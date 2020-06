Irlanda pe lista priorităților de colaborare externă pentru Consiliul Județean Sibiu

⇓ Ascultă știrea ⇓

Președinta Consiliului Județean Sibiu – Daniela Cîmpean a primit azi, vizita E.S. Dl. Paul McGarry – Ambasadorul Irlandei în România. Această vizită a fost prilejuită de prezența E.S. Dl. Paul McGarry la evenimentul Bloomsday, unde Sibiul îl sărbătorește pe James Joyce – unul dintre cei mai importanți scriitori ai secolului XX.

“Ne dorim ca această vizită să stea la baza unui parteneriat solid între Consiliul Județean Sibiu și un comitat din Irlanda. Avem proiecte comune, iar Irlanda este un exemplu de bună practică ce a influențat județul Sibiu în adoptarea gastronomiei la nivelul strategiei de dezvoltare. Am convingerea că o extindere a colaborării dintre cele două țări va aduce numai beneficii de ambele părți”, a declarat Daniela Cîmpean – președinta Consiliului Județean Sibiu.

Printre cele mai importante proiecte comune pe care Consiliul Județean Sibiu le are deja cu Irlanda, amintim câteva: proiectul EUREGA Interreg Europe în care CJ Sibiu este partener alături de Adunarea Regională de Nord-Vest din Irlanda (Northern and Western Regional Assembly NWRA), scopul principal al proiectului fiind de a crea regiuni gastronomice mai puternice și reziliente; comitatul Galway a fost în anul 2018 Regiune Gastronomică Europeană, fiind urmat de Sibiu care a deținut acest titlu în anul 2019, iar anul acesta Consiliul Județean Sibiu a depus spre finanțare împreună cu Adunarea Regională de Nord-Vest din Irlanda (Northern and Western Regional Assembly NWRA) un proiect în cadrul Programului COSME – programul european pentru întreprinderile mici și mijlocii, cu scopul de a sprijini lanțurile locale de aprovizionare agroalimentară pentru întreprinderi sociale mai rezistente și durabile.

De asemenea, există preocupări comune pe care cele două țări le împărtășesc și în cadrul Comitetului European al Regiunilor, unde interesul pentru dezvoltarea zonelor rurale, a IMM-urilor și a start-up-urilor din domeniul agriculturii se regăsește în dezbateri la nivel european.