Remdesivir – primul medicament pentru cazurile grave de Covid 19 recomandat de Agenția Europeană a Medicamentului

Potrivit agenției, acest permis condițional este un tip de autorizație care permite accesul rapid la medicamente în perioadele de urgență. Cu toate acestea, compania producătoare va trebui să depună rapoarte finale asupra medicamentului înainte de sfârșitul anului. Acum, agenția așteaptă Comisia Europeană să-și dea aprobarea finală în săptămâna viitoare, ceea ce va permite comercializarea Remdesivirului în UE.

‼️ First #COVID19 treatment has been recommended by EMA’s human medicines committee, the #CHMP, for authorisation in the European Union.#remdesivir #coronavirus

Read more in our latest press release:

— EU Medicines Agency (@EMA_News) June 25, 2020