Nume importante la Turul Ciclist al Sibiului 2020

Ediția a zecea a Turului Ciclist al Sibiului, care a fost amânată pentru 23-26 iulie 2020 ca să iasă din perioada restricțiilor Covid-19, va alinia la start cel mai bun pluton care a pedalat vreodată pe șoselele României.

Turul Sibiului (categoria 1 UCI în calendarul continental european) aduce la start două echipe de World Tour și șase echipe Pro (Procontinentale). BORA hansgrohe și Israel Start-Up Nation (ambele WT), cât și Alpecin – Fenix, NIPPO DELKO One Provence și Gazprom – RusVelo au decis să ia restartul sezonului 2020 la Sibiu. Majoritatea echipelor invitate inițial, printre care echipele profesionale Androni Giocattoli – Sidermec, Bardiani CSF Faizanè și Vini Zabù KTM, cât și o listă impresionantă de echipe continentale plus selecționata României, au fost de acord cu propunerea organizatorilor de a reprograma competiția astfel încât aceasta să fie cât mai puțin afectată de restricțiile de călătorie și carantină. Cu un asemenea pluton de calitate, numele unor rutieri ca Pascal Ackermann, Patrick Konrad, Matthias Brändle sau favoriții românilor Eduard Grosu și Serghei Țvetcov își vor lăsa probabil amprenta asupra trofeului din acest an.

Motivele amânării

Situația epidemică pe continentul european pare relativ stabilă, ceea ce a permis Ministerului Tineretului și Sporturilor prin ordin comun cu Ministerul Sănătății să accepte reluarea competițiilor, însă nici până acum nu au fost redactate reglementări specifice pentru ciclism. Uniunea Ciclistă Internațională a emis saptămâna trecută un protocol al procedurilor pentru organizarea competițiilor cicliste în timpul pandemiei, care modifică radical munca organizatorilor. Institutul Național de Sănătate Publică a anunțat lista celor 22 de țări din care se poate călători fără intrarea în carantină, listă care ar urma să fie actualizată săptămânal în funcție de evoluția infecțiilor cu Covid-19.



Situația a condus la decizia organizatorilor Turului de a se consulta cu Federația și cu UCI și de a amâna cu trei săptămâni competiția pentru a permite echipelor intrarea în țară și pentru a pregăti în cel mai bun mod posibil prima competiție pe etape de nivel 1 continental după o întrerupere de patru luni.

Lista provizorie a echipelor participante

Două echipe de World Tour, șase echipe UCI Pro, 16 echipe continentale și una națională au confirmat participarea la ediția aniversară a Turului Ciclist al Sibiului:

BORA – hansgrohe

Israel Start-Up Nation

Alpecin-Fenix

Androni Giocattoli Sidermec

Bardiani CSF Faizanè

Gazprom – RusVelo

NIPPO DELKO One Provence

Vini Zabù KTM

ABLOC CT

Akros Excelsior Thömus

Amore e Vita

CCC Development Team

Cycling Team Friuli ASD

D’Amico UM Tools

Elkov Kasper

Giotti Victoria

Mazowsze Serce Polski

Memil Pro Cycling

Meridiana Kamen Team

Sangemini Trevigiani MG.K Vis VPM

Team Felbermayr Simplon Wels

Team Novák

Voster ATS Team

Work Service Dynatek Vega Prefabbricati

Echipa Națională a României

După schimbarea datei Turului, echipa de World Tour CCC Team a fost înlocuită de CCC Development Team, iar echipele Sapura Cycling și Dauner D&DQ-Akkon nu pot călători pentru a lua parte la competiție.

Traseul Turului

Ediția de acest an oferă oportunități atât pentru cățărători, cât și pentru sprinteri. Competiția începe cu tradiționalul prolog din centrul istoric al Sibiului. Cicliștii nu vor avea prea mult timp să-și tragă răsuflarea, deoarece plutonul va porni a doua zi direct în etapa-regină cu finishul pe culmile Masivului Făgăraș, la Bâlea Lac (2036 m). Etapa a doua va fi o luptă pe teren valonat între specialiștii evadărilor și sprinteri, cu finishul în Sibiu. Contratimpul în ascensiune spre Păltiniș (1450 m) de duminică dimineața va oferi rutierilor cu ambiții ultima ocazie de a urca în clasamentul general înainte de finalul en-fanfare de duminică seara, cu finishul etapei din Piața Mare.