începutul acestei săptămâni, gradul de ocupare al locurilor destinate pacienților COVID, la Spitalul Județean Sibiu era de 72,72%, cu 56 de pacienți și 77 de paturi asigurate. În Secția ATI, care are 11 locuri pentru pacienții cu coronavirus, gradul de ocupare era aproape de jumătate.

Județul Sibiu are în prezent capacitatea de a trata 217 pacienți COVID. Spitalul Județean Sibiu are 77 de locuri, cu 11 paturi în Secția ATI. Și Spitalul TBC are o capacitate de 50 de locuri pentru pacienții infectați cu coronavirus iar Spitalul de Pediatrie are 79 de paturi pentru pacienții minori care sunt confirmați pizitiv cu noul coronavirus.

Miercuri, numărul persoanelor infectate cu coronavirus, în județul Sibiu, a ajuns la 616. De asemenea, s-au înregistrat 48 de decese.