S-au deschis sălile de fitness din Sibiu – Reguli noi și condiții speciale

⇓ Ascultă știrea ⇓

La o lună după ridicarea stării de urgență, s-au redeschis și sălile de fitness

În contextul situației actuale, proprietarii sălilor de fitness au adoptat o serie de măsuri pentru prevenirea infectării cu coronavirus. Astfel, accesul in săli se poate face numai în baza unei programări, iar numărul de persoane este limitat în funcție de spațiul sălii. În plus, se ține evidența persoanelor care au folosit sala la fiecare interval orar. „Noi respectam o parte din aceste reguli și înainte de pandemie, toata lumea dezinfecta aparatele după folosire, acum este la fel, dar de cel puțin trei ori pe zi dezinfectăm și noi toate aparatele și suprafețele din sală cu produse speciale. Am instalat și un sistem de ventilație special, care furnizează un schimb de aer proaspăt. Abonamentele care erau active în momentul instalării situației de urgență au fost prelungite automat, cu numărul de zile rămase. În general, clienții respectă toate normele de siguranță impuse”, a declarat Doru Lomnășan de la Power Kick Sibiu.

Masca de protecție este obligatorie la intrarea în sală

Publicitate

Până la intrarea în sală, clienții trebuie să poarte masca de protecție, însă pe parcursul antrenamentelor acestea nu sunt obligatorii. Accesul in săli se face pe bază de programări, pentru o durată de maxim o oră, iar folosirea dușurilor, a saunei şi altor zone cu risc mare de transmitere a virusului este interzisă. Chiar și cu aceste măsuri de prevenție, numărul persoanelor dornice de a face sport a scăzut. „În mare parte, clienții care erau activi au revenit de la primele ore, însă mai sunt persoane cărora le este frică. Bineînțeles că după o pauză atât de lungă, condiția fizică a clienților este afectată, însă noi le recomandăm clienților să-și păstreze calmul și să-și focuseze atenția spre rezultatele pe care și le doresc. Daca ne păstrăm calmul și respectăm regulile, vom face față cu brio acestei perioade. „, spune antrenorul personal, Eduard Petricioiu.

Sporturile de performanță și artele marțiale sunt cele mai afectate

Numărul de persoane care se pot antrena în același timp este limitat în funcţie de capacitatea sălii, astfel încât fiecărei persoane să-i revină un spaţiu de 7 mp în cazul exerciţiilor la aparate şi 10 mp în cazul exerciţiilor de tip aerobic. Printre cele mai afectate sporturi se numără artele marțiale, unde restricțiile impuse reduc nivelul de pregătire al sportivilor, fiind mult mai dificil de ajuns la un nivel competițional. „Deși ne bucurăm mult de faptul că ne putem antrena acum și în sală, situația actuală nu se compară cu cea normală, cu care eram obișnuiți. Antrenamentele noastre s-au modificat complet, acum ne antrenăm doar individual sau la sac, fără a interacționa unul cu altul și păstrăm distanța recomandată. Momentan nu putem vorbi despre performanță, doar ne menținem în formă.” spune Răzvan Tudor de la Clubul Sportiv HWARANG SIBIU.