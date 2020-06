Ocna Sibiului ”plânge” după turiști – ”Litoralul Ardealului”, varianta ieftină pentru relaxare

⇓ Ascultă știrea ⇓

Odată cu trecerea de la starea de urgență la cea de alertă, staţiunile balneare și-au deschis porțile pentru turiști

Așa cum oferta de vacanță pentru anul acesta este mult mai restrânsă, printre cele mai benefice opțiuni de a petrece concediul, se numără stațiunile balneare. Un sejur terapeutic poate contribui la îmbunătățirea stării de sănătate, dar și a condiției fizice și psihice. Un edificiu natural al Transilvaniei este stațiunea Ocna Sibiului, care se află la doar 17 km de Sibiu. Aici turiştii pot găsi lacuri cu ape sărate, plaje amenajate şi restaurante cu terase.

Sezonul estival este în plină desfășurare, cu respectarea strictă a regulilor

Turiștii din întreaga țară vin în fiecare an la Lacurile Naturale din Ocna Sibiului pentru lacurile sărate şi calde, dar şi pentru nămolul care are proprietăți terapeutice. În acest an, regulile de igienă și dezinfecție din cadrul complexului sunt mult mai serioase. „Toate spațiile comune, toaletele, sunt dezinfectate din oră în oră, cu produse biocide speciale. De asemenea, am pus la dispoziția clienților material dezinfectant atât la intrare, cât și pe teritoriu și încurajăm clienții să-l folosească. Șezlongurile sunt dezinfectate în fiecare zi cu soluție dezinfectantă pe bază de clor. Datorită faptului că întregul complex balnear este organizat pe o suprafață foarte mare, avem aici aproximativ zece hectare de teren disponibil, am reușit să organizăm cele 2200 de șezlonguri la o distanță corespunzătoare, aproximativ 4 mp pentru fiecare. În general vin familii sau cupluri, în acest caz le permitem să aranjeze șezlongurile și mai aproape”, a declarat Costea Ionuț, administratorul Lacurilor Naturale Ocna Sibiului

Apa sărată împiedică răspândirea virusului

Până în prezent, in Ocna Sibiului nu a fost înregistrat nici un caz de infectare cu virusul Covid-19. Reprezentanții stațiunii sunt de părere că aerul sărat și aerosolii ar fi putut fi un factor care să împiedice răspândirea bolii. „Se spune că virusul nu se poate dezvolta în apa sărată, poate că acesta este motivul pentru care nu am avut nici un caz de coronavirus în localitate. Riscurile de infectare la lacuri sunt minime, acestea sunt printre cele mai sigure deoarece nivelul de salinitate este foarte ridicat, vorbim aici de 350 de grame de sare la un litru de apă”, spune administratorul Lacurilor Naturale Ocna Sibiului

Tratamente și proceduri de reabilitare

În tratamentele balneare, sunt folosite cu scop terapeutic mineralele din izvoarele naturale precum şi proprietăţile apei sau cele ale nămoalelor. Pe lângă băile în apă termală, există și o varietate de tratamente și proceduri care ajută la îmbunătățirea și menținerea sănătății. Acestea sunt disponibile și în cadrul bazei de tratament din Ocna Sibiului. „În cadrul bazei de tratament există un medic specialist, care oferă consultații clienților, în urma cărora le prescrie diverse proceduri. Cele mai populare sunt ședințele de masaj, cele de electroterapie și procedurile cu laser.”, spune un reprezentant al Bazei de Tratament din Ocna Sibiului.

Prețurile au rămas neschimbate

Deși normele de siguranță impuse implică niște costuri suplimentare, taxa de acces nu au fost modificată. „Prețurile nu s-au schimbat de doi ani de zile. În perioada de sezon, prețul biletului de intrare pentru adulți este 25 lei în intervalul orar 07:00-18:00, iar pentru copii, taxa este de 10 lei. După ora 18:00 prețurile sunt reduse, biletul pentru adulți costă 15 lei iar copiii sub 18 ani au acces gratuit. Tariful pentru parcare este 5 lei/intrare”, a declarat administratorul Lacurilor Naturale Ocna Sibiului.

Numărul turiștilor a scăzut din cauza timpului nefavorabil

Pe lângă contextul epidemiei, turiștii sunt împiedicați si de vremea de afară. „Numărul de clienți este relativ scăzut, dar nu doar din cauza virusului, ci din cauza vremii. Datorită ploilor și a temperaturilor scăzute, vin mai puțini oameni, dar sperăm să vină căldura și o dată cu ea și turiștii”, a mai adăugat administratorul Lacurilor Naturale Ocna Sibiului